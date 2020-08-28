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Зеленський (17522) Черкащина (648) Сергійчук (2)

Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука

Президент України Володимир Зеленський представив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Про це повідомляє пресслужба президента, передає Цензор.НЕТ.

Службове посвідчення новому очільнику ОДА Зеленський вручив на зустрічі з представниками бізнесу регіону під час робочої поїздки в Черкаську область.

"Ми змінюємо голову обласної державної адміністрації на Черкащині. Головна причина завжди така, що хочеться бачити результат. Хочеться бачити щось краще, ніж є. Дуже хочеться, щоб ви дійсно одразу почали діяти. Щоб одразу і бізнес, і люди бачили вашу підтримку. А це значить, що це не тільки ваша підтримка, а й влади та президента", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області: представлятиме нового голову ОДА, - ОП

Сергійчук подякував президенту за довіру та пообіцяв працювати на результат.

"Буду розвивати область, щоб життя черкащан було кращим. Це і залучення інвестицій, і створення нових робочих місць. Це забезпечення економічної безпеки та медичної, покращення якості освіти. Це і "Велике будівництво", – заявив Сергійчук.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів України погодив призначення Сергія Сергійчука головою Черкаської обласної державної адміністрації, який раніше працював на керівних посадах у структурах СБУ, був в.о. голови однієї з райадміністрацій Києва і обіймав пост заступника начальника Центру кібербезпеки Держспецзв'язку.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 3139
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28.08.2020 11:31
+12
Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука - Цензор.НЕТ 5516
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28.08.2020 11:42
+11
В Черкасах ЗЕ відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
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28.08.2020 11:33
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Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 3139
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28.08.2020 11:31 Відповісти
😂
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28.08.2020 12:05 Відповісти
Дык, не все ли равно чем киздеть 😂
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28.08.2020 12:50 Відповісти
И я сейчас представил **** возле стенки из красного кирпича... Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 8322
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28.08.2020 11:31 Відповісти
Команда зеленого

ДІЙОВІ ОСОБИ:
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець.
Люда, вагонна провідниця котру всі вищезгадані митці їбуть іноді по черзі а іноді так.
Гаврюша Обізянов, інженер.
Степан Срака, главний інженер.
Шльома Гомельский, науковець.
Роже Городі, французський буржуазний націоналіст.
Пророк Самуїл, старий жид.
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28.08.2020 11:32 Відповісти
товарного вагону Ради чути, як хтось сито ригнув і веселий регіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело."
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28.08.2020 12:54 Відповісти
В Черкасах ЗЕ відвідає місцевий баскетбольний клуб
де йому присвоять звання Почесної Черкаської Мавпи.
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28.08.2020 11:33 Відповісти
Навіщо ці зайві регалії "ЗЕльоной Макаке" ? 😂
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28.08.2020 12:53 Відповісти
Что-то сильно много с утра сегодня соплИ..
Скользкая дорожка. Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 7130
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28.08.2020 11:34 Відповісти
много зеленского-казнокрада - к выборам!
обычно он видосики с шаурмой/хот-догами в тесле....
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28.08.2020 12:13 Відповісти
На советского(руського) представителя народа Украины схож,много таких в годы сталина завезли Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 5179
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28.08.2020 11:38 Відповісти
" Хочется видеть что-то лучшее, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать."Источник: https://censor.net.ua/n3216351

Простыми словами - ждем от вас положительный результат партии осла на местных выборах. Зеленский представил нового главу Черкасщины Сергийчука - Цензор.НЕТ 63
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28.08.2020 11:37 Відповісти
Зеленський представив нового главу Черкащини Сергійчука - Цензор.НЕТ 5516
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28.08.2020 11:42 Відповісти
президент под мухой ? или муха-зэ-зэ
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28.08.2020 12:14 Відповісти
очередной соплежуй, занесший портфель в ОП...
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28.08.2020 12:00 Відповісти
Уверен шо уважаемый сергийчук, или состоял в Партии Регионов, или проводил "рифирендум" на Данбаце, ну или на крайняк имеет паспорт РФ)
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28.08.2020 12:01 Відповісти
все, что нужно о нем знать)

07.1994 - 05.2019 - Служба безпеки України, Центральний апарат СБ України, посада - начальник управління, посада - заступник начальника Служби безпеки України, Управління СБ України у м. Києві і Київській області та Управління СБ України у м. Києві, служба на посадах оперативного та командно-оперативного складу.
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28.08.2020 12:11 Відповісти
на Азирова похож, совпадение? не думаю
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28.08.2020 12:27 Відповісти
Янелох до Умані подався, по відпущення гріхів?
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28.08.2020 13:16 Відповісти
Вова - чабан украинской эстрады.
Мнения 28-авг, 03:109 1 702 0

Украинская попса настолько финансово зависима от ассортимента частных корпоративов, что ничего другого не способна выжать из себя даже в День Независимости во время государственных торжеств.

Словно камешки, запертые в "вселенной" погремушки, они уже не имеют понятия о существовании другой реальности вне "корпоративной", и именно она для них НОРМА, а патриотизм и достоинство - вот для них реальная, страшно ДИЧЬ.

А Вова - это же их импресарио и агент (на контракте, как надо), который давал и дает им работу, где бы ни работал.

Он всегда будет в первую очередь с НИМИ (после семьи, конечно), потому что они же его "овечки" и "коровки", из которых он всегда будет иметь шерсть и молоко, и которых бережно выпасать, учитывая исключительно на вкусы тех, кто платит чтобы хавать их помет.
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28.08.2020 13:38 Відповісти
 
 