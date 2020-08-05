Количество жертв взрыва в Бейруте возросло до 135

Число погибших в результате двух мощных взрывов в ливанской столице Бейрут выросла до 135.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует BBC со ссылкой на местные СМИ.

Министр здравоохранения Ливана недавно заявил, что число погибших возросло до 135, пострадали около 5000 человек, сообщает местный вещатель Al Manar TV.

До сих пор определенное количество людей считаются пропавшими без вести, сказал чиновник.

В результате разрушений из-за мощных взрыва более 300 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома.

"Более 300 тысяч граждан Ливана не могут спать в собственных домах ... У половины населения Бейрута есть дома, в которых нельзя жить в ближайшем будущем - в течение следующих двух недель", - сказал губернатор ливанской столицы Марван Аббуда, передает CNN.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых - около 4 тыс. человек. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, общий ущерб достигает $5 млрд.

В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предоставить помощь Ливану.

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус". Предварительными причинами взрыва официальные источники называют "бездействие и халатность".