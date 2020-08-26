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Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", - ЗМІ

Суд визнав незаконною ліквідацію банку

ВСУ відмовив касаційній скарзі Нацбанку проти банку Преміум і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Преміум 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу. У зв'язку з постановою Верховного суду представники банку вимагають відкрити кримінальні справи на причетних до рішення.

"Ми вимагаємо на підставі законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України", - сказано в заяві представників банку.

Крім цього, банк вимагає грошової компенсації, в якій має враховуватися стартова вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що є в НБУ, і моральну шкоду.

Більш того, представники банку вимагають відновити його ліцензію, яка блокується так званим законом про банки. У зв'язку з цим вони звертаються до президента Володимира Зеленського. Зазначимо, на момент ліквідації банк перебував на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент.

Банк не мав жодної заборгованості ні перед державою, ні перед центробанком, а також пройшов комплексну перевірку регулятора за період 2012-2015 без зауважень.

Як відомо, Конституційний суд зараз розглядає правомірність закону про банки, яким забороняється їх повернення колишнім власникам.

Автор: 

банки (7710) банкрутство (626) Верховний Суд (1188)


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Топ коментарі
+18
"Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти"

Вань, а ты знаешь чем ты отличаешься от зебилов?))) А ни чем))) Они тоже считают, что деньги можно "тупо украсть")))
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26.08.2020 21:31
+17
а-ха) банковское жулье опять на коне.
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26.08.2020 21:16
+10
Интересно было бы узнать , как развивалась эта судебная эпопея. И не начались ли проигрыши нацбанка, как раз во время президентства клована, и особенно - после ухода Смолия?
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26.08.2020 21:37
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а-ха) банковское жулье опять на коне.
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26.08.2020 21:16 Відповісти
Альо! Так званий "антиколомойський закон" ставить Нацбанк і його рішення вище будь якого рішення суду. Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти, як це робила її спільниця Гонтарева, і будь який вкладник нічого не доведе навіть через суд. Доречі цей антиконституційний закон проголосували зелені, вакарчукі і песики. В Раді вони спільно голосують, а на людях вони "суперничають".
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26.08.2020 21:23 Відповісти
"Тепер Рожкова може будь який банк ліквідувати і гроші вкладників тупо вкрасти"

