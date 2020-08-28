В столичных школах могут ввести смешанную форму обучения, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Столичная власть разработала несколько сценариев организации образовательного процесса в учреждениях образования, в частности рассматривается применение смешанной формы обучения - очно и дистанционной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявив и.о. первого заместителя Председателя КГГА Валентин Мондриевский.
"Разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в учебных заведениях столицы, к которым готовится город. В том числе рассматривается и применение смешанной формы обучения - очной и дистанционной. Каждое учебное заведение в условиях карантина должно выбрать свою модель обучения и быть готовым к вызовам пандемии", - сказал Мондриевский.
Он добавил, что столица начинает новый 2020-2021 учебный год в обычном для школьников формате, но в новых условиях.
Мондриевский подчеркнул, что были разработаны новые правила посещения школ и алгоритм действий в случае выявления больного ребенка.
"Школы Киева готовы работать в новых реалиям. Каждое утро будет начинаться с измерения температуры учащимся и работникам", - сказал Мондриевский.
По его словам, изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, Разработаны направления движения учащихся и увеличено время на перерывы между уроками.
"Киев первым разработал и утвердил Регламент образовательного процесса и выделил 33,3 млн грн на все необходимые дезинфицирующие средства для безопасности учащихся и работников. Мы обязательно вернемся к обычной жизни, без карантина. Сейчас начинаем учебный год в понятном для общества режиме обучения, но мы готовы к любым изменениям в эпидемической ситуации города. Безопасность детей - это самое главное", - сказал Мондриевский.
Как сообщалось, новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября, но в новых условиях и с соблюдением всех правил.
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Всех перевести на дистанционку нельзя! Например для первоклашек - это все равно, что не обучать вообще.Это подходит только для старших классов м то, далеко не для всех учеников!!!
Я же говорю про то, что дистанционное обучение для самых маленьких (начальные классы) вообще бесполезно эффективность близка к 0. Они в принципе не понимают процесса обучения и что нужно сидеть у монитора и случать учителя - для них это просто картинка. Возможно вы не знали, но в школы отдают детей не только для обучения, но и для социализации!!!
Ребенку даже ЖЕЛАТЕЛЬНЫ заболевания от которых формируется иммунитет - он именно так и формируется (при условии, что у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем), а вовсе не от сидения дома. Когда то, не так давно, когда еще все не были повернуты на всю голову темой вакцинации, изоляции невакцинированных и стерилизации всех поверхностей, врачи, сами вели своих детей в гости к больному Корью (к примеру) другу, чтобы выработать иммунитет и забыть про эту болячку до конца жизни.
Излишняя забота о ребенке, принесет ему больше вреда, чем пользы.
PS
Жить вообще вредно - все умирают!
Попросту говоря голова нам дана для того чтобы соображать что мы делаем, а не только чтобы "в нее есть"!
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!