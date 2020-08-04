УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9001 відвідувач онлайн
Новини Відео
56 820 233

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У районі порту в столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух піротехніки. За попередніми даними, постраждали безліч людей. По всьому місту вибиті вікна, перевернуті автомобілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, завантажене піротехнікою. Низка ЗМІ повідомляють, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки.

Точна кількість постраждалих поки що невідома. За словами Хасана, були поранені багато людей, і вибух завдав великих збитків.

Над місцем події піднялася величезна хмара у вигляді гриба.

Також на Цензор.НЕТ: Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму

Вибух пошкодив будівлі на відстані до 10 кілометрів від порту, перевернув автомобілі. Кілька будинків зруйновано, під завалами можуть бути люди.

Ліванська армія надає допомогу екстреним службам.

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 01

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 02
Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 03
Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 04
Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 05
Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 06
Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 07

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 08

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 09

Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих 10

вибух (4527) Ліван (122) піротехніка (38)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Корни исламского экстремизма лежат в масквабаде.
показати весь коментар
04.08.2020 20:10 Відповісти
+16
Точнее, что-то бросил окурок там... Все же знают у кого одна из кличек - "окурок"?
показати весь коментар
04.08.2020 20:17 Відповісти
+13
Странная пиротехника. Особенно если читать - В районе 10 км от эпицентра все разрушено-. Это что Хиросима?
показати весь коментар
04.08.2020 20:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Ни фига себе рвануло.вот бы по кремлю так шандарахнуть.
показати весь коментар
05.08.2020 00:56 Відповісти
на одному з відео перед вибухом явно видно дуже багато маленьких спалахів в диму (тобто там і справді міг бути корабель з піротехнікою), але все-одно для кого і для чого АЖ ЦІЛИЙ КОРАБЕЛЬ ПІРОТЕХНІКИ????? і чи не могли крім "пітард" ще щось посильніше підкласти, бо вибухова хвиля просто як у якомусь фільмі-апокаліпсисі!!!!! як після удару метеорита чи ядроної боНби - ДУЖЕ потужна!
показати весь коментар
05.08.2020 01:21 Відповісти
Пиротехника так одномоментно не детонирует. Там циклическая реакция.
показати весь коментар
05.08.2020 13:07 Відповісти
Да конечно склад пиротехники -- смешно если бы не было так грустно !!!
показати весь коментар
05.08.2020 05:18 Відповісти
Израиль уже лет 30 использует высокоточной оружие малой мощности ...

