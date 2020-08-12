В управлінні держави мають залишитися 300 підприємств, - Шмигаль

В управлінні держави мають залишитися лише 300 із понад 3 тисяч державних підприємств, інші підлягатимуть приватизації.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні понад 3 тисячі державних підприємств, і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств... Тому ми зараз на завершальному етапі напрацювання законопроєкту, в якому буде визначено перелік об'єктів, які мають залишатися під контролем держави. Йдеться про важливі державні компанії на кшталт "Нафтогазу" або "Енергоатому". Наша стратегія - залишити близько трьохсот підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в інших розвинутих країнах немає такої значної кількості державних підприємств, як в Україні. "Це або десятки, або сотні держпідприємств, які перебувають в управлінні та підпорядкуванні державних органів влади, - додав Шмигаль. - Тому ми продовжуємо рух у бік приватизаційних процесів на відкритих та чесних конкурсах.Водночас уряд розуміє, що державні підприємства, які мають залишитись в управлінні держави, це підприємства, насамперед, які стосуються нашої національної безпеки, енергетики, природних монополій та підприємств, які пов'язані із соціально важливими процесами у суспільстві", - зауважив Шмигаль.

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Глава уряду наголосив, що на засідання 12 серпня урядовці розглянуть декілька важливих рішень, які стосуються реформи для ефективного управління державним майном.

"Ці рішення визначають засади того, як ми бачимо баланс між державним та приватним секторами. По-перше, мова йде про розпорядження щодо передачі Фонду держмайна більше 200 об'єктів державної власності. Така передача відбувається для того, щоб розпочати процес приватизації цих об'єктів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що головними умовами приватизації вбачає збереження та збільшення кількості робочих місць, сплати податків, інвестицій у відповідні підприємства.