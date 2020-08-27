ОАСК просять скасувати рішення з'їзду партії "Слуги народу"

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов громадської організації "Ошукані Українці" до політичної партії "Слуга народу".

Суд просять визнати протиправними дії партії "Слуга народу" про скликання і проведення поетапного З'їзду партії, який проводився 9-10 червня 2019 і 7 липня 2019, і скасувати рішення З'їзду.

Про це повідомляє Резонанс 26 серпня з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач зазначає, що звернувся в ОАСК тільки зараз, бо раніше оскаржив процедуру скликання поетапного З'їзду і його рішення в Шевченківському районному суді міста Києва. Суд відмовив у відкритті провадження у справі і вказав, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Постановою Київського апеляційного суду від 30 червня 2020 року рішення першої інстанції було залишено без змін. Тому, Громадська організація звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва.

На думку позивача, З'їзд партії "Слуга народу" в зазначені й ухвалені на ньому рішення є протиправними, оскільки учасники З'їзду не мали повноважень, а політичною партією було вчинено правопорушення.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.