Законопроєкт про екоконтроль створює значні корупційні ризики, - Укрцемент

Законопроєкт про екологічний контроль створює умови для додаткового тиску на бізнес і корупцію, його потрібно відкликати.

Про це йдеться у зверненні Асоціації виробників цементу України до голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Автори звернення зазначають, що законопроєктом "Про державний екологічний контроль" (№3091) передбачається виведення екологічного контролю з–під дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що створює передумови для здійснення додаткового тиску контролюючими органами на суб’єктів господарювання без можливості захисту, а значить створює значні корупційні ризики.

Окрім того, законопроєкт наділяє екоінспекцію контрольними повноваженнями у невластивих для неї сферах, що, на думку авторів звернення, може призвести до зловживань.

Раніше, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроєкту про державний екологічний контроль та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості. Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков наголосив, що Держекоінспекція не повинна стати корупційним монстром, законопроекти про надання їй додаткових прав потрібно відправити на доопрацювання.