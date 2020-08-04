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Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В районе порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв пиротехники. По предварительным данным, пострадало множество людей. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой. Ряд СМИ сообщают, что взрыв произошел из-за пожара на складе пиротехники.

Точное количество пострадавших пока неизвестно. По словам Хасана, были ранены многие люди, и взрыв нанес большие убытки.

Над местом происшествия поднялось огромное облако в виде гриба.

Більше відео з вибуху в Бейруті, Ліван. Не пригадую, щоб я бачив щось схоже 😦 pic.twitter.com/Yg3MpM6Cd9

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 4, 2020

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Взрыв повредил здания на расстоянии до 10 километров от порта, перевернул автомобили. Несколько домов разрушены, под завалами могут быть люди.

Ливанская армия оказывает помощь экстренным службам.

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Мощный взрыв произошел в Бейруте, множество пострадавших 10

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) пиротехника (42)


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Топ комментарии
+26
Корни исламского экстремизма лежат в масквабаде.
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04.08.2020 20:10 Ответить
+16
Точнее, что-то бросил окурок там... Все же знают у кого одна из кличек - "окурок"?
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04.08.2020 20:17 Ответить
+13
Странная пиротехника. Особенно если читать - В районе 10 км от эпицентра все разрушено-. Это что Хиросима?
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04.08.2020 20:13 Ответить
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Ни фига себе рвануло.вот бы по кремлю так шандарахнуть.
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05.08.2020 00:56 Ответить
на одному з відео перед вибухом явно видно дуже багато маленьких спалахів в диму (тобто там і справді міг бути корабель з піротехнікою), але все-одно для кого і для чого АЖ ЦІЛИЙ КОРАБЕЛЬ ПІРОТЕХНІКИ????? і чи не могли крім "пітард" ще щось посильніше підкласти, бо вибухова хвиля просто як у якомусь фільмі-апокаліпсисі!!!!! як після удару метеорита чи ядроної боНби - ДУЖЕ потужна!
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05.08.2020 01:21 Ответить
Пиротехника так одномоментно не детонирует. Там циклическая реакция.
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05.08.2020 13:07 Ответить
Да конечно склад пиротехники -- смешно если бы не было так грустно !!!
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05.08.2020 05:18 Ответить
Израиль уже лет 30 использует высокоточной оружие малой мощности ...

И один из примеров -- ликвидация штаба Хизбаллы на 14 этаже жилого дома в центре Бейрута пару лет назад .
Заряд был такой , шо 13 и 15 этажи не пострадали . Такая операция обходится бюджету до 500 тысяч баксов каждая ...
Или ликвидация шейха Ясина и Рантиси в Газе . Выслеживали месяцами и дождались , когда цель окажется только в окружении охранников , а члены семьи будут далеко .
Ракета попала прямо в кресло Ясина и погибли далеко не все охранники-террористы ... а окружающие отделались лёгким испугом .
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05.08.2020 05:45 Ответить
Шолом . Може й зробили , навіщо палити контору передчасно ?
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05.08.2020 06:09 Ответить
Це стовітсотків Гаага ... Довести - елементарно . Тільки дегенерат взяв би за таке відповідальність .
Шарона 30 років спробували звинувачувати в Сабрі й Шатілі й навіть ліві в Ізраїлі . Й жодна плять не згадувала при цьому про Хобейку й фалангистів , які властно й вбивали дітей й жінок . Також не ніколи не згадували , що батький й брати загиблих палестинців до цього вирізали ціле христіянське місто й пів родини Хобейка . Хобейка , навіть , потім був членом парламенту Лівану й наприкінець здружився з Сахою Арафат .
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05.08.2020 06:41 Ответить
ЭТО ЯВНО ХЙЛО !!! БОИТСЯ ПРОИГРЫША В СИРИИ - ЗНАЧИТ ПРОИГРАЕТ !!!
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05.08.2020 06:49 Ответить
а ярко червоним жирним шрифтом слабо...)))
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05.08.2020 08:27 Ответить
яскраво. "ярко" - це недолугий кацапський суржик.
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05.08.2020 12:27 Ответить
Так виправте усіх на форумі під "еталон"...
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05.08.2020 22:56 Ответить
МОСКАЛЬ ПІДКАЗНИК !?)
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06.08.2020 23:26 Ответить
ну почему не в кремле!!!!!!
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05.08.2020 07:55 Ответить
да-да... мы помним новые правила русского языка и географии. теперь правильно писать "в столиции Канадии - Торонто".
"в столиции Ливана"
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05.08.2020 08:02 Ответить
можно ещё "в столиции Луцкой области - городе Волынь". пля, при Порохе такого не было.
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05.08.2020 08:04 Ответить
Та да. При порохе редакция Цензора блюла орфографию, синтаксис и прочая, прочая, прочая. Мало того, смотришь иногда бегущую строку на каком-нить pro-украинском канале, а там этих очепяток херова туча, и шо, снова новая власть всралась? Ты пороху, как бы по-братски стукани. Он любит это дерьмо на вентилятор раскидывать.
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05.08.2020 12:10 Ответить
Цікаво читати тролів повій...їх сутенери отримали "правильні" методички...
Співчуття ліванцям...
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05.08.2020 08:25 Ответить
Нужно проверить может ЗЕБИЛ был там с "рабочім візітом"
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05.08.2020 08:42 Ответить
Петро Олексiйович, не ховайтеся. Виходьте до людей.
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05.08.2020 12:13 Ответить
До кого виходити, якщо виявилось, що більшість це недолугі хАхли-малороссьцІ, що ватні на всю голову, майже як підаРашки-кацапсіни?
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05.08.2020 12:47 Ответить
Согласен!
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05.08.2020 15:21 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-53659574 Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра агентство Интерфакс https://www.interfax.ru/russia/365792 сообщало , что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию.
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05.08.2020 09:16 Ответить
Сухогруз тільки під молдовським прапором, а насправді належить кацапу, свинособаці з Хабарівська.
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05.08.2020 12:50 Ответить
***** продолжает развлекаться.
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05.08.2020 09:22 Ответить
Первое и второе видео...
Четко видно как до взрыва...в дыму рвется БК...
Какая нах селитра?
Скорее склад Хезболы кто то с пейсами лупанул...
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05.08.2020 09:38 Ответить
Совершенно верно-видно как взрываются БК.С учётом что Хезбола для России не является террористической организацией и ей можно по понятиям РФ поставлять оружие,то это могли быть поставки из РФ.
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05.08.2020 10:01 Ответить
підоРашка і Лубянка масквабадская родіна-уродіна і штаб-квартіра международнага террора.
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05.08.2020 12:52 Ответить
В.В.ЙУХ решил "отметить" своё 20 летие у власти новым фейерверком?
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05.08.2020 10:56 Ответить
Что то не похоже на амиачную селитру!
Амиачная селитра становится взрывоопасной если в нее добавить алюминиевую пудру и древесный уголь в правильных пропорциях,называется АМОНАЛ.
От искры или удара не взрывается,для детонации нужен детонатор!!!
Амонал становится более мощным если его спрессовать и закладывать его надо для более мощного взрыва В или ПОД какой-нибудь здание.
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05.08.2020 11:06 Ответить
Вот на что способны изверги ********** - ЧВК Вагнера и НКВД ***** работа на 100%! ********* своковые мстят миру за всеобщее презрение к ************ по всей планете.
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06.08.2020 19:20 Ответить
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
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07.08.2020 20:57 Ответить
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