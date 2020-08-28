УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11388 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 550 14

У столичних школах можуть запровадити змішану форму навчання, - КМДА

У столичних школах можуть запровадити змішану форму навчання, - КМДА

Столична влада розробила кілька сценаріїв організації освітнього процесу в закладах освіти, зокрема розглядається застосування змішаної форми навчання - очно і дистанційно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. першого заступника Голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Розроблено кілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії", - зазначив Мондрієвський.

Він додав, що столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах.

Мондрієвський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

Читайте також: Усі школи Києва забезпечені всім необхідним щонайменше на три місяці, - КМДА

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-хвилинками здоров’я", – сказав Мондрієвський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфекційні засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", – сказав Мондрієвський.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2365) школа (2205) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
не знаю, что разработали мондриевские, но 100% уверен, что в школах будет хаос и через месяц учителя начнут вешаться и молить перевести всех на дистанционку и, как результат, и волки будут сыты и овцы целы...
показати весь коментар
28.08.2020 09:11
+1
У и в чем будут выражаться такая форма обучения?! Очными будут отдельные уроки требующие присутствия типа химия, физика...или какие то школьники очно, а другие дистанционнно....
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!
показати весь коментар
28.08.2020 09:14
+1
Возможно, Вы не знали, но социализации подвержены только живые дети. Про "минимальный риск для детей" - эта китайская ложь, запущенная в прессу для недопущения санкций против Китая, уже давно опровергнута. Очевидно, Вы еще не являетесь отцом, иначе бы знали, что ребенку нежелательны любые заболевания в любой форме, так как могут дать неожиданные ограничения в развитии. Ну, и т.п. и т.д. Короче, тут лучше перестраховаться, чем быть демагогом и антисептиковым королем - хотя бы потому. что инфекция имеет обыкновение ходить по кругу и у антисептиковых королей бывает прислуга.
показати весь коментар
28.08.2020 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не знаю, что разработали мондриевские, но 100% уверен, что в школах будет хаос и через месяц учителя начнут вешаться и молить перевести всех на дистанционку и, как результат, и волки будут сыты и овцы целы...
показати весь коментар
28.08.2020 09:11 Відповісти
У вас явно нет детей!
Всех перевести на дистанционку нельзя! Например для первоклашек - это все равно, что не обучать вообще.Это подходит только для старших классов м то, далеко не для всех учеников!!!
показати весь коментар
28.08.2020 09:17 Відповісти
У Вас, видимо, явно нет детей, которых Вам было бы жалко. Ну правильно, Вы не женщина, Вам восемь месяцев не тошниться и пеленки не менять, подумаешь, еще настрогаете.
показати весь коментар
28.08.2020 11:39 Відповісти
Вы это к чему?! Если про риск, то для детей он минимален (уровень смертности от короновируса у детей, ниже чем от гриппа)
Я же говорю про то, что дистанционное обучение для самых маленьких (начальные классы) вообще бесполезно эффективность близка к 0. Они в принципе не понимают процесса обучения и что нужно сидеть у монитора и случать учителя - для них это просто картинка. Возможно вы не знали, но в школы отдают детей не только для обучения, но и для социализации!!!
показати весь коментар
28.08.2020 12:12 Відповісти
Возможно, Вы не знали, но социализации подвержены только живые дети. Про "минимальный риск для детей" - эта китайская ложь, запущенная в прессу для недопущения санкций против Китая, уже давно опровергнута. Очевидно, Вы еще не являетесь отцом, иначе бы знали, что ребенку нежелательны любые заболевания в любой форме, так как могут дать неожиданные ограничения в развитии. Ну, и т.п. и т.д. Короче, тут лучше перестраховаться, чем быть демагогом и антисептиковым королем - хотя бы потому. что инфекция имеет обыкновение ходить по кругу и у антисептиковых королей бывает прислуга.
показати весь коментар
28.08.2020 14:13 Відповісти
Не несите бреда! Минимальный риск для детей - это факт подтвержденный СТАТИСТИКОЙ. И разумеется никем не опровергнутый (никто ведь не говорит, что он вообще не опасен).
Ребенку даже ЖЕЛАТЕЛЬНЫ заболевания от которых формируется иммунитет - он именно так и формируется (при условии, что у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем), а вовсе не от сидения дома. Когда то, не так давно, когда еще все не были повернуты на всю голову темой вакцинации, изоляции невакцинированных и стерилизации всех поверхностей, врачи, сами вели своих детей в гости к больному Корью (к примеру) другу, чтобы выработать иммунитет и забыть про эту болячку до конца жизни.
Излишняя забота о ребенке, принесет ему больше вреда, чем пользы.
PS
Жить вообще вредно - все умирают!
показати весь коментар
28.08.2020 14:55 Відповісти
Может, когда-то так и делали, а в мое время корью просто никто не болел, потому что был двадцатый век на дворе и городской водопровод в доме! А вот у бабушки в семье из пятерых детей остались трое, иммунитет на тиф зарабатывали!
показати весь коментар
28.08.2020 15:17 Відповісти
Есть одно хорошее выражение "тут главное без фанатизма". Всегда нужно взвешивать риск/польза. Для тифа такой риск не оправдан и как раз у детей, смертность выше чем у взрослых. Так же я бы не стал баловаться с оспой, бубонной чумой и т.п. хренью.
Попросту говоря голова нам дана для того чтобы соображать что мы делаем, а не только чтобы "в нее есть"!
показати весь коментар
28.08.2020 19:14 Відповісти
Первый класс они не сколько обучаются знаниям, сколько "учатся учиться"
показати весь коментар
28.08.2020 12:14 Відповісти
У и в чем будут выражаться такая форма обучения?! Очными будут отдельные уроки требующие присутствия типа химия, физика...или какие то школьники очно, а другие дистанционнно....
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!
показати весь коментар
28.08.2020 09:14 Відповісти
Мондриевский..та нахер та школа вам уворованым только дэбилы нужны офигеть какое то чмо запретило образование ..во время чумы люди жили жизнью
показати весь коментар
28.08.2020 09:53 Відповісти
Сдохли усе, кто жил "нормальной" жизнью, остались в живых те, кто вовремя закрыл въезд в свой город, а это уже не про нас.
показати весь коментар
28.08.2020 11:41 Відповісти
В школах на Липках будет дистанционная, а обычные должны дать МОЗу заработать на антисептиках, бабы еще нарожают.
показати весь коментар
28.08.2020 11:35 Відповісти
И МОЗу и школе, потому как нам сообщили что дезинфекторов школа не имеет. Он заявляет, что дети легко болеют, но дети, как правило, живут с родителями, и поколениями постарше, как оно аукнется семье - никого не интересует.
показати весь коментар
28.08.2020 14:23 Відповісти
 
 