В Минске силовики задержали более десяти журналистов. ФОТО

На площади Свободы в столице Беларуси "для проверки документов" задержаны два десятка журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY в телеграме.

Сотрудников СМИ задержали на площади Свободы в Минске, потом повели в бус якобы для проверки документов, однако повезли в Октябрьский РУВД столицы.

На площади Свободы для проверки документов задержаны журналисты TUT.BY Станислав Шаршуков и Вадим Замировский, а таже Уладзь Грыдин ("Радио Свобода"), Василий Федосенко (Reuters), фотограф Александр Васюкович, Надежда Бужан ("Наша Нiва"), Дима Ловецкий (AP), Захар Щербаков и Сергей Сацюк (БелаПАН), Екатерина Андреева и Максим Калитовский ("Белсат"), Владимир Костин (Reuters), Сергей Бобылев (ТАСС). Журналистов везут в Октябрьский РУВД.

МВД РБ заявило: ""В связи с поступающими обращениями о задержании в центре Минска журналистов, сообщаю следующее.



Сегодня журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.



Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены".



