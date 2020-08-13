Умови зберігання селітри в Україні відповідають стандартам, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що перші результати перевірки зберігання селітри в Україні свідчать про відповідність стандартам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Шмигаль сказав журналістам під час робочої поїздки в Харківську область.

"Перші результати свідчать, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бегах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті. Є якісь терміни, коли вона злежується, що було порушено в Ліванській Республіці. У нас ці терміни дотримуються", - пояснив глава уряду.

За словами прем'єра, інформація, оприлюднена в ЗМІ, була перевірена невідкладно, і не підтвердилася.

Водночас Шмигаль наголосив, що остаточні результати будуть 15 вересня.

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Раніше повідомлялося, що Шмигаль після вибуху в Бейруті доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута внаслідок потужного вибуху загинули 135 осіб, ще близько 5 тис. були травмовані. Крім того, рятувальники розшукують ще понад сто осіб, які зникли безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд.