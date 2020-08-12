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В управлении государства должны остаться 300 предприятий, - Шмыгаль

В управлении государства должны остаться 300 предприятий, - Шмыгаль

В управлении государства должны остаться только 300 из более 3 тысяч государственных предприятий, другие будут подлежать приватизации.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Украине более 3 тысяч государственных предприятий, и ни одно украинское правительство не смогло эффективно управлять таким количеством предприятий... Поэтому мы сейчас на завершающем этапе наработки законопроекта, в котором будет определен перечень объектов, которые должны оставаться под контролем государства. Речь идет о важных государственных компаниях как "Нафтогаз" или "Энергоатом". Наша стратегия - оставить около трехсот предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в других развитых странах нет такого количества государственных предприятий, как в Украине. "Это или десятки, или сотни госпредприятий, находящихся в управлении и подчинении государственных органов власти, - добавил Шмыгаль. - Поэтому мы продолжаем движение в сторону приватизационных процессов на открытых и честных конкурсах. В то же время правительство понимает, что государственные предприятия, которые должны остаться в управлении государства, это предприятия, в первую очередь, касающиеся нашей национальной безопасности, энергетики, природных монополий и предприятий, которые связаны с социально важными процессами в обществе", - отметил Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что на заседание 12 августа чиновники рассмотрят несколько важных решений, касающихся реформы для эффективного управления государственным имуществом.

"Эти решения определяют основы того, как мы видим баланс между государственным и частным секторами. Во-первых, речь идет о распоряжении о передаче Фонду госимущества более 200 объектов государственной собственности. Такая передача происходит для того, чтобы начать процесс приватизации этих объектов", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что главными условиями приватизации видит сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплаты налогов, инвестиций в соответствующие предприятия.

Автор: 

