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Новини Революція в Білорусі
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У Мінську силовики затримали понад десять журналістів. ФОТО

На площі Свободи у столиці Білорусі "для перевірки документів" затримали два десятки журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY у телеграмі.

Співробітників ЗМІ затримали на площі Свободи в Мінську, потім повели в бус нібито для перевірки документів, однак повезли в Жовтневий РУВД столиці.

На площі Свободи для перевірки документів затримали журналістів TUT.BY Станіслава Шаршукова і Вадима Заміровського, а також Уладзя Гридіна ("Радіо Свобода"), Василя Федосенка (Reuters), фотографа Олександра Васюковича, Надію Бужан ("Наша Нiва"), Діму Ловецького ( AP), Захара Щербакова та Сергія Сацюка (БелаПАН), Катерину Андреєву і Максима Калитовського ("Белсат"), Володимира Костіна (Reuters), Сергія Бобильова (ТАРС). Журналістів везуть до Жовтневого РУВД.

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МВС РБ заявило: ""У зв'язку з надходженням звернень про затримання в центрі Мінська журналістів, повідомляю таке.

Сьогодні журналістів доставили (не затримали!) у Жовтневе РУВС міста Мінська для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності.

Журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть відпущені".

У Мінську силовики затримали понад десять журналістів 01
У Мінську силовики затримали понад десять журналістів 02

Автор: 

Білорусь (7925) журналістика (1753)


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Топ коментарі
+9
Система очухалась от первого шока и заработала в штатном режиме
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27.08.2020 19:41
+5
Кацап тебя климануло на Порошенку?
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27.08.2020 19:46
+2
это последствия мягкотелости протестующих...
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27.08.2020 19:25
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А какие у вас есть доказатьелства? (с) Красная жара
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27.08.2020 19:20 Відповісти
журналисты доставлены (не задержаны!) в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.
И вапче - онижедети
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27.08.2020 19:22 Відповісти
это последствия мягкотелости протестующих...
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27.08.2020 19:25 Відповісти
Белараша .
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27.08.2020 19:35 Відповісти
Система очухалась от первого шока и заработала в штатном режиме
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27.08.2020 19:41 Відповісти
Кацап тебя климануло на Порошенку?
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27.08.2020 19:46 Відповісти
Дуже символічно, якщо на площі Свободи затримують журналістів. Це у них тепер така свобода🥴
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27.08.2020 19:47 Відповісти
Не тими квітами міняють владу. З такими протестами буде дояр там сидіти ще не одне десятиліття.
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27.08.2020 19:49 Відповісти
где хотя бы 50 000 людей или они на работу ходят устали делая карнавал с флагами и шариками каждое воскресенье Лукашенки не уйдет?нет это не шмат людзей
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27.08.2020 20:02 Відповісти
Правильно сделали ! Свободу рабам нельзя давать.
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27.08.2020 20:52 Відповісти
Россия по просьбе избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов, но он пока не будет использован. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/44738406/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Про всяк випадок.А раптом міліція з народом.
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27.08.2020 21:04 Відповісти
Свободу беларуским журналистам.
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27.08.2020 22:48 Відповісти
 
 