УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини
4 080 25

Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135

Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135

Кількість загиблих унаслідок двох потужних вибухів у ліванській столиці Бейруті збільшилася до 135.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує BBC із посиланням на місцеві ЗМІ.

Міністр охорони здоров'я Лівану недавно заявив, що кількість загиблих збільшилася до 135, постраждали близько 5000 осіб, повідомляє місцевий мовник Al Manar TV.

Досі певну кількість людей вважають зниклими безвісти, сказав чиновник.

Унаслідок руйнувань через потужні вибухи понад 300 тисяч людей змушені покинути свої домівки.

"Понад 300 тисяч громадян Лівану не можуть спати у власних будинках... У половини населення Бейрута є будинки, в яких не можна жити в найближчому майбутньому - протягом наступних двох тижнів", - сказав губернатор ліванської столиці Марван Аббуда, передає CNN.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян.

У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова надати допомогу Лівану.

Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух у порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), конфіскованих у 2014 році із судна "Росус". Попередніми причинами вибуху офіційні джерела називають "бездіяльність і недбалість".

вибух (4527) Ліван (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Что же произошло вчера в Бейруте.
Кратко и простыми словами. (слизано в Фейсбуке)
Раздолбаи.
Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, но положили на неё не только болт, а ещё кучу прочего барахла, среди которого был груз петард. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.
показати весь коментар
05.08.2020 20:07 Відповісти
+2
Пора ливанцам в масквабад с ответным визитом...
показати весь коментар
05.08.2020 20:00 Відповісти
+1
Кількість жертв буде далеко за 300; так довбонуло!!!
показати весь коментар
05.08.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пора ливанцам в масквабад с ответным визитом...
показати весь коментар
05.08.2020 20:00 Відповісти
Десь шось читав в інтернеті , - шо вибухнула арестована в порту російська сєлітра .
показати весь коментар
05.08.2020 21:19 Відповісти
Так ото ж...
показати весь коментар
05.08.2020 21:30 Відповісти
Да не было там никакого взрыва и жертв. Фейк, такой же как пандемия. Морочат людям голову, сатанисты.
показати весь коментар
05.08.2020 23:34 Відповісти
Что же произошло вчера в Бейруте.
Кратко и простыми словами. (слизано в Фейсбуке)
Раздолбаи.
Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, но положили на неё не только болт, а ещё кучу прочего барахла, среди которого был груз петард. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.
показати весь коментар
05.08.2020 20:07 Відповісти
Я конечно ни на что не намекаю. У нас же "очень надежная" Зе-команда и ничего подобного не допустит. Но все-таки(((
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри

https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030

Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135 - Цензор.НЕТ 7262Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135 - Цензор.НЕТ 2520Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135 - Цензор.НЕТ 5549
показати весь коментар
05.08.2020 20:54 Відповісти
Кількість жертв буде далеко за 300; так довбонуло!!!
показати весь коментар
05.08.2020 20:13 Відповісти
Не удивлюсь если окажется,что это питор кремлевский устроил.
показати весь коментар
05.08.2020 20:30 Відповісти
фигасе рвонуло то.... снимал ктото на видео - обосрался. я и сам бы обосрался от такого взрыва, но если видишь такое - пара секунд есть шоб залечь, тем более в тех местах.
показати весь коментар
05.08.2020 20:53 Відповісти
Удивительная метаморфоза : на судне "Росус" это был груз Хизбаллы и назывался боевыми зарядами ... И причина его доставки в густанаселённый район -- хер класть хотели лидеры Хизбаллы и на Ливан и не жизни сограждан . Наборот , в густонаселённых местах держать взрывчатку -- выгодно при всех раскладах .
И вот фокус-покус - как только взывчатка Хизбаллы попала в порт и на твёрдую почву , так сразу превратилась ничейную селитру ... и причина детонации -- "бездействие и халатность" ...
показати весь коментар
05.08.2020 21:28 Відповісти
Столбик дыма рыженький, что свидетельствует о преобладании NO2 ...что характерно для гексогена или октогена ...ну никак не дымного пороха где дым серый....
Везли полуфабрикат..неспресованый гексоген в мешках...
Это арзамас...это взрыв гексогена в мешках в ж\д составе...
Но по бейрутскому взрыву там явно взрыв газа + к взрыву гексогена
Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135 - Цензор.НЕТ 3416
показати весь коментар
05.08.2020 21:47 Відповісти
что свидетельствует о преобладании NO2 ...что характерно для гексогена

