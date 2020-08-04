Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі порту в столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух піротехніки. За попередніми даними, постраждали безліч людей. По всьому місту вибиті вікна, перевернуті автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, завантажене піротехнікою. Низка ЗМІ повідомляють, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки.

Точна кількість постраждалих поки що невідома. За словами Хасана, були поранені багато людей, і вибух завдав великих збитків.

Над місцем події піднялася величезна хмара у вигляді гриба.

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Вибух пошкодив будівлі на відстані до 10 кілометрів від порту, перевернув автомобілі. Кілька будинків зруйновано, під завалами можуть бути люди.

Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.











