В управлении государства должны остаться 300 предприятий, - Шмыгаль

В управлении государства должны остаться только 300 из более 3 тысяч государственных предприятий, другие будут подлежать приватизации.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий, и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий... Поэтому мы сейчас на завершающем этапе наработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Речь идет о важных государственных компаниях как "Нафтогаз" или "Энергоатом". Наша стратегия - оставить около трехсот предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в других развитых странах нет такого количества государственных предприятий, как в Украине. "Это или десятки, или сотни госпредприятий, находящихся в управлении и подчинении государственных органов власти, - добавил Шмыгаль. - Поэтому мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых и честных конкурсах. В то же время правительство понимает, что государственные предприятия, которые должны остаться в управлении государства, это предприятия, в первую очередь, касающиеся нашей национальной безопасности, энергетики, природных монополий и предприятий, которые связаны с социально важными процессами в обществе", - отметил Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что на заседание 12 августа чиновники рассмотрят несколько важных решений, касающихся реформы для эффективного управления государственным имуществом.

"Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами. Во-первых, речь идет о распоряжении о передаче Фонду госимущества более 200 объектов государственной собственности. Такая передача происходит для того, чтобы начать процесс приватизации этих объектов", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что главными условиями приватизации видит сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующие предприятия.