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Новое руководство "Укрхимтрансаммиака" вернулось к схематозу предшественников, - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Новое руководство

Журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов сообщил, что руководство государственного предприятия "Укрхимтрансаммиаком" вернулось к схематозу предшественников.

Об этом сообщил Николов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам речь идет о схематозе официальных бизнес-партнеров Зеленского - Аристова и Шефира.

"Вы уже слышали, что Фонд госимущества держит "прокладку" на потоках Одесского припортового завода. У нее два собственника - один это партнер министра инфраструктуры Криклия, а второй - это партнер нового директора "Укрхимтрансаммиака" Трунова. Этот Трунов недавно взял и перекрыл выдачу из аммиака из подконтрольного ему трубопровода украинским покупателям. Напетлял там всяких историй про путаницу в тарифах и тупо перекрыл. Весь рынок по*охуел, Коломойский тут же задрал цены на свой товар, а аграрии срочно ищут как бы все-таки купить этого аммиака на удобрения и находят его дороже, потому что теперь его везут из Роисси по железной дороге", - написал он.

Журналист предполагает, что Трунов перекрыл выдачу аммиака фирмам, которые покупают аммиак по прямым контрактам с российскими производителями и везут его в Украину по трубопроводу чтобы: а) струсить хабарей со всех интересантов за отпуск товара, б) чтобы посадить ту самую "прокладку" монопольным продавцом аммиака из трубы, как это было при Порошенко.

"При Порошенко "Укрхимтрансаммиаком" рулил ставленник Грановского по фамилии Шлихта. И при нем на "аммиачной" монопольке сидела своя "прокладка". Когда Зеленский только стал президентом, то эту шоблу совершенно правильно разогнали и "прокладки" вычистили. Но вот прошел год - и все вернулось на круги своя. Прокладки-шмокладки, тырево-порево", - отметил Николов.

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Пример- вот он : Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского. А догадается как воровство своё свалить на ту же зелёную энергетику -будет в шоколаде как Коломойский.
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28.08.2020 18:11 Ответить
І у неймовірно більших розмірах.
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28.08.2020 18:33 Ответить
Як "неочікувано".
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28.08.2020 18:51 Ответить
Все грамотные наработки папередника грех потерять, их надо освежить и использовать, что скоморох и успешно, уже второй год реанимирует на благо своего кодла.
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28.08.2020 18:55 Ответить
Реанимирует??? Так ты определись - папередник ликвидировал этот схематоз или наработал?
А то на бред обиженного зебила похоже.
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28.08.2020 19:17 Ответить
Аміак. Везуть залізницею?
Ще раз.
Аміак!
Залізницею!
ПОКАЖІТЬ ЯК!!!
PS Це зовсім не відміняє того, що зЕ-команда краде без упину і без обмежень.
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28.08.2020 19:19 Ответить
Дамоклов Меч, в виде Американского праврсудия навис над Бородатой Бабушкой, за многомиллиардный грабеж. Если пройдет партия Бени Кацапского Коксакера "За майбутне" и сольется в жабагадючьем экстазе с "Слугой Урода" то пи.дец украинцам и Украине. Эти пейсатые стервятники, по вышеуказанной причине развернут Украину в сторону Рашки, а потом с украинских трупов золотые зубы вырывать будут, хуже мародеров нет.
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28.08.2020 19:23 Ответить
 
 