И один из примеров -- ликвидация штаба Хизбаллы на 14 этаже жилого дома в центре Бейрута пару лет назад .
Заряд был такой , шо 13 и 15 этажи не пострадали . Такая операция обходится бюджету до 500 тысяч баксов каждая ...
Или ликвидация шейха Ясина и Рантиси в Газе . Выслеживали месяцами и дождались , когда цель окажется только в окружении охранников , а члены семьи будут далеко .
Ракета попала прямо в кресло Ясина и погибли далеко не все охранники-террористы ... а окружающие отделались лёгким испугом .
показати весь коментар
05.08.2020 05:45 Відповісти
Шолом . Може й зробили , навіщо палити контору передчасно ?
показати весь коментар
05.08.2020 06:09 Відповісти
Це стовітсотків Гаага ... Довести - елементарно . Тільки дегенерат взяв би за таке відповідальність .
Шарона 30 років спробували звинувачувати в Сабрі й Шатілі й навіть ліві в Ізраїлі . Й жодна плять не згадувала при цьому про Хобейку й фалангистів , які властно й вбивали дітей й жінок . Також не ніколи не згадували , що батький й брати загиблих палестинців до цього вирізали ціле христіянське місто й пів родини Хобейка . Хобейка , навіть , потім був членом парламенту Лівану й наприкінець здружився з Сахою Арафат .
показати весь коментар
05.08.2020 06:41 Відповісти
ЭТО ЯВНО ХЙЛО !!! БОИТСЯ ПРОИГРЫША В СИРИИ - ЗНАЧИТ ПРОИГРАЕТ !!!
показати весь коментар
05.08.2020 06:49 Відповісти
а ярко червоним жирним шрифтом слабо...)))
показати весь коментар
05.08.2020 08:27 Відповісти
яскраво. "ярко" - це недолугий кацапський суржик.
показати весь коментар
05.08.2020 12:27 Відповісти
Так виправте усіх на форумі під "еталон"...
показати весь коментар
05.08.2020 22:56 Відповісти
МОСКАЛЬ ПІДКАЗНИК !?)
показати весь коментар
06.08.2020 23:26 Відповісти
ну почему не в кремле!!!!!!
показати весь коментар
05.08.2020 07:55 Відповісти
да-да... мы помним новые правила русского языка и географии. теперь правильно писать "в столиции Канадии - Торонто".
"в столиции Ливана"
показати весь коментар
05.08.2020 08:02 Відповісти
можно ещё "в столиции Луцкой области - городе Волынь". пля, при Порохе такого не было.
показати весь коментар
05.08.2020 08:04 Відповісти
Та да. При порохе редакция Цензора блюла орфографию, синтаксис и прочая, прочая, прочая. Мало того, смотришь иногда бегущую строку на каком-нить pro-украинском канале, а там этих очепяток херова туча, и шо, снова новая власть всралась? Ты пороху, как бы по-братски стукани. Он любит это дерьмо на вентилятор раскидывать.
показати весь коментар
05.08.2020 12:10 Відповісти
Цікаво читати тролів повій...їх сутенери отримали "правильні" методички...
Співчуття ліванцям...
показати весь коментар
05.08.2020 08:25 Відповісти
Нужно проверить может ЗЕБИЛ был там с "рабочім візітом"
показати весь коментар
05.08.2020 08:42 Відповісти
Петро Олексiйович, не ховайтеся. Виходьте до людей.
показати весь коментар
05.08.2020 12:13 Відповісти
До кого виходити, якщо виявилось, що більшість це недолугі хАхли-малороссьцІ, що ватні на всю голову, майже як підаРашки-кацапсіни?
показати весь коментар
05.08.2020 12:47 Відповісти
Согласен!
показати весь коментар
05.08.2020 15:21 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-53659574 Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра агентство Интерфакс https://www.interfax.ru/russia/365792 сообщало , что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию.
показати весь коментар
05.08.2020 09:16 Відповісти
Сухогруз тільки під молдовським прапором, а насправді належить кацапу, свинособаці з Хабарівська.
показати весь коментар
05.08.2020 12:50 Відповісти
***** продолжает развлекаться.
показати весь коментар
05.08.2020 09:22 Відповісти
Первое и второе видео...
Четко видно как до взрыва...в дыму рвется БК...
Какая нах селитра?
Скорее склад Хезболы кто то с пейсами лупанул...
показати весь коментар
05.08.2020 09:38 Відповісти
Совершенно верно-видно как взрываются БК.С учётом что Хезбола для России не является террористической организацией и ей можно по понятиям РФ поставлять оружие,то это могли быть поставки из РФ.
показати весь коментар
05.08.2020 10:01 Відповісти
підоРашка і Лубянка масквабадская родіна-уродіна і штаб-квартіра международнага террора.
показати весь коментар
05.08.2020 12:52 Відповісти
В.В.ЙУХ решил "отметить" своё 20 летие у власти новым фейерверком?
показати весь коментар
05.08.2020 10:56 Відповісти
Что то не похоже на амиачную селитру!
Амиачная селитра становится взрывоопасной если в нее добавить алюминиевую пудру и древесный уголь в правильных пропорциях,называется АМОНАЛ.
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
показати весь коментар
05.08.2020 11:06 Відповісти
Вот на что способны изверги ********** - ЧВК Вагнера и НКВД ***** работа на 100%! ********* своковые мстят миру за всеобщее презрение к ************ по всей планете.
показати весь коментар
06.08.2020 19:20 Відповісти
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показати весь коментар
07.08.2020 20:57 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 