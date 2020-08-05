"Бездействие и халатность" - предварительные причины взрыва в Бейруте, - Reuters

По предварительным данным, причиной взрыва в Бейруте является бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальный источник.

"Это халатность", - сказал официальный источник агентства, добавив, что вопрос о безопасном хранении материалов ставился перед несколькими комитетами и судьями, и "ничего не было сделано" для того, чтобы появился приказ переместить или утилизировать материалы.

Пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра.

Другой источник, близкий к служащему порта, сказал, что инспекторы шесть месяцев назад предупреждали, что материалы могут "взорвать весь Бейрут", если от них не избавиться.

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По данным Reuters, ливанская таможня в 2016 и 2017 годах просила через суд морскую администрацию переместить или одобрить продажу нитрата аммония, чтобы гарантировать безопасность порта.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.