приватизация (1043) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+5
Он думает, что да.
А разбирался бы он в экономике, то знал, что госпредприятия (за исключением бюджетных) это самостоятельные хозяйствующие субъекты, государство лишь является собственником за что получает дивиденды с прибыли....
На самом деле все просто - им тупо не хватает денег - собирать дивиденды долго, гораздо быстрее продать предприятие получив больше денег и сразу
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12.08.2020 15:31 Ответить
+3
)) этих "спартанцев" уже куда только не суют.
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12.08.2020 15:06 Ответить
+3
знаем точно,что из управления государством зеленые и ватные мрази должны исчезнуть
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12.08.2020 15:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
)) этих "спартанцев" уже куда только не суют.
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12.08.2020 15:06 Ответить
знаем точно,что из управления государством зеленые и ватные мрази должны исчезнуть
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12.08.2020 15:07 Ответить
Правительство управляет предприятиями?
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12.08.2020 15:07 Ответить
Он думает, что да.
А разбирался бы он в экономике, то знал, что госпредприятия (за исключением бюджетных) это самостоятельные хозяйствующие субъекты, государство лишь является собственником за что получает дивиденды с прибыли....
На самом деле все просто - им тупо не хватает денег - собирать дивиденды долго, гораздо быстрее продать предприятие получив больше денег и сразу
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12.08.2020 15:31 Ответить
Ги ... А "премії" у Нафтогазі ?
Уся країна стояла на вухах від розміру премій Колобову, Вітренко і Ко ...
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12.08.2020 16:20 Ответить
Надо удалять Шмыгаля от КМ, а не дерибанить народное............
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12.08.2020 15:18 Ответить
почему 300, шмыгаль?
Как 300 спартанцев?
С какого потолка вы цифры берете?
С потолка в кабинете дяди Бени, по ходу...
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12.08.2020 15:26 Ответить
Він заокруглив, скоріш за все.
Тут нема проблеми.
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12.08.2020 16:20 Ответить
мабуть, так само "заокруглив", як і обіцяні "500 тисяч робочих місць"...
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12.08.2020 16:27 Ответить
Не...так не пойдет..
330...каждому...и не меньше..😃
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12.08.2020 15:26 Ответить
Да всё уже и так просрали зелебобые
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12.08.2020 15:30 Ответить
шмыгаль совсем не так в развитых странах .Если гос.предприятие убыточное его могут продать ,или отдать в концессию .А прибыльные не только не продают ,еще и создают.Рядом Польша,Румыния и да же Албания.Посмотри как у них .?
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12.08.2020 15:35 Ответить
Лучше бы все продали!Абсолютно на ксждом госпредприятии есть фирмы - прослойки!Из- за них львинная доля прибыли оседают в карманах мошенников и руководителей этих предприятий.Как это работает.Возьмем к примеру Укрзслизныцю.Укрзализныця закупает товар не на прямую у производителя,а через фирму - прослойку.Эта фирма прослойка закупает товар у производителя,накручивает 30-40% и затем только продает Укрзализныце.Сейчас Набу уже имеет подазрение к 690 таким фирмам прослойкам.Так же такие фирмы прослойки созданы руководстврм Укрпочты.Абсолютно весь товар,что торгует Укрпочта,закупают у фирм - прослоек.Прикол.Даже конфеты Рошен шли не на прямую через корпорацию Рошен,а через сомнительную фирму - прослойку ,которая накручивает до 40% на опто отпускную цену фирмы Рошен.По этому налогов в бюджет поступает значительно меньше.Часто такими фирмами прослойками даже банкротят гос предприятия как умышленнно,так и не умышленно.Все эти компании лучше продать или сдать в аренду на длительные сроки крупной международной корпорации.Взять Укрзализныцю.За 30 лет независимости Укрзализныця не обновила пассажирский подвижной парк.Все плацкарты,электрички уже давно списаны и им по 40-50 лет!!! А прибыль уходит кому- то в карман через фирмы - прослойки....
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12.08.2020 15:39 Ответить
Не з такими злодіями приватизацію державних підприємств проводити. Нічого з цього доброго не вийде. Точно так само як і продаж землі по 10 000 га в одні руки.
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12.08.2020 15:41 Ответить
У вас э земля?Пай чи що небудь?У мене пай 6 га.Знаэте чому потрібен ринок землі?Зараз платять три копійки за аренду 13-15 тисяч за пай.А по закону вони мусять платит не менше чим 3% від ринковоі стоімості землі.Буде ринок - буде ціна висока.Іх змусять платити нормальну аренду.
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12.08.2020 15:49 Ответить
https://censor.net/user/89078 Хто їх змусить? Скуплять ту землю, за копійки, а потім перепродають, за великі гроші. І хана селам.У нас за аренду платять 16 тис і 28 тис.
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12.08.2020 16:35 Ответить
зеленське недарма гуляло попід ручку з кучмою - розпродаж країни олігархам, який почав рудий тарган закінчить зеленський тупень.
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12.08.2020 15:43 Ответить
Еще гос предприятия берут кредиты в банках.Эти деньги разворовываются.Предприятие почти банкрот.Государсво должно погашать эти долги изббюджета,так как предприятие государственное.Естественно платим за все мы!Рядовые украинцы!Нам не чем повышать пенсии и зарплаты бюджетникам,меньше идет на медицину,дороги,армию ит д.На куй эти государственные предприятия.В нормальной стране - Да!А у нас только коррупция и воровство процветает.По этому только продать или сдать в аренду на длительные срока.
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12.08.2020 15:45 Ответить
шмыгало должен сообщить народу как работают на благо Украины и его народа те предприятия,которые все годы Независимости находятся в частной собственности, и почему Украина в экономическом развитии с такими "собственниками" в о,,,пе а народ в нищите?
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12.08.2020 15:53 Ответить
Задницей своей торгуй,если денег тебе мало,а не разбазаривай государственные предприятия,наклейка рыжего.
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12.08.2020 15:53 Ответить
 
 