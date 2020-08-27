Законопроект об экоконтроле создает значительные коррупционные риски, - Укрцемент

Законопроект об экологическом контроле создает условия для дополнительного давления на бизнес и коррупции, его нужно отозвать.

Об этом говорится в обращении Ассоциации производителей цемента Украины к председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Авторы обращения отмечают, что законопроектом "О государственном экологическом контроле" (№3091) предусматривается вывод экологического контроля из-под действия Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", что создает предпосылки для осуществления дополнительного давления контролирующими органами на субъектов хозяйствования без возможности защиты, а значит, создает значительные коррупционные риски.

Кроме того, законопроект наделяет экоинспекцию контрольными полномочиями в несвойственных для нее сферах, что, по мнению авторов обращения, может привести к злоупотреблениям.

Ранее, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку.