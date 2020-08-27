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Законопроєкт про екоконтроль створює значні корупційні ризики, - Укрцемент

Законопроєкт про екоконтроль створює значні корупційні ризики, - Укрцемент

Законопроєкт про екологічний контроль створює умови для додаткового тиску на бізнес і корупцію, його потрібно відкликати.

Про це йдеться у зверненні Асоціації виробників цементу України до голови парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування.

Автори звернення зазначають, що законопроєктом "Про державний екологічний контроль" (№3091) передбачається виведення екологічного контролю з–під дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", що створює передумови для здійснення додаткового тиску контролюючими органами на суб’єктів господарювання без можливості захисту, а значить створює значні корупційні ризики.

Окрім того, законопроєкт наділяє екоінспекцію контрольними повноваженнями у невластивих для неї сферах, що, на думку авторів звернення, може призвести до зловживань.

Раніше, президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що ухвалення законопроєкту про державний екологічний контроль та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості. Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков наголосив, що Держекоінспекція не повинна стати корупційним монстром, законопроекти про надання їй додаткових прав потрібно відправити на доопрацювання.

Автор: 

законопроєкт (3583) екологія (1346)


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(с) кино "День выборов"
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27.08.2020 16:11 Відповісти
Вот-вот)) Зе говорил же, что он не лох. Он и его команда не лохи, чтоб упустить ещё одну возможность обогатиться.
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28.08.2020 12:54 Відповісти
Не факт, что экоконтроль должен предусматривать наличие лежбища упырей - экоинспекции. Достаточно простого закона и некоммерческого суда
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27.08.2020 16:47 Відповісти
достаточно взять эвропейский опыт и использовать его с юмом, но не хватает серого вещества, пытаються из простите дерьма слепить пулю
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28.08.2020 11:12 Відповісти
Может и эвропейцев переселить к нам предложите? Для данного Богом количества серого вещества нужны решения попроще...
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28.08.2020 14:05 Відповісти
Украина за 30 лет на эко-взятках вырастила целую плеяду коррупционеров. Некоторые из них стали олигархами.
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27.08.2020 17:10 Відповісти
очередной пример управления "новых" политиков, которые не понимают, как писать законопроект, как он должен работать, что учитывать, где риски, написали, дали полномочия, а что дальше,а плевать вообще, давайте коррупцию развивать
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28.08.2020 11:11 Відповісти
Ахахах, а вы думали для чего этот законопроект принимали?)) Всем места у корыта не хватает, вот они и придумывают новые способы)
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28.08.2020 12:53 Відповісти
Ну що тут сказати, бізнес в Україні звичайно варто розвивати, але як це буде робити наша влада, питання ... Читав вранці на порталі htts://***.ua/ що депутати тепер пропонують внести до Кримінального кодексу статтю за шахрайство з ПДВ. Так що бізнесу буде важкувато в такі часи
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02.09.2020 15:47 Відповісти
 
 