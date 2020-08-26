Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", - ЗМІ

ВСУ відмовив касаційній скарзі Нацбанку проти банку Преміум і постановив скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку, а також скасувати рішення ФГВФО про початок ліквідаційної процедури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку Преміум 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу. У зв'язку з постановою Верховного суду представники банку вимагають відкрити кримінальні справи на причетних до рішення.

"Ми вимагаємо на підставі законів України і Конституції України публічного вибачення НБУ перед акціонерами, колективом і вкладниками банку Преміум, відкриття кримінальних справ на керівництво НБУ і правління НБУ, злочинні дії яких спричинили величезні збитки громадян України", - сказано в заяві представників банку.

Крім цього, банк вимагає грошової компенсації, в якій має враховуватися стартова вартість знищеного підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки за безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що є в НБУ, і моральну шкоду.

Більш того, представники банку вимагають відновити його ліцензію, яка блокується так званим законом про банки. У зв'язку з цим вони звертаються до президента Володимира Зеленського. Зазначимо, на момент ліквідації банк перебував на 47 місці рейтингу НБУ з 165 діючих на той момент.

Банк не мав жодної заборгованості ні перед державою, ні перед центробанком, а також пройшов комплексну перевірку регулятора за період 2012-2015 без зауважень.

Як відомо, Конституційний суд зараз розглядає правомірність закону про банки, яким забороняється їх повернення колишнім власникам.