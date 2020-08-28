Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука
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Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.
Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Служебное удостоверение новому главе ОГА Зеленский вручил на встрече с представителями бизнеса региона во время рабочей поездки в Черкасскую область.
"Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучшее, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", - заявил Зеленский.
Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.
"Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасщины была лучшей. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Больше строительство", - заявил Сергийчук.
Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.
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ДІЙОВІ ОСОБИ:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
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Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
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Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
товарного вагонуРади чути, як хтось сито ригнув і веселий регіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело."
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
Скользкая дорожка.
обычно он видосики с шаурмой/хот-догами в тесле....
Простыми словами - ждем от вас положительный результат партии осла на местных выборах.
07.1994 - 05.2019 - Служба безпеки України, Центральний апарат СБ України, посада - начальник управління, посада - заступник начальника Служби безпеки України, Управління СБ України у м. Києві і Київській області та Управління СБ України у м. Києві, служба на посадах оперативного та командно-оперативного складу.
Мнения 28-авг, 03:109 1 702 0
Украинская попса настолько финансово зависима от ассортимента частных корпоративов, что ничего другого не способна выжать из себя даже в День Независимости во время государственных торжеств.
Словно камешки, запертые в "вселенной" погремушки, они уже не имеют понятия о существовании другой реальности вне "корпоративной", и именно она для них НОРМА, а патриотизм и достоинство - вот для них реальная, страшно ДИЧЬ.
А Вова - это же их импресарио и агент (на контракте, как надо), который давал и дает им работу, где бы ни работал.
Он всегда будет в первую очередь с НИМИ (после семьи, конечно), потому что они же его "овечки" и "коровки", из которых он всегда будет иметь шерсть и молоко, и которых бережно выпасать, учитывая исключительно на вкусы тех, кто платит чтобы хавать их помет.