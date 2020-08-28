Около тысячи иностранцев въехали в Украину после закрытия границ, - Госпогранслужба

По состоянию на 8 утра пятницы около 1 тыс. иностранцев смогли въехать в Украину, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Подчеркну, что по состоянию на 8 утра около 1 тыс. иностранцев смогли въехать в нашу страну, и они подпадали под тот перечень исключений. Он достаточно широкий, и уверен, что этой нормой, конечно, могут воспользоваться иностранные граждане для пересечения украинской границы", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в предыдущие дни в целом на въезд в Украину следовало в среднем около 8 тыс. иностранных граждан в сутки.

Также он сообщил об изменении правил пересечения административной границы с Крымом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества: "Куда ты идешь, бл#дь!". ВИДЕО

"Действовало распоряжение правительства № 979, и этой ночью оно, фактически, прекратило свое действие, и вступило в силу постановление правительства № 367, которое четко регламентирует пересечение админграницы как для иностранцев, так и для граждан Украины, в том числе взрослых и детей. Однако также правительство ввело определенные дополнительные ограничения которые касаются самоизоляции для тех, кто следует с оккупированных территорий... Конечно, самоизоляцию в дальнейшем можно прекратить, сдав ПЦР-тест на коронавирус, который будет негативным. Кроме того, иностранцы должны иметь полис страхования, следуя как на въезд на оккупированную территорию, так и выезжая с нее", - пояснил он.