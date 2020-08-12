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Новини
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В управлінні держави мають залишитися 300 підприємств, - Шмигаль

В управлінні держави мають залишитися 300 підприємств, - Шмигаль

В управлінні держави мають залишитися лише 300 із понад 3 тисяч державних підприємств, інші підлягатимуть приватизації.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні понад 3 тисячі державних підприємств, і жоден український уряд не зміг ефективно управляти такою кількістю підприємств... Тому ми зараз на завершальному етапі напрацювання законопроєкту, в якому буде визначено перелік об'єктів, які мають залишатися під контролем держави. Йдеться про важливі державні компанії на кшталт "Нафтогазу" або "Енергоатому". Наша стратегія - залишити близько трьохсот підприємств з більш ніж 3 тисяч під контролем держави", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в інших розвинутих країнах немає такої значної кількості державних підприємств, як в Україні. "Це або десятки, або сотні держпідприємств, які перебувають в управлінні та підпорядкуванні державних органів влади, - додав Шмигаль. - Тому ми продовжуємо рух у бік приватизаційних процесів на відкритих та чесних конкурсах.Водночас уряд розуміє, що державні підприємства, які мають залишитись в управлінні держави, це підприємства, насамперед, які стосуються нашої національної безпеки, енергетики, природних монополій та підприємств, які пов'язані із соціально важливими процесами у суспільстві", - зауважив Шмигаль.

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Глава уряду наголосив, що на засідання 12 серпня урядовці розглянуть декілька важливих рішень, які стосуються реформи для ефективного управління державним майном.

"Ці рішення визначають засади того, як ми бачимо баланс між державним та приватним секторами. По-перше, мова йде про розпорядження щодо передачі Фонду держмайна більше 200 об'єктів державної власності. Така передача відбувається для того, щоб розпочати процес приватизації цих об'єктів", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що головними умовами приватизації вбачає збереження та збільшення кількості робочих місць, сплати податків, інвестицій у відповідні підприємства.

Автор: 

