У столичних школах можуть запровадити змішану форму навчання, - КМДА
Столична влада розробила кілька сценаріїв організації освітнього процесу в закладах освіти, зокрема розглядається застосування змішаної форми навчання - очно і дистанційно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив в.о. першого заступника Голови КМДА Валентин Мондрієвський.
"Розроблено кілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії", - зазначив Мондрієвський.
Він додав, що столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах.
Мондрієвський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.
"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-хвилинками здоров’я", – сказав Мондрієвський.
За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.
"Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфекційні засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", – сказав Мондрієвський.
Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.
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Всех перевести на дистанционку нельзя! Например для первоклашек - это все равно, что не обучать вообще.Это подходит только для старших классов м то, далеко не для всех учеников!!!
Я же говорю про то, что дистанционное обучение для самых маленьких (начальные классы) вообще бесполезно эффективность близка к 0. Они в принципе не понимают процесса обучения и что нужно сидеть у монитора и случать учителя - для них это просто картинка. Возможно вы не знали, но в школы отдают детей не только для обучения, но и для социализации!!!
Ребенку даже ЖЕЛАТЕЛЬНЫ заболевания от которых формируется иммунитет - он именно так и формируется (при условии, что у ребенка нет серьезных проблем со здоровьем), а вовсе не от сидения дома. Когда то, не так давно, когда еще все не были повернуты на всю голову темой вакцинации, изоляции невакцинированных и стерилизации всех поверхностей, врачи, сами вели своих детей в гости к больному Корью (к примеру) другу, чтобы выработать иммунитет и забыть про эту болячку до конца жизни.
Излишняя забота о ребенке, принесет ему больше вреда, чем пользы.
PS
Жить вообще вредно - все умирают!
Попросту говоря голова нам дана для того чтобы соображать что мы делаем, а не только чтобы "в нее есть"!
Или как всегда придумали только название, а реализация как-то сама выкристализуется?!