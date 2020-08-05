"Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters

За попередніми даними, причиною вибуху в Бейруті є бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційне джерело.

"Це недбалість", - повідомило офіційне джерело агентства, додавши, що питання про безпечне зберігання матеріалів ставилося перед кількома комітетами і суддями, і "нічого не було зроблено" для того, щоб з'явився наказ перемістити або утилізувати матеріали.

Пожежа почалася на 9-му складі й перекинувся на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

Інше джерело, близьке до службовця порту, зазначило, що інспектори шість місяців тому попереджали, що матеріали можуть "підірвати весь Бейрут", якщо їх не позбутися.

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За даними Reuters, ліванська митниця в 2016 та 2017 роках просила через суд морську адміністрацію перемістити або схвалити продаж нітрату амонію, щоб гарантувати безпеку порту.

Нагадаємо, 4 серпня, в районі порту Бейрута стався потужний вибух. За попередніми даними, в порту могла вибухнути селітра. Кількість загиблих вимірюється вже майже вісьмома десятками, а поранених - близько 4 тис. осіб. Повідомлялося також, що загинув генеральний секретар партії "Аль-Катаїб" Назар Наджарьян. У зв'язку з трагедією Ліван попросив про міжнародну допомогу.