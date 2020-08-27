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Законопроект об экоконтроле создает значительные коррупционные риски, - Укрцемент

Законопроект об экоконтроле создает значительные коррупционные риски, - Укрцемент

Законопроект об экологическом контроле создает условия для дополнительного давления на бизнес и коррупции, его нужно отозвать.

Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей цемента Украины к председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Авторы обращения отмечают, что законопроектом "О государственном экологическом контроле" (№3091) предусматривается вывод экологического контроля из-под действия Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", что создает предпосылки для осуществления дополнительного давления контролирующими органами на субъектов хозяйствования без возможности защиты, а значит, создает значительные коррупционные риски.

Кроме того, законопроект наделяет экоинспекцию контрольными полномочиями в несвойственных для нее сферах, что, по мнению авторов обращения, может привести к злоупотреблениям.

Ранее, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.
В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку.

Автор: 

законопроект (3219) экология (1607)


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«Да ты что?! Так для этого всё и писалось!»
(с) кино "День выборов"
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27.08.2020 16:11 Ответить
Вот-вот)) Зе говорил же, что он не лох. Он и его команда не лохи, чтоб упустить ещё одну возможность обогатиться.
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28.08.2020 12:54 Ответить
Не факт, что экоконтроль должен предусматривать наличие лежбища упырей - экоинспекции. Достаточно простого закона и некоммерческого суда
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27.08.2020 16:47 Ответить
достаточно взять эвропейский опыт и использовать его с юмом, но не хватает серого вещества, пытаються из простите дерьма слепить пулю
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28.08.2020 11:12 Ответить
Может и эвропейцев переселить к нам предложите? Для данного Богом количества серого вещества нужны решения попроще...
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28.08.2020 14:05 Ответить
Украина за 30 лет на эко-взятках вырастила целую плеяду коррупционеров. Некоторые из них стали олигархами.
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27.08.2020 17:10 Ответить
очередной пример управления "новых" политиков, которые не понимают, как писать законопроект, как он должен работать, что учитывать, где риски, написали, дали полномочия, а что дальше,а плевать вообще, давайте коррупцию развивать
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28.08.2020 11:11 Ответить
Ахахах, а вы думали для чего этот законопроект принимали?)) Всем места у корыта не хватает, вот они и придумывают новые способы)
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28.08.2020 12:53 Ответить
Ну що тут сказати, бізнес в Україні звичайно варто розвивати, але як це буде робити наша влада, питання ... Читав вранці на порталі htts://***.ua/ що депутати тепер пропонують внести до Кримінального кодексу статтю за шахрайство з ПДВ. Так що бізнесу буде важкувато в такі часи
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02.09.2020 15:47 Ответить
 
 