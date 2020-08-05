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"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters

По предварительным данным, причиной взрыва в Бейруте является бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

"Это халатность", - сказал официальный источник агентства, добавив, что вопрос о безопасном хранении материалов ставился перед несколькими комитетами и судьями, и "ничего не было сделано" для того, чтобы появился приказ переместить или утилизировать материалы.

Пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Другой источник, близкий к служащему порта, сказал, что инспекторы шесть месяцев назад предупреждали, что материалы могут "взорвать весь Бейрут", если от них не избавиться.

Читайте также: Взрыв в Бейруте: 300 тыс. человек остались без крова, ущерб достигает $5 млрд

По данным Reuters, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрацию переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

взрыв (6815) Ливан (126)


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Топ комментарии
+15
"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters - Цензор.НЕТ 825
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05.08.2020 16:15 Ответить
+4
Шедеврально!))
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05.08.2020 16:31 Ответить
+3
https://zvidusil.in.ua/oppau/ Подібний вибух вже був в історії в місті Оппау
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05.08.2020 16:22 Ответить
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"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters - Цензор.НЕТ 825
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05.08.2020 16:15 Ответить
Тонкий анализ, плюсую.
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05.08.2020 16:23 Ответить
Пусть не врут. Это теракт, спланированный мировым сатанинским правительством и дата подобрана соответствующая. Твари конченые. Хватит людей за нос водить. То ложнокорона, то теракты, запугивают народы, суки.
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05.08.2020 16:25 Ответить
Не могу понять... это сарказм или болезнь?
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05.08.2020 16:43 Ответить
Покупай букварь и учись, если не понимаешь.
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05.08.2020 16:51 Ответить
Значит, всё-таки болезнь...
У меня два высших образования, я неплохо владею иностранными языками.... что нового я должен почерпнуть из букваря? Чем букварь мне может помочь? Вы его видели когда-либо?
Я бы Вам посоветовал почитать Скотта Рассела «ВЕК ТРЕВОЖНОСТИ. СТРАХИ, НАДЕЖДЫ, НЕВРОЗЫ И ПОИСКИ ДУШЕВНОГО ПОКОЯ».
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05.08.2020 17:10 Ответить
Ты тролль и иди на 3 буквы.
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05.08.2020 20:08 Ответить
Так дети обзывают друг друга во дворе, когда нечем больше аппелировать.... ну типа «сам дурак»...ваш последний коммент диссонирует с столь глубокомысленным умозаключением в первом. Но меня не удивил, я как-то так себе и представлял уровень Вашего развития... «запугивают народы»...ух, прям перл...запомню, буду Вас цитировать. Сатанистам покажу
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05.08.2020 20:49 Ответить
Ты или ничего в этом мире не понимаешь, просто ноль, или тролль. Третьего не дано.
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05.08.2020 23:05 Ответить
https://censor.net/news/3211940/*****************************************************************************************************

Причина -
начало ... на видео CNN видно , как взрываются пекарды в складе -

https://edition.cnn.com/2020/08/04/middleeast/beirut-explosion-port-intl/index.html?fbclid=IwAR2qkUcg85-dTQGGAbGakR0k25nshlpRZtgc6ovn9hx_t6KT1Nokk1cAPCE
но
видимо основание было присутствие лидера ЛП-

04.08.20 23:20 При взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-******
Жена и дочь премьер-министра страны ранены.
Далее по теме.... не рассчитали мощности...
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05.08.2020 21:02 Ответить
что есть "пекарды"?
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06.08.2020 09:09 Ответить
Шедеврально!))
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05.08.2020 16:31 Ответить
Вообще-то, чтобы взорвать селитру надо еще постараться. Это же не динамит.
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05.08.2020 17:10 Ответить
Не одні ми такі.
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05.08.2020 19:39 Ответить
Тю. Это Бейрут или Калиновка?
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05.08.2020 16:19 Ответить
https://zvidusil.in.ua/oppau/ Подібний вибух вже був в історії в місті Оппау
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05.08.2020 16:22 Ответить
І в канадському Галіфаксі в 1917 - тоді в порту два кораблі зіштовхнулися, один з них вибухівку віз...
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05.08.2020 16:29 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%96 Вибух у Галіфаксі
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05.08.2020 16:30 Ответить
Да, это мы умеем.
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05.08.2020 16:33 Ответить
та бачу що распіз...во ефективніше тероризму
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05.08.2020 16:28 Ответить
русские пробрались в управление администрации порта Бейрута?!
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05.08.2020 16:30 Ответить
Араби - чемпіони світу з роз3.1415здяйства.

Але абсолютні олімпійські почесні чемпіони - жителі африканських країн, які біжать зливати бензин з каністрами та відрами з бензовоза, який перевернувся. Результат як правило схожий.

Ну і українці - поза конкуренцією. Тільки у нас президентом може стати двічі засуджений за розбій зек, потім - міністр його уряду, а потім - клоун, який грав членом на піаніно.
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05.08.2020 16:32 Ответить
Есть чем гордиться!
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05.08.2020 16:35 Ответить
З бензовоза здається пакістанці.
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05.08.2020 16:36 Ответить
Ага, то ще одні мудрі.
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05.08.2020 16:40 Ответить
канешна канешна - путен нипричём...
"Бездіяльність і халатність" - попередні причини вибуху в Бейруті, - Reuters - Цензор.НЕТ 5064
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05.08.2020 16:51 Ответить
Скорее коррупция. Не могли никак поделить отжатый груз.
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05.08.2020 18:01 Ответить
Мир вошел в эпоху Ровшана и Джамшуда. Это для тех, кто помнит, как они строили дома.

Вот история раздолбайства, которая привела к техногенной катастрофе. Всё началось с Хабаровска. Случайно? Не думаю.

------------

"Раздолбай Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта.

Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, и положили на неё не только болт, а ещё кучу разного барахла, среди которого был груз петард.

Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута."

Михаил Авдуевский
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05.08.2020 18:42 Ответить
И теперь раздолбаньій Бейрут,благодаря таким раздолбаям
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05.08.2020 20:30 Ответить
Що відбувається в одеському припортовому? Чи не сидить Одеса на "пороховій діжці"?
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05.08.2020 18:55 Ответить
Другими словами: ин ша́'а Ллах ( إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ )!
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05.08.2020 19:19 Ответить
причина - коррупция на таможне, заоблачные ставки
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06.08.2020 01:26 Ответить
беспорядки на складах и безответственность как следствие
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06.08.2020 01:31 Ответить
 
 