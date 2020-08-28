В столичных школах могут ввести смешанную форму обучения, - КГГА

Столичная власть разработала несколько сценариев организации образовательного процесса в учреждениях образования, в частности рассматривается применение смешанной формы обучения - очно и дистанционной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявив и.о. первого заместителя Председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждое учебное заведение в условиях карантина должно выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии", - сказал Мондриевский.

Он добавил, что столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях.

Мондриевский подчеркнул, что были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.

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"Школы Киева готовы работать в новых реалиям. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры учащимся и работникам", - сказал Мондриевский.

По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, Разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.

"Киев первым разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учащихся и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантина. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения, но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей - это самое главное", - сказал Мондриевский.

Как сообщалось, новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября, но в новых условиях и с соблюдением всех правил.