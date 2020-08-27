Усі школи Києва забезпечені всім необхідним щонайменше на три місяці, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявляють, що всі столичні школи забезпечені всім необхідним щонайменше на три місяці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський на брифінгу в четвер.

"Усі київські школи готові до початку нового навчального року з 1 вересня", - сказав він.

За його словами, для всіх шкіл закуплено всі необхідні дезинфікуючі та гігієнічні засоби, розроблено відповідні регламенти, відкрито додаткові входи і виходи з приміщень.

Також чиновник зазначив, що початок уроків для початкових, середніх і старших класів буде розведено в часі.

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Крім того, для початкових класів розроблено спеціальне меню: для можливості прийому їжі в класах.

"Усе, що необхідно в школах, забезпечено щонайменше на три місяці", - наголосив він.

Серед іншого, Мондрієвський зауважив, що київські школи готові до будь-якого формату навчання, включно з повністю дистанційним, якщо столиця потрапить у "червону зону".