Нитра́т аммо́ния (аммонийная (аммиачная) селитра) - химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты.
показати весь коментар
05.08.2020 22:39 Відповісти
135....... как то не верится... Рвануло очень не хило.....
показати весь коментар
05.08.2020 21:31 Відповісти
Все это фейк,никакого взрыва не было...
показати весь коментар
05.08.2020 21:35 Відповісти
Геннадий Верников:

Однажды погрязший в долгах и скрывающийся от кредиторов на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин (на фото в первом комментарии￼) решил загнать несколько тысяч тонн грузинской аммиачной селитры в Мозамбик. Для этого он зафрахтовал старую посудину под молдавским флагом, которая едва дотянула четверть пути и встала на ремонт в порту Бейрута.
В то время торговые экзерсисы расп#zдяя Гречушкина отследили кредиторы, груз был арестован и передан на берег.

Сочетание исконно русского и традиционного арабского расп#zдяйства породило синергетический эффект в результате которого был разрушен огромный кусок Бейрута - города, который десятилетиями находился в красной зоне террористической опасности и никогда не расслаблялся.

Вот, что называется русский след...
показати весь коментар
05.08.2020 21:52 Відповісти
два дебіла - то є СИЛА! що москалі, які болт забили за ТРИ ТИСЯЧІ ТОНН селітри, що араби, які ШІСТЬ РОКІВ!!! тримали селітру і нічого з нею не робили.... Два народи знайшли один одного, ІДЕАЛЬНА ПАРА! Та хімія чудом не бахнула раніше, але високосний рік - він такий... високосний!!
показати весь коментар
05.08.2020 21:55 Відповісти
ты попробуй селитру взорвать...даже тротил попробуй взорвать...
показати весь коментар
05.08.2020 21:58 Відповісти
я звісно ж не зможу підірвати селітру, а пітарди і феєрверки можуть!
показати весь коментар
05.08.2020 22:02 Відповісти
даже тротил попробуй взорвать.

У снаряда предварительно отвинчивается его штатный взрыватель и в очко для взрывателя вставляется буровая тротиловая шашка 75 гр. Обязательным условием является то, чтобы отверстие очка взрывателя было более 30 мм. в диаметре (советские снаряды калибра 76 мм. и более имеют резьбу для взрывателя М36, что позволяет вставлять в очко буровую шашку. Шашка должна войти в снаряд более, чем на половину своей длины. При необходимости и возможности в заряде снаряда необходимо сделать углубление достаточной длины. ..... В шашку вставляется взрыватель МУВ с запалом МД-2 и конец проволоки или шпагата привязывается к Р-образной боевой чеке взрывателя МУВ. ....

В общем, если возле тротила будут бахать и бахать килограммы и килограммы петард, то ему это может так надоесть, что он просто взорвется от ярости ....
показати весь коментар
05.08.2020 23:55 Відповісти
Кто то верить во взрыв,кто то верит в КГБэшную прорицательницу Вангу.... каждый хочет отдать свою энергию Вампирам....
показати весь коментар
05.08.2020 22:01 Відповісти
Кількість жертв вибуху в Бейруті збільшилася до 135 - Цензор.НЕТ 6838
показати весь коментар
05.08.2020 22:11 Відповісти
Закон Бейрута: "Случилась куйня - ищи кацапа" . (с)
показати весь коментар
05.08.2020 22:46 Відповісти
Где появляются лапти ***** и его всякая хрень, там сразу смерть и разруха.
показати весь коментар
05.08.2020 22:53 Відповісти
 
 