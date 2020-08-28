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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Черкасщина (952) Сергийчук (3)

Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Служебное удостоверение новому главе ОГА Зеленский вручил на встрече с представителями бизнеса региона во время рабочей поездки в Черкасскую область.

"Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучшее, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", - заявил Зеленский.

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Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.

"Буду развивать область, чтобы жизнь Черкасщины была лучшей. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Больше строительство", - заявил Сергийчук.

Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров Украины согласовал назначение главой Сергея Сергийчука главой Черкасской областной государственной администрации, который ранее работал на руководящих должностях в структурах СБУ, был и.о. главы одной из райадминистрацией Киева и занимал пост замначальника Центра кибербезопасности Госспецсвязи.
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Топ комментарии
+16
Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 3139
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28.08.2020 11:31
+12
Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука - Цензор.НЕТ 5516
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28.08.2020 11:42
+11
В Черкасах ЗЕ відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
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28.08.2020 11:33
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Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 3139
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28.08.2020 11:31 Ответить
😂
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28.08.2020 12:05 Ответить
Дык, не все ли равно чем киздеть 😂
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28.08.2020 12:50 Ответить
И я сейчас представил **** возле стенки из красного кирпича... Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 8322
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28.08.2020 11:31 Ответить
Команда зеленого

ДІЙОВІ ОСОБИ:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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28.08.2020 11:32 Ответить
товарного вагону Ради чути, як хтось сито ригнув і веселий регіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело."
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28.08.2020 12:54 Ответить
В Черкасах ЗЕ відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
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28.08.2020 11:33 Ответить
Навіщо ці зайві регалії "ЗЕльоной Макаке" ? 😂
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28.08.2020 12:53 Ответить
Что-то сильно много с утра сегодня соплИ..
Скользкая дорожка. Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 11:34 Ответить
много зеленского-казнокрада - к выборам!
обычно он видосики с шаурмой/хот-догами в тесле....
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28.08.2020 12:13 Ответить
На советского(руського) представителя народа Украины схож,много таких в годы сталина завезли Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 5179
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28.08.2020 11:38 Ответить
" Хочется видеть что-то лучшее, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать."Источник: https://censor.net.ua/n3216351

Простыми словами - ждем от вас положительный результат партии осла на местных выборах. Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 63
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28.08.2020 11:37 Ответить
Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука - Цензор.НЕТ 5516
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28.08.2020 11:42 Ответить
президент под мухой ? или муха-зэ-зэ
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28.08.2020 12:14 Ответить
очередной соплежуй, занесший портфель в ОП...
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28.08.2020 12:00 Ответить
Уверен шо уважаемый сергийчук, или состоял в Партии Регионов, или проводил "рифирендум" на Данбаце, ну или на крайняк имеет паспорт РФ)
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28.08.2020 12:01 Ответить
все, что нужно о нем знать)

07.1994 - 05.2019 - Служба безпеки України, Центральний апарат СБ України, посада - начальник управління, посада - заступник начальника Служби безпеки України, Управління СБ України у м. Києві і Київській області та Управління СБ України у м. Києві, служба на посадах оперативного та командно-оперативного складу.
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28.08.2020 12:11 Ответить
на Азирова похож, совпадение? не думаю
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28.08.2020 12:27 Ответить
Янелох до Умані подався, по відпущення гріхів?
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28.08.2020 13:16 Ответить
Вова - чабан украинской эстрады.
Мнения 28-авг, 03:109 1 702 0

Украинская попса настолько финансово зависима от ассортимента частных корпоративов, что ничего другого не способна выжать из себя даже в День Независимости во время государственных торжеств.

Словно камешки, запертые в "вселенной" погремушки, они уже не имеют понятия о существовании другой реальности вне "корпоративной", и именно она для них НОРМА, а патриотизм и достоинство - вот для них реальная, страшно ДИЧЬ.

А Вова - это же их импресарио и агент (на контракте, как надо), который давал и дает им работу, где бы ни работал.

Он всегда будет в первую очередь с НИМИ (после семьи, конечно), потому что они же его "овечки" и "коровки", из которых он всегда будет иметь шерсть и молоко, и которых бережно выпасать, учитывая исключительно на вкусы тех, кто платит чтобы хавать их помет.
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28.08.2020 13:38 Ответить
 
 