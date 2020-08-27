"Центрэнерго" рассчитывает на создание вертикально интегрированной компании с угольными активами

"Центрэнерго" намерена создать вертикально интегрированную компанию с перспективными шахтами, чтобы обеспечить компанию ресурсом.

Об этом заявил и.о. гендиректора "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензор.

"Главная цель – чтобы цена угля госшахт, покрывающая себестоимость добычи, была конкурентной. Вот ДТЭК говорит, что на Добропольеуголь себестоимость составляет 1700 грн/тонна. Это в любом случае лучше, чем 1950 грн/тонна. Надо посмотреть, какой себестоимости можно добиться на госшахтах. Если можно добиться себестоимости 1500 – 1600 грн/тонна, то с этим уже можно работать", - рассказал Корчинский.