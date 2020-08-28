Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука
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Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.
Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.
Службове посвідчення новому очільнику ОДА Зеленський вручив на зустрічі з представниками бізнесу регіону під час робочої поїздки в Черкаську область.
"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є. Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", – зазначив Зеленський.
Сергійчук подякував президенту за довіру та пообіцяв працювати на результат.
"Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і "Велике будівництво", – заявив Сергійчук.
Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах у структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і обіймав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
ДІЙОВІ ОСОБИ:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
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Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
товарного вагонуРади чути, як хтось сито ригнув і веселий регіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело."
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Скользкая дорожка.
обычно он видосики с шаурмой/хот-догами в тесле....
Простыми словами - ждем от вас положительный результат партии осла на местных выборах.
07.1994 - 05.2019 - Служба безпеки України, Центральний апарат СБ України, посада - начальник управління, посада - заступник начальника Служби безпеки України, Управління СБ України у м. Києві і Київській області та Управління СБ України у м. Києві, служба на посадах оперативного та командно-оперативного складу.
Мнения 28-авг, 03:109 1 702 0
Украинская попса настолько финансово зависима от ассортимента частных корпоративов, что ничего другого не способна выжать из себя даже в День Независимости во время государственных торжеств.
Словно камешки, запертые в "вселенной" погремушки, они уже не имеют понятия о существовании другой реальности вне "корпоративной", и именно она для них НОРМА, а патриотизм и достоинство - вот для них реальная, страшно ДИЧЬ.
А Вова - это же их импресарио и агент (на контракте, как надо), который давал и дает им работу, где бы ни работал.
Он всегда будет в первую очередь с НИМИ (после семьи, конечно), потому что они же его "овечки" и "коровки", из которых он всегда будет иметь шерсть и молоко, и которых бережно выпасать, учитывая исключительно на вкусы тех, кто платит чтобы хавать их помет.