УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
16312 відвідувачів онлайн
Новини
5 894 14

ОАСК просять скасувати рішення з'їзду партії "Слуги народу"

ОАСК просять скасувати рішення з'їзду партії

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов громадської організації "Ошукані Українці" до політичної партії "Слуга народу".

Суд просять визнати протиправними дії партії "Слуга народу" про скликання і проведення поетапного З'їзду партії, який проводився 9-10 червня 2019 і 7 липня 2019, і скасувати рішення З'їзду.

Про це повідомляє Резонанс 26 серпня з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду Києва.

Позивач зазначає, що звернувся в ОАСК тільки зараз, бо раніше оскаржив процедуру скликання поетапного З'їзду і його рішення в Шевченківському районному суді міста Києва. Суд відмовив у відкритті провадження у справі і вказав, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Постановою Київського апеляційного суду від 30 червня 2020 року рішення першої інстанції було залишено без змін. Тому, Громадська організація звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва.

На думку позивача, З'їзд партії "Слуга народу" в зазначені й ухвалені на ньому рішення є протиправними, оскільки учасники З'їзду не мали повноважень, а політичною партією було вчинено правопорушення.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Автор: 

Слуга народу (2811) Окружний адмінсуд Києва (539)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7754
показати весь коментар
27.08.2020 15:33
+7
През не фейковый, только штопанный немного ))
показати весь коментар
27.08.2020 15:27
+4
Шикарный план!

ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1313
показати весь коментар
27.08.2020 15:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шикарный план!

ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1313
показати весь коментар
27.08.2020 15:17 Відповісти
а якщо суд виграють ? зе- барани в лайні втопляться !
показати весь коментар
27.08.2020 15:19 Відповісти
организуют партию "Обманутые украинцы"
показати весь коментар
27.08.2020 15:22 Відповісти
ОАСК просят отменить решение съезда партии "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 7754
показати весь коментар
27.08.2020 15:33 Відповісти
ні краще так - унижение и оскорбление 73 ,автор Нелох Потерпілий (Оманській)!
показати весь коментар
27.08.2020 15:37 Відповісти
фейковая партия и през фейковый
показати весь коментар
27.08.2020 15:20 Відповісти
През не фейковый, только штопанный немного ))
показати весь коментар
27.08.2020 15:27 Відповісти
какой смешной цирк, и клоуны и конкурсы неплохие.
показати весь коментар
27.08.2020 15:21 Відповісти
Хм... к чему все эти полумеры - не легче ль Слуг Всех утопить !?(с)
показати весь коментар
27.08.2020 15:26 Відповісти
Саму партию надо запретить
показати весь коментар
27.08.2020 15:29 Відповісти
Вовк рулит, а Зеленский только глазами лупает.
показати весь коментар
27.08.2020 15:31 Відповісти
яка прекрасна реклама
показати весь коментар
27.08.2020 16:55 Відповісти
 
 