Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135

Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейруті збільшилася до 135.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністр охорони здоров'я Лівану недавно заявив, що кількість загиблих збільшилася до 135, постраждали близько 5000 осіб, повідомляє місцевий мовник Al Manar TV.

Досі певну кількість людей вважають зниклими безвісти, сказав чиновник.

Унаслідок руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей змушені покинути свої домівки.

"Понад 300 тисяч громадян Лівану не можуть спати у власних будинках... У половини населення Бейрута є будинки, в яких не можна жити в найближчому майбутньому - протягом наступних двох тижнів", - сказав губернатор ліванської столиці Марван Аббуда, передає CNN.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".