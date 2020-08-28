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Новости Киевские новости
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Киев (24542) мост (1003) Береза Борислав (217)

Лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Подольско-Воскресенский мост - очередной памятник столичной коррупции. Из-за изменения места съезда он не решит проблему пробок на Троещине, а только создаст новые.

Об этом лидер "Экопартии" и правозащитник Борислав Береза ​​написал на странице в Facebook 27 августа.

"Мост, который должен был разгрузить движение с правого берега на Троещину и в обратную сторону, наоборот приведет к транспортному коллапсу на левом берегу и только увеличит пробки. Почему? Потому что пытаются сдать его до выборов и поэтому изменили место съезда. Этот мост уже не на Троещину. Он закончится в районе метро Левобережной, где после этого будет вечный затор ", - написал политик.

В видео к публикации Борислав Береза ​​сообщает, что, вопреки начальному проекту, съезд с Подольско-Воскресенского моста сейчас пытаются вывести на узкую улицу Садовую в частном секторе с двумя полосами - по одной полосе в каждую сторону. Политик, также, акцентирует внимание на строительстве ЖК рядом с мостом и считает, что интересы застройщика могли стать еще одним стимулом для изменения места съезда.

"Власть учла интерес застройщика, который возводит ЖК на набережной у моста. Без этого съезда стоимость одного квадратного метра здесь будет значительно меньше. Именно поэтому Кличко заблокировал строительство моста на Троещину. А вместо этого строится съезд на улицу Садовую ", - подчеркнул Борислав Береза.

Лидер Экопартии Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту 01
Лидер Экопартии Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту 02
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Топ комментарии
+9
Кацап?
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28.08.2020 10:41
+8
Шо, Борух уже эколух? Ой вей...
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28.08.2020 10:44
+5
Це ж будували новиє ліца. Чи ще старі?
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28.08.2020 10:40
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Кацап?
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28.08.2020 10:41 Ответить
Лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​рассказал о последствиях строительства Подольско-Воскресенского моста вопреки проекту - Цензор.НЕТ 9952
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28.08.2020 10:45 Ответить
Береза из Правого сектора вышел,такий тебе кацапь)
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28.08.2020 14:12 Ответить
вонючее рузькэ?
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28.08.2020 10:50 Ответить
ооооо, точно, рузькэ.

Готовьтесь рузьки, скоро давить будем.
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28.08.2020 10:55 Ответить
Це ж будували новиє ліца. Чи ще старі?
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28.08.2020 10:40 Ответить
наглые морды )))
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28.08.2020 10:51 Ответить
Чому "будували", ще будують.
І я би не назвав новими лицями старі морди.
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28.08.2020 13:36 Ответить
Шо, Борух уже эколух? Ой вей...
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28.08.2020 10:44 Ответить
ага, и еще он специалист по мусорным заводам)
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28.08.2020 10:52 Ответить
Да, если мост не пойдет на Воскресенку и и страдалицу Троещину, то какой в нем прок?
И тут дело даже не в экологии.
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28.08.2020 10:49 Ответить
Выборы, все стали спецами по дерьму
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28.08.2020 10:50 Ответить
Боря Бляхер нєгодуєть!
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28.08.2020 10:54 Ответить
Вопрос-так ли это на самом деле? Неплохо бы посмотреть на план зкстройки, или Педалика опросить, хотя последнее не гарантия.
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28.08.2020 11:13 Ответить
Бляхер, вали на историческую родину, тут и без тебя представителей святой земли дохрена🤣
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28.08.2020 11:23 Ответить
Конечно вопрос бюджета моста интересній, но в остальном... второстепенніе сїезді для дачников, основная магистраль таки уходит на Троещину вдоль линии скоростного трамвая №5, метро Радужная+конечная трамвая №5+ж.д.станция Троещина вроде есть где построить.
Вопрос, когда начнуть копать метро с Подола на Соломенку.
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28.08.2020 11:25 Ответить
Лидер "Екопартии" єто прикол такой? И скока в екопартии членов кроме Берези? Лідер "Екопартії" Борислав Береза ​​розповів про наслідки будівництва Подільсько-Воскресенського моста всупереч проєкту - Цензор.НЕТ 7835
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28.08.2020 11:58 Ответить
всего трое.
"то Берёза, то рябина, куст ракиты над рекой" (С)
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28.08.2020 12:34 Ответить
Его бы энергию да в мирное русло.
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28.08.2020 12:35 Ответить
Священна передвиборча корова на ім'я ПВМ (подільсько-воскресенский міст) знову у грі! Хто ще на ньому не пропіарився? Поспішайте встигнути, бо до виборів його закінчать! Береза брехати не стане.
От тільки я бачив у тирнеті іншу інформацію: що то - технологічні з'їзди,щоб легше було підвозити буд.матеріали. А сам мостовий перехід будуть будувати відповідно до проекту.
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28.08.2020 12:53 Ответить
Що за такий діагноз "Екопатія"? Береза став екопат.
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28.08.2020 14:49 Ответить
Манерный клоун с погонялом Бориславюся 2%
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28.08.2020 15:09 Ответить
 
 