"Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters
За попередніми даними, причиною вибуху в Бейруті є бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційне джерело.
"Це недбалість", - повідомило офіційне джерело агентства, додавши, що питання про безпечне зберігання матеріалів ставилося перед кількома комітетами і суддями, і "нічого не було зроблено" для того, щоб з'явився наказ перемістити або утилізувати матеріали.
Пожежа почалася на 9-му складі й перекинувся на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.
Інше джерело, близьке до службовця порту, зазначило, що інспектори шість місяців тому попереджали, що матеріали можуть "підірвати весь Бейрут", якщо їх не позбутися.
За даними Reuters, ліванська митниця в 2016 та 2017 роках просила через суд морську адміністрацію перемістити або схвалити продаж нітрату амонію, щоб гарантувати безпеку порту.
Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.
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У меня два высших образования, я неплохо владею иностранными языками.... что нового я должен почерпнуть из букваря? Чем букварь мне может помочь? Вы его видели когда-либо?
Я бы Вам посоветовал почитать Скотта Рассела «ВЕК ТРЕВОЖНОСТИ. СТРАХИ, НАДЕЖДЫ, НЕВРОЗЫ И ПОИСКИ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ».
Причина -
начало ... на видео CNN видно , как взрываются пекарды в складе -
https://edition.cnn.com/2020/08/04/middleeast/beirut-explosion-port-intl/index.html?fbclid=IwAR2qkUcg85-dTQGGAbGakR0k25nshlpRZtgc6ovn9hx_t6KT1Nokk1cAPCE
но
видимо основание было присутствие лидера ЛП-
04.08.20 23:20 При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-******
Жена и дочь премьер-министра страны ранены.
Далее по теме.... не рассчитали мощности...
Але абсолютні олімпійські почесні чемпіони - жителі африканських країн, які біжать зливати бензин з каністрами та відрами з бензовоза, який перевернувся. Результат як правило схожий.
Ну і українці - поза конкуренцією. Тільки у нас президентом може стати двічі засуджений за розбій зек, потім - міністр його уряду, а потім - клоун, який грав членом на піаніно.
Вот история раздолбайства, которая привела к техногенной катастрофе. Всё началось с Хабаровска. Случайно? Не думаю.
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"Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта.
Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард.
Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута."
Михаил Авдуевский