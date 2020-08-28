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В столичных школах могут ввести смешанную форму обучения, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В столичных школах могут ввести смешанную форму обучения, - КГГА

Столичная власть разработала несколько сценариев организации образовательного процесса в учреждениях образования, в частности рассматривается применение смешанной формы обучения - очно и дистанционной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявив и.о. первого заместителя Председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждое учебное заведение в условиях карантина должно выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии", - сказал Мондриевский.

Он добавил, что столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях.

Мондриевский подчеркнул, что были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.

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"Школы Киева готовы работать в новых реалиям. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры учащимся и работникам", - сказал Мондриевский.

По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, Разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.

"Киев первым разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учащихся и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантина. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения, но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей - это самое главное", - сказал Мондриевский.

Как сообщалось, новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября, но в новых условиях и с соблюдением всех правил.
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Топ комментарии
+1
не знаю, что разработали мондриевские, но 100% уверен, что в школах будет хаос и через месяц учителя начнут вешаться и молить перевести всех на дистанционку и, как результат, и волки будут сыты и овцы целы...
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28.08.2020 09:11
+1
У и в чем будут выражаться такая форма обучения?! Очными будут отдельные уроки требующие присутствия типа химия, физика...или какие то школьники очно, а другие дистанционнно....
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!
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28.08.2020 09:14
+1
Возможно, Вы не знали, но социализации подвержены только живые дети. Про "минимальный риск для детей" - эта китайская ложь, запущенная в прессу для недопущения санкций против Китая, уже давно опровергнута. Очевидно, Вы еще не являетесь отцом, иначе бы знали, что ребенку нежелательны любые заболевания в любой форме, так как могут дать неожиданные ограничения в развитии. Ну, и т.п. и т.д. Короче, тут лучше перестраховаться, чем быть демагогом и антисептиковым королем - хотя бы потому. что инфекция имеет обыкновение ходить по кругу и у антисептиковых королей бывает прислуга.
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28.08.2020 14:13
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не знаю, что разработали мондриевские, но 100% уверен, что в школах будет хаос и через месяц учителя начнут вешаться и молить перевести всех на дистанционку и, как результат, и волки будут сыты и овцы целы...
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28.08.2020 09:11 Ответить
У вас явно нет детей!
Всех перевести на дистанционку нельзя! Например для первоклашек - это все равно, что не обучать вообще.Это подходит только для старших классов м то, далеко не для всех учеников!!!
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28.08.2020 09:17 Ответить
У Вас, видимо, явно нет детей, которых Вам было бы жалко. Ну правильно, Вы не женщина, Вам восемь месяцев не тошниться и пеленки не менять, подумаешь, еще настрогаете.
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28.08.2020 11:39 Ответить
Вы это к чему?! Если про риск, то для детей он минимален (уровень смертности от короновируса у детей, ниже чем от гриппа)
Я же говорю про то, что дистанционное обучение для самых маленьких (начальные классы) вообще бесполезно эффективность близка к 0. Они в принципе не понимают процесса обучения и что нужно сидеть у монитора и случать учителя - для них это просто картинка. Возможно вы не знали, но в школы отдают детей не только для обучения, но и для социализации!!!
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28.08.2020 12:12 Ответить
Возможно, Вы не знали, но социализации подвержены только живые дети. Про "минимальный риск для детей" - эта китайская ложь, запущенная в прессу для недопущения санкций против Китая, уже давно опровергнута. Очевидно, Вы еще не являетесь отцом, иначе бы знали, что ребенку нежелательны любые заболевания в любой форме, так как могут дать неожиданные ограничения в развитии. Ну, и т.п. и т.д. Короче, тут лучше перестраховаться, чем быть демагогом и антисептиковым королем - хотя бы потому. что инфекция имеет обыкновение ходить по кругу и у антисептиковых королей бывает прислуга.
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28.08.2020 14:13 Ответить
Не несите бреда! Минимальный риск для детей - это факт подтвержденный СТАТИСТИКОЙ. И разумеется никем не опровергнутый (никто ведь не говорит, что он вообще не опасен).
Ребенку даже ЖЕЛАТЕЛЬНЫ заболевания от которых формируется иммунитет - он именно так и формируется (при условии, что у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем), а вовсе не от сидения дома. Когда то, не так давно, когда еще все не были повернуты на всю голову темой вакцинации, изоляции невакцинированных и стерилизации всех поверхностей, врачи, сами вели своих детей в гости к больному Корью (к примеру) другу, чтобы выработать иммунитет и забыть про эту болячку до конца жизни.
Излишняя забота о ребенке, принесет ему больше вреда, чем пользы.
PS
Жить вообще вредно - все умирают!
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28.08.2020 14:55 Ответить
Может, когда-то так и делали, а в мое время корью просто никто не болел, потому что был двадцатый век на дворе и городской водопровод в доме! А вот у бабушки в семье из пятерых детей остались трое, иммунитет на тиф зарабатывали!
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28.08.2020 15:17 Ответить
Есть одно хорошее выражение "тут главное без фанатизма". Всегда нужно взвешивать риск/польза. Для тифа такой риск не оправдан и как раз у детей, смертность выше чем у взрослых. Так же я бы не стал баловаться с оспой, бубонной чумой и т.п. хренью.
Попросту говоря голова нам дана для того чтобы соображать что мы делаем, а не только чтобы "в нее есть"!
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28.08.2020 19:14 Ответить
Первый класс они не сколько обучаются знаниям, сколько "учатся учиться"
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28.08.2020 12:14 Ответить
У и в чем будут выражаться такая форма обучения?! Очными будут отдельные уроки требующие присутствия типа химия, физика...или какие то школьники очно, а другие дистанционнно....
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!
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28.08.2020 09:14 Ответить
Мондриевский..та нахер та школа вам уворованым только дэбилы нужны офигеть какое то чмо запретило образование ..во время чумы люди жили жизнью
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28.08.2020 09:53 Ответить
Сдохли усе, кто жил "нормальной" жизнью, остались в живых те, кто вовремя закрыл въезд в свой город, а это уже не про нас.
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28.08.2020 11:41 Ответить
В школах на Липках будет дистанционная, а обычные должны дать МОЗу заработать на антисептиках, бабы еще нарожают.
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28.08.2020 11:35 Ответить
И МОЗу и школе, потому как нам сообщили что дезинфекторов школа не имеет. Он заявляет, что дети легко болеют, но дети, как правило, живут с родителями, и поколениями постарше, как оно аукнется семье - никого не интересует.
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28.08.2020 14:23 Ответить
 
 