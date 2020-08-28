Нове керівництво "Укрхімтрансаміаку" повернулося до схематозу попередників, - журналіст Ніколов

Журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що керівництво державного підприємства "Укрхімтрансаміак" повернулося до схематозу попередників.

Про це повідомив Ніколов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про схематоз офіційних бізнес-партнерів Зеленського - Арістова і Шефіра.

"Ви вже чули, що Фонд держмайна тримає "прокладку" на потоках Одеського припортового заводу. У неї два власники: один це - партнер міністра інфраструктури Криклій, а другий - це партнер нового директора "Укрхімтрансаміаку" Трунова. Цей Трунов недавно взяв і перекрив видачу аміаку з підконтрольного йому трубопроводу українським покупцям. Намолов там всяких історій про плутанину в тарифах і тупо перекрив. Весь ринок підо*уїв, Коломойський тут же задер ціни на свій товар, а аграрії терміново шукають як би все-таки купити цього аміаку на добрива і знаходять його дорожче, тому що тепер його везуть з Роісі залізницею", - написав він.

Журналіст припускає, що Трунов перекрив видачу аміаку фірмам, які купують аміак за прямими контрактами з російськими виробниками і везуть його в Україну по трубопроводу щоб: а) натрусити хабарів з усіх інтересантів за відпуск товару, б) щоб посадити ту саму "прокладку" монопольним продавцем аміаку з труби, як це було за Порошенка.

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"За Порошенка "Укрхімтрансаміаком" кермував ставленик Грановського на прізвище Шліхта. І при ньому на "аміачній" монопольці сиділа своя "прокладка". Коли Зеленський тільки став президентом, то цю шоблу абсолютно правильно розігнали і "прокладки" вичистили. Але ось минув рік - і все повернулося на круги своя. Прокладки-шмокладки, тирево-порево", - зазначив Ніколов.