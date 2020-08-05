Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135
Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейруті збільшилася до 135.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.
Міністр охорони здоров'я Лівану недавно заявив, що кількість загиблих збільшилася до 135, постраждали близько 5000 осіб, повідомляє місцевий мовник Al Manar TV.
Досі певну кількість людей вважають зниклими безвісти, сказав чиновник.
Унаслідок руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей змушені покинути свої домівки.
"Понад 300 тисяч громадян Лівану не можуть спати у власних будинках... У половини населення Бейрута є будинки, в яких не можна жити в найближчому майбутньому - протягом наступних двох тижнів", - сказав губернатор ліванської столиці Марван Аббуда, передає CNN.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.
У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.
Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".
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Кратко и простыми словами. (слизано в Фейсбуке)
Раздолбаи.
Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, но положили на неё не только болт, а ещё кучу прочего барахла, среди которого был груз петард. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030
И вот фокус-покус - как только взывчатка Хизбаллы попала в порт и на твёрдую почву , так сразу превратилась ничейную селитру ... и причина детонации -- "бездействие и халатность" ...
Везли полуфабрикат..неспресованый гексоген в мешках...
Это арзамас...это взрыв гексогена в мешках в ж\д составе...
Но по бейрутскому взрыву там явно взрыв газа + к взрыву гексогена
Нитра́т аммо́ния (аммонийная (аммиачная) селитра) - химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты.
Однажды погрязший в долгах и скрывающийся от кредиторов на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин (на фото в первом комментарии￼) решил загнать несколько тысяч тонн грузинской аммиачной селитры в Мозамбик. Для этого он зафрахтовал старую посудину под молдавским флагом, которая едва дотянула четверть пути и встала на ремонт в порту Бейрута.
В то время торговые экзерсисы расп#zдяя Гречушкина отследили кредиторы, груз был арестован и передан на берег.
Сочетание исконно русского и традиционного арабского расп#zдяйства породило синергетический эффект в результате которого был разрушен огромный кусок Бейрута - города, который десятилетиями находился в красной зоне террористической опасности и никогда не расслаблялся.
Вот, что называется русский след...
У снаряда предварительно отвинчивается его штатный взрыватель и в очко для взрывателя вставляется буровая тротиловая шашка 75 гр. Обязательным условием является то, чтобы отверстие очка взрывателя было более 30 мм. в диаметре (советские снаряды калибра 76 мм. и более имеют резьбу для взрывателя М36, что позволяет вставлять в очко буровую шашку. Шашка должна войти в снаряд более, чем на половину своей длины. При необходимости и возможности в заряде снаряда необходимо сделать углубление достаточной длины. ..... В шашку вставляется взрыватель МУВ с запалом МД-2 и конец проволоки или шпагата привязывается к Р-образной боевой чеке взрывателя МУВ. ....
В общем, если возле тротила будут бахать и бахать килограммы и килограммы петард, то ему это может так надоесть, что он просто взорвется от ярости ....