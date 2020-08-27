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ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа"

ОАСК просят отменить решение съезда партии

В Окружной административный суд города Киева поступил иск общественной организации "Ошукані Українці" к политической партии "Слуга народа".

 Суд просят признать противоправными действия партии "Слуга народа" о созыве и проведении поэтапного Съезда партии, который проводился 9-10 июня 2019 и 7 июля 2019, и отменить решение Съезда.

Об этом сообщает Резонанс 26 августа со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Истец отмечает, что обратился в ОАСК только сейчас, так как ранее обжаловал процедуру созыва поэтапного Съезда и его решение в Шевченковском районном суде города Киева. Суд отказал в открытии производства по делу и указал, что спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства. Постановлением Киевского апелляционного суда от 30 июня 2020 решение первой инстанции было оставлено без изменений. Поэтому, Общественная организация обратилась в Окружной административный суд города Киева.

По мнению истца, Съезд партии "Слуга народа" в указанные даты и принятые на нем решения являются противоправными, поскольку участники Съезда не имели полномочий, а политической партией было совершено правонарушение.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Автор: 

Слуга народа (2628) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+10
ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7754
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27.08.2020 15:33
+7
През не фейковый, только штопанный немного ))
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27.08.2020 15:27
+4
Шикарный план!

ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1313
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27.08.2020 15:17
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Шикарный план!

ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1313
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27.08.2020 15:17 Ответить
а якщо суд виграють ? зе- барани в лайні втопляться !
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27.08.2020 15:19 Ответить
организуют партию "Обманутые украинцы"
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27.08.2020 15:22 Ответить
ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7754
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27.08.2020 15:33 Ответить
ні краще так - унижение и оскорбление 73 ,автор Нелох Потерпілий (Оманській)!
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27.08.2020 15:37 Ответить
фейковая партия и през фейковый
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27.08.2020 15:20 Ответить
През не фейковый, только штопанный немного ))
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27.08.2020 15:27 Ответить
какой смешной цирк, и клоуны и конкурсы неплохие.
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27.08.2020 15:21 Ответить
Хм... к чему все эти полумеры - не легче ль Слуг Всех утопить !?(с)
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27.08.2020 15:26 Ответить
Саму партию надо запретить
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27.08.2020 15:29 Ответить
Вовк рулит, а Зеленский только глазами лупает.
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27.08.2020 15:31 Ответить
яка прекрасна реклама
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27.08.2020 16:55 Ответить
 
 