Вань, а ты знаешь чем ты отличаешься от зебилов?))) А ни чем))) Они тоже считают, что деньги можно "тупо украсть")))
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26.08.2020 21:31 Відповісти
Тобто майже Сто банків, які Гонтарева ліквідувала, це не аргумент? 400 млрд. гр. грошей вкладників зникло. До фонду повернення вкладів з цих грошей дійшло трохи меньше 100 млрд. Де решта? Люди втратили свої гроші! І тепер Рада приймає закон, що Гонтареву за це навіть притягнути до відповідальності не можна.
Всі ці "переслідування" Пєці Зєлєю - інформаційна піна і не більше. Пєця і Зєля - одна шобла. А вас Пєця наймає, щоб ви брехали. От і все.
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26.08.2020 22:03 Відповісти
Гонтарєва взула Україну так, що ще багато років будуть суди-пересуди. Банки суддяться і в міжнародних судах. Кожен банк то мільярди. І віддавати буде не Гонтарєва.
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26.08.2020 22:27 Відповісти
В мене втрачених вкладів в ліквідованих Гонтаревою банках нема. Але тут інша проблема. Хто сьогодні покладе свої гроші в комерційний банк на депозит, якщо завтра він не зможе їх повернути навіть через суд? А нема дурних. Тому цей закон - кінець банківської системи України. А банківська система - кровообіг для держави. Ви розумієте, про що я?
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26.08.2020 22:41 Відповісти
Це ти напевне не зрозумів, що людей, які втратили свої вклади, просто немає, так як Нацбанк гарантував їх. А от власники цих банків постраждали, особливо Коломойша, які роками виводили гроші в офшори. І як ми бачимо, банківська система нормально працює після цього.
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26.08.2020 22:49 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4+%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1&rlz=1C1AOHY_ruUA767UA767&oq=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2+&aqs=chrome.3.69i57j0l3.39954j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб становить до 200 000 грн.
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26.08.2020 23:42 Відповісти
Давай перечень уголовных дел, в котором именно вкладчики, а не владельцы банков обратились в суд из-за утраты сбережений!
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26.08.2020 22:34 Відповісти
Ваня Сулейманов. Гончарева зробила правильно, бо ті "обналічки", які видавали себе за банки, збирали у наріда гроші (девіденти) і тупо їх крали різними шляхами, самий простий видавати кредити фірмам-бульбашкам, які ці кошти не повертали. Потім вимагали гроші від держави -НБУ, щоб розрахуватися із вкладниками. І так по колу. То потбідні такі банки?
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27.08.2020 08:38 Відповісти
Блін! Івасику, ну не можна бути таким дебілом! Це ж просто непристойно!
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26.08.2020 21:52 Відповісти
Интересно было бы узнать , как развивалась эта судебная эпопея. И не начались ли проигрыши нацбанка, как раз во время президентства клована, и особенно - после ухода Смолия?
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26.08.2020 21:37 Відповісти
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458540# Постанова ВС від 15 липня 2020 року (О - від оператиність) справа № 826/2607/16 - хронологія тут. Скаргу Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задовольнили частково. Перша інстанція та апеляція прийняли рішення проти Нацбанку ще при Порошенку.
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27.08.2020 00:08 Відповісти
Там в ссылке, как раз 6.03. 2018 суд решение принял. А Гонтарева уволилась - 15.03.2018. И вот ,то ли она после этого уволилась. то ли, зная ,что она увольняется - слили дело. Ну, или может, просто - совпало
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27.08.2020 01:33 Відповісти
А не нужно было деньги на дезинфектор зажиливать. Теперь с бодуна ещё и не то будет. Злые судьи не похмедивши.
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26.08.2020 21:40 Відповісти
Думчев, Сергей Александрович

Проблемные связи
Виктор Янукович Младший - куратор конвертационных центров со стороны Семьи.Руслан Циплаков - общий знакомый Думчева и Януковича Младшего.Леонид Юрушев - донецкий бизнесмен, основатель банка "Форум". В 208-2014 гг. контролировал "Злато банк". "Злато банк", "Терра банк" Циплакова и банк "Премиум" Думчева имеют разительные сходства в составе правления, что позволяет движению "Чесно" говорить о них, как о завязанных на Вите Януковиче конвертационных центрах.
Бизнес-досье
Школьный опыт предпринимательства продолжил в 1987 году во время международной судоходной практики в Средиземном море (порты Италии, Франции). Курсант Думчев отдавал предпочтение дефицитным тканям. С 1992-го ткани из Европы и Украины пошли бартером в Среднюю Азию.https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [3]
"Занимался всем, что приносило прибыль: возил из Москвы сигареты и "Сникерсы", сначала понемногу, потом фурами. Занимался машинами, автозапчастями. Были и обменные пункты", - уточняет "Политрада".
1998-2006 гг. - в банковском секторе.
2006 г. - создал банк "Премиум", где был избран главой наблюдательного совета.
Очевидно, Думчеву не дают покоя "лавры" Леонида Черновецкого, точно также перешагнувшего в Киевсовет с поста руководителя банка.
По данным мониторящего выборы общественного движения "Чесно"https://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [4] , кроме банка "Премиум" политик также якобы контролирует и банк "Классик", и эти два финансовых учреждения во времена Януковича работали как "конверты". Официально банк "Премиум", где значится Думчев, принадлежит Ларисе Смирновой и Леониду Перваку, экс-председателю правления "Терра Банка". В свою очередь "Терра Банк" принадлежал донецкому бизнесмену Руслану Цыплакову - давнему приятелю покойного ныне младшего сына экс-президента Украины Виктора Януковича.
Все руководители "Премиума" ранее работали в "Терра Банке", а большинство из них перед тем в "Златобанке", который считался подконтрольным донецкому бизнесмену Леониду Юрушеву. Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов, возможно, человек Ларисы Смирновой, на которую записана доля банка "Премиум". Долей уставного фонда банка "Премиум" владело ОАО "НПП" Промышленный альянс", которое по удивительному стечению обстоятельств имеет тот же юридический адрес, что и один из акционеров "Классикбанка "- общество с ограниченной ответственностью "Аристер", - отмечают правозащитники.
Отсюда следует, что банки "Премиум", "Классик","Злато-банк", "Терра-банк" - это ничто иное как банальная цепь "конвертов" скрывающегося не то в Подмосковье, не то в Сочи дважды "легитимного" и трижды "не судимого".
На близкое политическое родство "носорожьего" проекта с кланом Януковичей свидетельствует и перечень наиболее усиленно поддерживаюoих его СМИ: Радио "Эра", News One, 112 канал, газета "Вести".
"...Кое-кто шепотом в частных разговорах утверждает, что кампания "носорогов" обошлась беглому министру финансов Александру Клименко в 20 млн долларов", - подытоживает в своей статье для "РБК-Украина" кандидат философских наук, политаналитик Валентин Гладкихhttps://dosye.info/%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [5] .
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26.08.2020 22:22 Відповісти
Тут не указано главное. "Терра банк" до продажи Циплакову принадлежал нынешнему главе НБУ Кириллу Шевченко. А вообще в этой стране судьям никакие законы не указ. Приняли закон о невозможности возврата банка бывшим владельцам-ну и шо?
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26.08.2020 22:48 Відповісти
Можливо,це рішення НБУ і направлене на відміну антиколомойського закону.На різних стадіях розгляду-справи ще 8 банків зі схожими претензіями.
Минулого року реанімували ще одного банкрота з цієї мережі-"Златобанк".
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27.08.2020 06:14 Відповісти
і чий це банк ? список власників нічого не підказує

