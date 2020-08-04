Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В районе порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв пиротехники. По предварительным данным, пострадало множество людей. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой. Ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По словам Хасана, были ранены многие люди, и взрыв нанес большие убытки.
Над местом происшествия поднялось огромное облако в виде гриба.
Більше відео з вибуху в Бейруті, Ліван. Не пригадую, щоб я бачив щось схоже 😦 pic.twitter.com/Yg3MpM6Cd9— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 4, 2020
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Взрыв повредил здания на расстоянии до 10 километров от порта, перевернул автомобили. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.
Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.
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И один из примеров -- ликвидация штаба Хизбаллы на 14 этаже жилого дома в центре Бейрута пару лет назад .
Заряд был такой , шо 13 и 15 этажи не пострадали . Такая операция обходится бюджету до 500 тысяч баксов каждая ...
Или ликвидация шейха Ясина и Рантиси в Газе . Выслеживали месяцами и дождались , когда цель окажется только в окружении охранников , а члены семьи будут далеко .
Ракета попала прямо в кресло Ясина и погибли далеко не все охранники-террористы ... а окружающие отделались лёгким испугом .
Шарона 30 років спробували звинувачувати в Сабрі й Шатілі й навіть ліві в Ізраїлі . Й жодна плять не згадувала при цьому про Хобейку й фалангистів , які властно й вбивали дітей й жінок . Також не ніколи не згадували , що батький й брати загиблих палестинців до цього вирізали ціле христіянське місто й пів родини Хобейка . Хобейка , навіть , потім був членом парламенту Лівану й наприкінець здружився з Сахою Арафат .
"в столиции Ливана"
Співчуття ліванцям...
Четко видно как до взрыва...в дыму рвется БК...
Какая нах селитра?
Скорее склад Хезболы кто то с пейсами лупанул...
Амиачная селитра становится взрывоопасной если в нее добавить алюминиевую пудру и древесный уголь в правильных пропорциях,называется АМОНАЛ.
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.