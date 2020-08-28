Четвертая сессия Рады откроется 1 сентября

Четвертая сессия Верховной Рады IХ созыва откроется во вторник, 1 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно календарному плану работы парламента, перед пленарным заседанием во пройдет заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором будет сформирована повестка дня первой недели работы депутатов.

В пятницу, 4 сентября, в парламенте пройдет традиционный час вопросов к правительству.

Народные депутаты в сентябре по две недели будут работать в пленарном режиме (1-4 сентября и 14-18 сентября) и в парламентских комитетах (7-11 сентября и 21-25 сентября).

С 28 сентября по 2 октября депутаты работают с избирателями.

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Как сообщалось, в связи с пандемией Covid-19 пленарные заседания Рады с июня проходили с 10.00 до 15.00 с одним перерывом на 30 минут, а заседания комитетов - в режиме онлайн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 23 августа сказал журналистам, что парламент "и в дальнейшем будем работать именно в таком режиме".