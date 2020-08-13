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Умови зберігання селітри в Україні відповідають стандартам, - Шмигаль

Умови зберігання селітри в Україні відповідають стандартам, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перші результати перевірки зберігання селітри в Україні свідчать про відповідність стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль сказав журналістам під час робочої поїздки в Харківську область.

"Перші результати свідчать, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бегах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті. Є якісь терміни, коли вона злежується, що було порушено в Ліванській Республіці. У нас ці терміни дотримуються", - пояснив глава уряду.

За словами прем'єра, інформація, оприлюднена в ЗМІ, була перевірена невідкладно, і не підтвердилася.

Водночас Шмигаль наголосив, що остаточні результати будуть 15 вересня.

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Раніше повідомлялося, що Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.

Автор: 

аміак (115) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+3
Ну, якщо шмигаль так сказав, то потрібно бути готовими до вибухів.
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13.08.2020 12:40 Відповісти
+1
Шмыг.ли отвечает только перед одним-своим хозяином из "Дамбаса",это Ахтет.ханом. Поэтому спросить не с кого.Такого "никакого" премьера еще не было.Не слышно и не видно.Одним словом "завгар" ахтет.ыча.
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13.08.2020 15:00 Відповісти
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Ну, якщо шмигаль так сказав, то потрібно бути готовими до вибухів.
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13.08.2020 12:40 Відповісти
Достаточно одной таблэтки(спички).
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13.08.2020 12:40 Відповісти
То есть он готов ответить?
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13.08.2020 12:41 Відповісти
Шмыг.ли отвечает только перед одним-своим хозяином из "Дамбаса",это Ахтет.ханом. Поэтому спросить не с кого.Такого "никакого" премьера еще не было.Не слышно и не видно.Одним словом "завгар" ахтет.ыча.
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13.08.2020 15:00 Відповісти
Шмигалю верить себя не уважать! 500 тис нових рабочих мест уже видели
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13.08.2020 12:44 Відповісти
В 100 раз богаче Ливане условий не было а в беднейшей стране Украина они есть? Шмыгаль проспись.
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13.08.2020 12:49 Відповісти
Нахватался общих фраз - ему наверно объяснили, что селитра в Украине в каждом сарае.
И она не взрывается
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13.08.2020 12:53 Відповісти
"Условия хранения селитры в Украине соответствуют стандартам, - Шмыгаль"

Тобто хана?
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13.08.2020 13:43 Відповісти
Особливо вона зберігається в річкових портах. Їм потрібно від Шмигаля надіслати фотографію вибуху заводу в Оппау і в Бейруті.
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13.08.2020 15:04 Відповісти
Селітра є на заводах Фірташа. Китайський філософ До Хуа зміг би пояснити, скільки її там є.
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13.08.2020 15:32 Відповісти
 
 