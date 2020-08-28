Четверта сесія Ради відкриється 1 вересня

Четверта сесія Верховної Ради IХ скликання відкриється у вівторок, 1 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з календарним планом роботи парламенту, перед пленарним засіданням відбудеться засідання погоджувальної ради керівників фракцій і груп, на якому буде сформовано порядок денний першого тижня роботи депутатів.

У п'ятницю, 4 вересня, в парламенті відбудеться традиційна година запитань до уряду.

Народні депутати у вересні по два тижні працюватимуть у пленарному режимі (1-4 вересня і 14-18 вересня) і в парламентських комітетах (7-11 вересня і 21-25 вересня).

Із 28 вересня по 2 жовтня депутати працюють з виборцями.

Читайте також: Кулуари Ради для журналістів поки не відкриють через зростання кількості випадків COVID-19, - Разумков

Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією COVID-19 пленарні засідання Ради з червня тривали з 10:00 до 15:00 з однією перервою на 30 хвилин, а засідання комітетів - у режимі онлайн.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 23 серпня сказав журналістам, що парламент "і надалі працюватиме саме в такому режимі".