Четверта сесія Ради відкриється 1 вересня
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Четверта сесія Верховної Ради IХ скликання відкриється у вівторок, 1 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з календарним планом роботи парламенту, перед пленарним засіданням відбудеться засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, на якому буде сформовано порядок денний першого тижня роботи депутатів.
У п'ятницю, 4 вересня, в парламенті відбудеться традиційна година запитань до уряду.
Народні депутати у вересні по два тижні працюватимуть у пленарному режимі (1-4 вересня і 14-18 вересня) і в парламентських комітетах (7-11 вересня і 21-25 вересня).
Із 28 вересня по 2 жовтня депутати працюють з виборцями.
Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією COVID-19 пленарні засідання Ради з червня тривали з 10:00 до 15:00 з однією перервою на 30 хвилин, а засідання комітетів - у режимі онлайн.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 серпня сказав журналістам, що парламент "і надалі працюватиме саме в такому режимі".
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