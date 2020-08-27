"Центренерго" розраховує на створення вертикально інтегрованої компанії з вугільними активами
"Центренерго" має намір створити вертикально інтегровану компанію з перспективними шахтами, щоб забезпечити компанію ресурсом.
Про це заявив в.о. гендиректора "Центренерго" Олександр Корчинський в інтерв'ю БизнесЦензор.
"Головна мета - щоб ціна вугілля держшахт, що покриває собівартість видобутку, була конкурентною. Ось ДТЕК каже, що на Добропіллявугілля собівартість становить 1700 грн/тонна. Це в будь-якому разі краще, ніж 1950 грн/тонна. Треба подивитися, якої собівартості можна досягти на державних шахтах. Якщо можна домогтися собівартості 1500 - 1600 грн/тонна, то з цим уже можна працювати", - розповів Корчинський.
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