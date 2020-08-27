ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа"

В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Ошукані Українці" к политической партии "Слуга народа".

Суд просят признать противоправными действия партии "Слуга народа" о созыве и проведении поэтапного Съезда партии, который проводился 9-10 июня 2019 и 7 июля 2019, и отменить решение Съезда.

Об этом сообщает Резонанс 26 августа со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Истец отмечает, что обратился в ОАСК только сейчас, так как ранее обжаловал процедуру созыва поэтапного Съезда и его решение в Шевченковском районном суде города Киева. Суд отказал в открытии производства по делу и указал, что спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Постановлением Киевского апелляционного суда от 30 июня 2020 решение первой инстанции было оставлено без изменений. Поэтому, Общественная организация обратилась в Окружной административный суд города Киева.

По мнению истца, Съезд партии "Слуга народа" в указанные даты и принятые на нем решения являются противоправными, поскольку участники Съезда не имели полномочий, а политической партией было совершено правонарушение.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.