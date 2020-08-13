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Условия хранения селитры в Украине соответствуют стандартам, - Шмыгаль

Условия хранения селитры в Украине соответствуют стандартам, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что первые результаты проверки хранения селитры в Украине показывают соответствие стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

"Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть некие сроки, когда она слеживается, что было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", - объяснил глава правительства.

По словам премьера, что информация, которая была обнародована в СМИ, была проверена безотлагательно, и не подтвердилась.

В то же время, Шмыгаль подчеркнул, что окончательные результаты будут 15 сентября.

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Ранее сообщалось, что Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

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Автор: 

аммиак (48) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+3
Ну, якщо шмигаль так сказав, то потрібно бути готовими до вибухів.
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13.08.2020 12:40 Ответить
+1
Шмыг.ли отвечает только перед одним-своим хозяином из "Дамбаса",это Ахтет.ханом. Поэтому спросить не с кого.Такого "никакого" премьера еще не было.Не слышно и не видно.Одним словом "завгар" ахтет.ыча.
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13.08.2020 15:00 Ответить
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Ну, якщо шмигаль так сказав, то потрібно бути готовими до вибухів.
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13.08.2020 12:40 Ответить
Достаточно одной таблэтки(спички).
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13.08.2020 12:40 Ответить
То есть он готов ответить?
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13.08.2020 12:41 Ответить
Шмыг.ли отвечает только перед одним-своим хозяином из "Дамбаса",это Ахтет.ханом. Поэтому спросить не с кого.Такого "никакого" премьера еще не было.Не слышно и не видно.Одним словом "завгар" ахтет.ыча.
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13.08.2020 15:00 Ответить
Шмигалю верить себя не уважать! 500 тис нових рабочих мест уже видели
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13.08.2020 12:44 Ответить
В 100 раз богаче Ливане условий не было а в беднейшей стране Украина они есть? Шмыгаль проспись.
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13.08.2020 12:49 Ответить
Нахватался общих фраз - ему наверно объяснили, что селитра в Украине в каждом сарае.
И она не взрывается
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13.08.2020 12:53 Ответить
"Условия хранения селитры в Украине соответствуют стандартам, - Шмыгаль"

Тобто хана?
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13.08.2020 13:43 Ответить
Особливо вона зберігається в річкових портах. Їм потрібно від Шмигаля надіслати фотографію вибуху заводу в Оппау і в Бейруті.
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13.08.2020 15:04 Ответить
Селітра є на заводах Фірташа. Китайський філософ До Хуа зміг би пояснити, скільки її там є.
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13.08.2020 15:32 Ответить
 
 