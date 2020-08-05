Количество жертв взрыва в Бейруте возросло до 135
Число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут выросла до 135.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует BBC со ссылкой на местные СМИ.
Министр здравоохранения Ливана недавно заявил, что число погибших возросло до 135, пострадали около 5000 человек, сообщает местный вещатель Al Manar TV.
До сих пор определенное количество людей считаются пропавшими без вести, сказал чиновник.
В результате разрушений из-за мощных взрыва более 300 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.
"Более 300 тысяч граждан Ливана не могут спать в собственных домах ... У половины населения Бейрута есть дома, в которых нельзя жить в ближайшем будущем - в течение следующих двух недель", - сказал губернатор ливанской столицы Марван Аббуда, передает CNN.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.
В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".
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Кратко и простыми словами. (слизано в Фейсбуке)
Раздолбаи.
Игорь Гречушкин из Хабаровска, живущий на Кипре, в 2014 году решил на своём корабле Rhosus перевезти из Грузии в Африку 2750 тонн аммиачной селитры. Корабль у раздолбая был в раздолбайском состоянии и сломался, поэтому ему пришлось причалить в Бейруте для ремонта. Раздолбай задолжал кредиторам кучу денег, поэтому корабль арестовали власти Ливана и конфисковали груз. Кредиторы были раздолбаями, они не захотели заморачиваться с конфискованной селитрой, и положили на неё болт. Власти Ливана тоже были раздолбаями, они сгрузили селитру на склад в порту, но положили на неё не только болт, а ещё кучу прочего барахла, среди которого был груз петард. Селитра лежала на складе шесть лет, пока склад у раздолбаев не проржавел, ему видимо требовался ремонт, и раздолбаи вызвали сварщиков. Сварщики тоже были раздолбаями, они начали сварочные работы и не позаботились о безопасности. Петарды загорелись и разлетелись по складу, весь раздолбайский склад загорелся, а потом взорвались 2750 тонн раздолбайской селитры и разнесло половину Бейрута.
https://espreso.tv/news/2020/08/05/u_mykolayivskomu_portu_protyagom_dvokh_rokiv_zberigayut_areshtovanyy_vantazh_amiachnoyi_selitry_yaka_sprychynyla_vybukh_u_beyruti_aktyvist Як у Бейруті: у Миколаївському порту протягом двох років зберігають арештований вантаж аміачної селітри
https://www.facebook.com/senchenko.andre/posts/3316313211762030
И вот фокус-покус - как только взывчатка Хизбаллы попала в порт и на твёрдую почву , так сразу превратилась ничейную селитру ... и причина детонации -- "бездействие и халатность" ...
Везли полуфабрикат..неспресованый гексоген в мешках...
Это арзамас...это взрыв гексогена в мешках в ж\д составе...
Но по бейрутскому взрыву там явно взрыв газа + к взрыву гексогена
Нитра́т аммо́ния (аммонийная (аммиачная) селитра) - химическое соединение NH4NO3, соль азотной кислоты.
Однажды погрязший в долгах и скрывающийся от кредиторов на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин (на фото в первом комментарии￼) решил загнать несколько тысяч тонн грузинской аммиачной селитры в Мозамбик. Для этого он зафрахтовал старую посудину под молдавским флагом, которая едва дотянула четверть пути и встала на ремонт в порту Бейрута.
В то время торговые экзерсисы расп#zдяя Гречушкина отследили кредиторы, груз был арестован и передан на берег.
Сочетание исконно русского и традиционного арабского расп#zдяйства породило синергетический эффект в результате которого был разрушен огромный кусок Бейрута - города, который десятилетиями находился в красной зоне террористической опасности и никогда не расслаблялся.
Вот, что называется русский след...
У снаряда предварительно отвинчивается его штатный взрыватель и в очко для взрывателя вставляется буровая тротиловая шашка 75 гр. Обязательным условием является то, чтобы отверстие очка взрывателя было более 30 мм. в диаметре (советские снаряды калибра 76 мм. и более имеют резьбу для взрывателя М36, что позволяет вставлять в очко буровую шашку. Шашка должна войти в снаряд более, чем на половину своей длины. При необходимости и возможности в заряде снаряда необходимо сделать углубление достаточной длины. ..... В шашку вставляется взрыватель МУВ с запалом МД-2 и конец проволоки или шпагата привязывается к Р-образной боевой чеке взрывателя МУВ. ....
В общем, если возле тротила будут бахать и бахать килограммы и килограммы петард, то ему это может так надоесть, что он просто взорвется от ярости ....