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРЕМІУМ" (найменування банку) м.Київ, вул. Бастіонна, буд.1/36 (місцезнаходження банку)

№ з/п Прізвище Тип особи Чи є особа власником істотної участі в банку Інформація про особу Участь особи в банку,% Опис взаємозв'язку пряма опосеред- особи з банком кована сукупна

1 Смірнова Лариса Олександрівна ФО так Громадянка України, Україна, м. Київ 33,5 - 33,5 Акціонер Банку
2 Первак Леонід Миколайович ФО так Громадянин України, Україна, м. Київ 33 - 33 Акціонер Банку
3 Алексєєв Ігор Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл. Києво - Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка 9,84 - 9,84 Акціонер Банку
4 Сокур Руслан Миколайович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 9,69 - 9,69 Акціонер Банку
5 Погиба Павло Іванович ФО ні Громадянин України, Україна, м. Київ 8,99 - 8,99 Акціонер Банку
6 Ходимчук Ігор Володимирович ФО ні Громадянин України, Україна, Київська обл., Києво - Святошинський район, с. Тарасівка 4,98 - 4,98 Акціонер Банку
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26.08.2020 22:27 Відповісти
Це мережа конвертцентрів,що належали клану Януковича."Преміум","Классік","Терра-банк","Златобанк",-рябіють схожі прізвища.
Найзначніші:Думчєв,Циплаков,Юрушев,Саша-стоматолог.
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26.08.2020 23:33 Відповісти
Видать правильную сумму занесли в "Верховный Суд".
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26.08.2020 22:55 Відповісти
О-о-о-о ! Почалася реанімація конвертцентрів данєцкіх.
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26.08.2020 23:23 Відповісти
все вопросы с лондонской погорелице - банкирше тыщялетия.
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27.08.2020 04:25 Відповісти
Навіть не сподівався, що криворізькі там бистренько повернуть всі донецькі схеми конвертцентрів. А ще хтось думає, що вони лохи. Ні вони продумані і коварні. ОЗГ, які мають замість бригад суди і правоохоронні органи.
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27.08.2020 08:55 Відповісти
 
 