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Новости Революция в Беларуси
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В Минске силовики задержали более десяти журналистов. ФОТО

На площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержаны два десятка журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY в телеграме.

Сотрудников СМИ задержали на площади Свободы в Минске, потом повели в бус якобы для проверки документов, однако повезли в Октябрьский РУВД столицы.

На площади Свободы для проверки документов задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин ("Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС). Журналистов везут в Октябрьский РУВД.

МВД РБ заявило: ""В связи с поступающими обращениями о задержании в центре Минска журналистов, сообщаю следующее.

Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены".

В Минске силовики задержали более десяти журналистов 01
В Минске силовики задержали более десяти журналистов 02

Автор: 

Беларусь (7888) журналистика (3288)


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Топ комментарии
+9
Система очухалась от первого шока и заработала в штатном режиме
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27.08.2020 19:41
+5
Кацап тебя климануло на Порошенку?
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27.08.2020 19:46
+2
это последствия мягкотелости протестующих...
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27.08.2020 19:25
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А какие у вас есть доказатьелства? (с) Красная жара
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27.08.2020 19:20 Ответить
журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.
И вапче - онижедети
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27.08.2020 19:22 Ответить
это последствия мягкотелости протестующих...
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27.08.2020 19:25 Ответить
Белараша .
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27.08.2020 19:35 Ответить
Система очухалась от первого шока и заработала в штатном режиме
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27.08.2020 19:41 Ответить
Кацап тебя климануло на Порошенку?
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27.08.2020 19:46 Ответить
Дуже символічно, якщо на площі Свободи затримують журналістів. Це у них тепер така свобода🥴
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27.08.2020 19:47 Ответить
Не тими квітами міняють владу. З такими протестами буде дояр там сидіти ще не одне десятиліття.
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27.08.2020 19:49 Ответить
где хотя бы 50 000 людей или они на работу ходят устали делая карнавал с флагами и шариками каждое воскресенье Лукашенки не уйдет?нет это не шмат людзей
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27.08.2020 20:02 Ответить
Правильно сделали ! Свободу рабам нельзя давать.
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27.08.2020 20:52 Ответить
Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/44738406/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Про всяк випадок.А раптом міліція з народом.
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27.08.2020 21:04 Ответить
Свободу беларуским журналистам.
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27.08.2020 22:48 Ответить
 
 