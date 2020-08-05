"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters
По предварительным данным, причиной взрыва в Бейруте является бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.
"Это халатность", - сказал официальный источник агентства, добавив, что вопрос о безопасном хранении материалов ставился перед несколькими комитетами и судьями, и "ничего не было сделано" для того, чтобы появился приказ переместить или утилизировать материалы.
Пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.
Другой источник, близкий к служащему порта, сказал, что инспекторы шесть месяцев назад предупреждали, что материалы могут "взорвать весь Бейрут", если от них не избавиться.
По данным Reuters, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрацию переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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У меня два высших образования, я неплохо владею иностранными языками.... что нового я должен почерпнуть из букваря? Чем букварь мне может помочь? Вы его видели когда-либо?
Я бы Вам посоветовал почитать Скотта Рассела «ВЕК ТРЕВОЖНОСТИ. СТРАХИ, НАДЕЖДЫ, НЕВРОЗЫ И ПОИСКИ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ».
Причина -
начало ... на видео CNN видно , как взрываются пекарды в складе -
https://edition.cnn.com/2020/08/04/middleeast/beirut-explosion-port-intl/index.html?fbclid=IwAR2qkUcg85-dTQGGAbGakR0k25nshlpRZtgc6ovn9hx_t6KT1Nokk1cAPCE
но
видимо основание было присутствие лидера ЛП-
04.08.20 23:20 При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-******
Жена и дочь премьер-министра страны ранены.
Далее по теме.... не рассчитали мощности...
Але абсолютні олімпійські почесні чемпіони - жителі африканських країн, які біжать зливати бензин з каністрами та відрами з бензовоза, який перевернувся. Результат як правило схожий.
Ну і українці - поза конкуренцією. Тільки у нас президентом може стати двічі засуджений за розбій зек, потім - міністр його уряду, а потім - клоун, який грав членом на піаніно.
Вот история раздолбайства, которая привела к техногенной катастрофе. Всё началось с Хабаровска. Случайно? Не думаю.
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"Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта.
Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард.
Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута."
Михаил Авдуевский