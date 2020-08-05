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"Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters

За попередніми даними, причиною вибуху в Бейруті є бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційне джерело.

"Це недбалість", - повідомило офіційне джерело агентства, додавши, що питання про безпечне зберігання матеріалів ставилося перед кількома комітетами і суддями, і "нічого не було зроблено" для того, щоб з'явився наказ перемістити або утилізувати матеріали.

Пожежа почалася на 9-му складі й перекинувся на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

Інше джерело, близьке до службовця порту, зазначило, що інспектори шість місяців тому попереджали, що матеріали можуть "підірвати весь Бейрут", якщо їх не позбутися.

Читайте також: Вибух у Бейруті: 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд

За даними Reuters, ліванська митниця в 2016 та 2017 роках просила через суд морську адміністрацію перемістити або схвалити продаж нітрату амонію, щоб гарантувати безпеку порту.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.

вибух (4527) Ліван (122)


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Топ коментарі
+15
"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters - Цензор.НЕТ 825
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05.08.2020 16:15 Відповісти
+4
Шедеврально!))
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05.08.2020 16:31 Відповісти
+3
https://zvidusil.in.ua/oppau/ Подібний вибух вже був в історії в місті Оппау
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05.08.2020 16:22 Відповісти
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"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters - Цензор.НЕТ 825
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05.08.2020 16:15 Відповісти
Тонкий анализ, плюсую.
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05.08.2020 16:23 Відповісти
Пусть не врут. Это теракт, спланированный мировым сатанинским правительством и дата подобрана соответствующая. Твари конченые. Хватит людей за нос водить. То ложнокорона, то теракты, запугивают народы, суки.
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05.08.2020 16:25 Відповісти
Не могу понять... это сарказм или болезнь?
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05.08.2020 16:43 Відповісти
Покупай букварь и учись, если не понимаешь.
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05.08.2020 16:51 Відповісти
Значит, всё-таки болезнь...
У меня два высших образования, я неплохо владею иностранными языками.... что нового я должен почерпнуть из букваря? Чем букварь мне может помочь? Вы его видели когда-либо?
Я бы Вам посоветовал почитать Скотта Рассела «ВЕК ТРЕВОЖНОСТИ. СТРАХИ, НАДЕЖДЫ, НЕВРОЗЫ И ПОИСКИ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ».
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05.08.2020 17:10 Відповісти
Ты тролль и иди на 3 буквы.
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05.08.2020 20:08 Відповісти
Так дети обзывают друг друга во дворе, когда нечем больше аппелировать.... ну типа «сам дурак»...ваш последний коммент диссонирует с столь глубокомысленным умозаключением в первом. Но меня не удивил, я как-то так себе и представлял уровень Вашего развития... «запугивают народы»...ух, прям перл...запомню, буду Вас цитировать. Сатанистам покажу
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05.08.2020 20:49 Відповісти
Ты или ничего в этом мире не понимаешь, просто ноль, или тролль. Третьего не дано.
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05.08.2020 23:05 Відповісти
https://censor.net/news/3211940/*****************************************************************************************************

Причина -
начало ... на видео CNN видно , как взрываются пекарды в складе -

https://edition.cnn.com/2020/08/04/middleeast/beirut-explosion-port-intl/index.html?fbclid=IwAR2qkUcg85-dTQGGAbGakR0k25nshlpRZtgc6ovn9hx_t6KT1Nokk1cAPCE
но
видимо основание было присутствие лидера ЛП-

04.08.20 23:20 При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-******
Жена и дочь премьер-министра страны ранены.
Далее по теме.... не рассчитали мощности...
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05.08.2020 21:02 Відповісти
что есть "пекарды"?
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06.08.2020 09:09 Відповісти
Шедеврально!))
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05.08.2020 16:31 Відповісти
Вообще-то, чтобы взорвать селитру надо еще постараться. Это же не динамит.
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05.08.2020 17:10 Відповісти
Не одні ми такі.
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05.08.2020 19:39 Відповісти
Тю. Это Бейрут или Калиновка?
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05.08.2020 16:19 Відповісти
https://zvidusil.in.ua/oppau/ Подібний вибух вже був в історії в місті Оппау
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05.08.2020 16:22 Відповісти
І в канадському Галіфаксі в 1917 - тоді в порту два кораблі зіштовхнулися, один з них вибухівку віз...
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05.08.2020 16:29 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96 Вибух у Галіфаксі
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05.08.2020 16:30 Відповісти
Да, это мы умеем.
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05.08.2020 16:33 Відповісти
та бачу що распіз...во ефективніше тероризму
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05.08.2020 16:28 Відповісти
русские пробрались в управление администрации порта Бейрута?!
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05.08.2020 16:30 Відповісти
Араби - чемпіони світу з роз3.1415здяйства.

Але абсолютні олімпійські почесні чемпіони - жителі африканських країн, які біжать зливати бензин з каністрами та відрами з бензовоза, який перевернувся. Результат як правило схожий.

Ну і українці - поза конкуренцією. Тільки у нас президентом може стати двічі засуджений за розбій зек, потім - міністр його уряду, а потім - клоун, який грав членом на піаніно.
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05.08.2020 16:32 Відповісти
Есть чем гордиться!
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05.08.2020 16:35 Відповісти
З бензовоза здається пакістанці.
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05.08.2020 16:36 Відповісти
Ага, то ще одні мудрі.
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05.08.2020 16:40 Відповісти
канешна канешна - путен нипричём...
"Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters - Цензор.НЕТ 5064
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05.08.2020 16:51 Відповісти
Скорее коррупция. Не могли никак поделить отжатый груз.
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05.08.2020 18:01 Відповісти
Мир вошел в эпоху Ровшана и Джамшуда. Это для тех, кто помнит, как они строили дома.

Вот история раздолбайства, которая привела к техногенной катастрофе. Всё началось с Хабаровска. Случайно? Не думаю.

------------

"Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта.

Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард.

Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута."

Михаил Авдуевский
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05.08.2020 18:42 Відповісти
И теперь раздолбаньій Бейрут,благодаря таким раздолбаям
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05.08.2020 20:30 Відповісти
Що відбувається в одеському припортовому? Чи не сидить Одеса на "пороховій діжці"?
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05.08.2020 18:55 Відповісти
Другими словами: ин ша́'а Ллах ( إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ )!
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05.08.2020 19:19 Відповісти
причина - коррупция на таможне, заоблачные ставки
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06.08.2020 01:26 Відповісти
беспорядки на складах и безответственность как следствие
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06.08.2020 01:31 Відповісти
 
 