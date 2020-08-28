РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14223 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
757 2
ВР (28822) сессия (241)

Четвертая сессия Рады откроется 1 сентября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Четвертая сессия Рады откроется 1 сентября

Четвертая сессия Верховной Рады IХ созыва откроется во вторник, 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно календарному плану работы парламента, перед пленарным заседанием во пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором будет сформирована повестка дня первой недели работы депутатов.

В пятницу, 4 сентября, в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству.

Народные депутаты в сентябре по две недели будут работать в пленарном режиме (1-4 сентября и 14-18 сентября) и в парламентских комитетах (7-11 сентября и 21-25 сентября).

С 28 сентября по 2 октября депутаты работают с избирателями.

Читайте также: Рада не планирует снова переходить к режиму внеочередных заседаний, - Разумков

Как сообщалось, в связи с пандемией Covid-19 пленарные заседания Рады с июня проходили с 10.00 до 15.00 с одним перерывом на 30 минут, а заседания комитетов - в режиме онлайн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 23 августа сказал журналистам, что парламент "и в дальнейшем будем работать именно в таком режиме".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Четверта сесія Ради відкриється 1 вересня - Цензор.НЕТ 7100
показать весь комментарий
28.08.2020 12:28 Ответить
Второй рассадник ковида после школ и садиков.
показать весь комментарий
28.08.2020 14:25 Ответить
 
 