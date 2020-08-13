"Условия хранения селитры в Украине соответствуют стандартам, - Шмыгаль"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что первые результаты проверки хранения селитры в Украине показывают соответствие стандартам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Шмыгаль сказал журналистам в ходе рабочей поездки в Харьковскую область.

"Первые результаты показывают, что стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпом, как это было в Бейруте. Есть некие сроки, когда она слеживается, что было нарушено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", - объяснил глава правительства.

По словам премьера, что информация, которая была обнародована в СМИ, была проверена безотлагательно, и не подтвердилась.

В то же время, Шмыгаль подчеркнул, что окончательные результаты будут 15 сентября.

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Ранее сообщалось, что Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощного взрыва погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности после конфискации у российского бизнесмена Гречушкина.

Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла.

В результате трагедии 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд.

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