приватизація (1688) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+5
Он думает, что да.
А разбирался бы он в экономике, то знал, что госпредприятия (за исключением бюджетных) это самостоятельные хозяйствующие субъекты, государство лишь является собственником за что получает дивиденды с прибыли....
На самом деле все просто - им тупо не хватает денег - собирать дивиденды долго, гораздо быстрее продать предприятие получив больше денег и сразу
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12.08.2020 15:31 Відповісти
+3
)) этих "спартанцев" уже куда только не суют.
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12.08.2020 15:06 Відповісти
+3
знаем точно,что из управления государством зеленые и ватные мрази должны исчезнуть
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12.08.2020 15:07 Відповісти
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)) этих "спартанцев" уже куда только не суют.
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12.08.2020 15:06 Відповісти
знаем точно,что из управления государством зеленые и ватные мрази должны исчезнуть
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12.08.2020 15:07 Відповісти
Правительство управляет предприятиями?
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12.08.2020 15:07 Відповісти
Он думает, что да.
А разбирался бы он в экономике, то знал, что госпредприятия (за исключением бюджетных) это самостоятельные хозяйствующие субъекты, государство лишь является собственником за что получает дивиденды с прибыли....
На самом деле все просто - им тупо не хватает денег - собирать дивиденды долго, гораздо быстрее продать предприятие получив больше денег и сразу
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12.08.2020 15:31 Відповісти
Ги ... А "премії" у Нафтогазі ?
Уся країна стояла на вухах від розміру премій Колобову, Вітренко і Ко ...
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12.08.2020 16:20 Відповісти
Надо удалять Шмыгаля от КМ, а не дерибанить народное............
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12.08.2020 15:18 Відповісти
почему 300, шмыгаль?
Как 300 спартанцев?
С какого потолка вы цифры берете?
С потолка в кабинете дяди Бени, по ходу...
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12.08.2020 15:26 Відповісти
Він заокруглив, скоріш за все.
Тут нема проблеми.
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12.08.2020 16:20 Відповісти
мабуть, так само "заокруглив", як і обіцяні "500 тисяч робочих місць"...
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12.08.2020 16:27 Відповісти
Не...так не пойдет..
330...каждому...и не меньше..😃
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12.08.2020 15:26 Відповісти
Да всё уже и так просрали зелебобые
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12.08.2020 15:30 Відповісти
шмыгаль совсем не так в развитых странах .Если гос.предприятие убыточное его могут продать ,или отдать в концессию .А прибыльные не только не продают ,еще и создают.Рядом Польша,Румыния и да же Албания.Посмотри как у них .?
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12.08.2020 15:35 Відповісти
Лучше бы все продали!Абсолютно на ксждом госпредприятии есть фирмы - прослойки!Из- за них львинная доля прибыли оседают в карманах мошенников и руководителей этих предприятий.Как это работает.Возьмем к примеру Укрзслизныцю.Укрзализныця закупает товар не на прямую у производителя,а через фирму - прослойку.Эта фирма прослойка закупает товар у производителя,накручивает 30-40% и затем только продает Укрзализныце.Сейчас Набу уже имеет подазрение к 690 таким фирмам прослойкам.Так же такие фирмы прослойки созданы руководстврм Укрпочты.Абсолютно весь товар,что торгует Укрпочта,закупают у фирм - прослоек.Прикол.Даже конфеты Рошен шли не на прямую через корпорацию Рошен,а через сомнительную фирму - прослойку ,которая накручивает до 40% на опто отпускную цену фирмы Рошен.По этому налогов в бюджет поступает значительно меньше.Часто такими фирмами прослойками даже банкротят гос предприятия как умышленнно,так и не умышленно.Все эти компании лучше продать или сдать в аренду на длительные сроки крупной международной корпорации.Взять Укрзализныцю.За 30 лет независимости Укрзализныця не обновила пассажирский подвижной парк.Все плацкарты,электрички уже давно списаны и им по 40-50 лет!!! А прибыль уходит кому- то в карман через фирмы - прослойки....
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12.08.2020 15:39 Відповісти
Не з такими злодіями приватизацію державних підприємств проводити. Нічого з цього доброго не вийде. Точно так само як і продаж землі по 10 000 га в одні руки.
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12.08.2020 15:41 Відповісти
У вас э земля?Пай чи що небудь?У мене пай 6 га.Знаэте чому потрібен ринок землі?Зараз платять три копійки за аренду 13-15 тисяч за пай.А по закону вони мусять платит не менше чим 3% від ринковоі стоімості землі.Буде ринок - буде ціна висока.Іх змусять платити нормальну аренду.
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12.08.2020 15:49 Відповісти
https://censor.net/user/89078 Хто їх змусить? Скуплять ту землю, за копійки, а потім перепродають, за великі гроші. І хана селам.У нас за аренду платять 16 тис і 28 тис.
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12.08.2020 16:35 Відповісти
зеленське недарма гуляло попід ручку з кучмою - розпродаж країни олігархам, який почав рудий тарган закінчить зеленський тупень.
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12.08.2020 15:43 Відповісти
Еще гос предприятия берут кредиты в банках.Эти деньги разворовываются.Предприятие почти банкрот.Государсво должно погашать эти долги изббюджета,так как предприятие государственное.Естественно платим за все мы!Рядовые украинцы!Нам не чем повышать пенсии и зарплаты бюджетникам,меньше идет на медицину,дороги,армию ит д.На куй эти государственные предприятия.В нормальной стране - Да!А у нас только коррупция и воровство процветает.По этому только продать или сдать в аренду на длительные срока.
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12.08.2020 15:45 Відповісти
шмыгало должен сообщить народу как работают на благо Украины и его народа те предприятия,которые все годы Независимости находятся в частной собственности, и почему Украина в экономическом развитии с такими "собственниками" в о,,,пе а народ в нищите?
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12.08.2020 15:53 Відповісти
Задницей своей торгуй,если денег тебе мало,а не разбазаривай государственные предприятия,наклейка рыжего.
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12.08.2020 15:53 Відповісти
 
 