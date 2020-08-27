У Мінську силовики затримали понад десять журналістів. ФОТО

На площі Свободи у столиці Білорусі "для перевірки документів" затримали два десятки журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY у телеграмі.

Співробітників ЗМІ затримали на площі Свободи в Мінську, потім повели в бус нібито для перевірки документів, однак повезли в Жовтневий РУВД столиці.

На площі Свободи для перевірки документів затримали журналістів TUT.BY Станіслава Шаршукова і Вадима Заміровського, а також Уладзя Гридіна ("Радіо Свобода"), Василя Федосенка (Reuters), фотографа Олександра Васюковича, Надію Бужан ("Наша Нiва"), Діму Ловецького ( AP), Захара Щербакова та Сергія Сацюка (БелаПАН), Катерину Андреєву і Максима Калитовського ("Белсат"), Володимира Костіна (Reuters), Сергія Бобильова (ТАРС). Журналістів везуть до Жовтневого РУВД.

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МВС РБ заявило: ""У зв'язку з надходженням звернень про затримання в центрі Мінська журналістів, повідомляю таке.

Сьогодні журналістів доставили (не затримали!) у Жовтневе РУВС міста Мінська для перевірки документів, що підтверджують законність їхньої професійної діяльності.

Журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть відпущені".



