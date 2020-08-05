Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ
Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
О том, что "Росус" был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, сообщал сайт shiparrested.com. Ранее "Росусом" владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне.
В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно".
Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года - оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.
Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.
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Як той, хто натиснув кнопку «Пуск», «Бука» що збив МН17 на Донбассі.
Канешно не Путін.
Что не так?
Кацапы конечно зло, но кроме них полно других злодеев.
3 Селитра является окислителем и пожароопасна.
Пожаровзрывоопасные характеристики селитры: температура самовоспламенения - 350 °С, нижний концентрационный предел распространения пламени - 175 г/мГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой).
При температуре 210 °С селитра разлагается на оксиды азота и пары воды, при этом при взаимодействии оксидов азота и селитры выделяются кислород и аммиак, что может привести к пожару или взрыву.
При взаимодействии селитры с горючими дисперсными материалами (порошки металлов, древесные опилки, сахар и другие органические вещества) происходит выделение тепла.
При взаимодействии с серой, кислотами, суперфосфатом, хлорной известью, порошковыми металлами (особенно цинком) селитра разлагается с выделением токсичных оксидов азота и кислорода. Выделяющийся кислород вызывает возгорание горючих материалов, и, как следствие, пожар.
В случае загрязнения селитры органическими материалами или при пожаре разложение селитры переходит во взрыв. Селитра также взрывается под действием сильных ударов.
Разведение огня ближе 50 м от мест погрузки, разгрузки и хранения селитры, а также курение вблизи этих мест запрещается.
Селитра взрывается при ее попадании в зону пожара.
И нужен он им был этот арест, если знали, что груз судна настолько опасен? Штрафонули бы лучше да отпустили с Аллахом. Может доплыли бы до Воронежа там местные давно просили его разбомбить. Но муслики, такие муслики.
Відмазуєш ГРУ ГШ РФ.
ТУТ фото,которое обьясняет ВСЕ.
И подобных случаев в истории было полно с этой же селитрой
Но при нагревании выделяет кислород в котором горит и взрывается почти все.
В горном деле в скале сверлят дырку. Туда ложат тряпку смоченную жидким кислородом. Искра и нет скалы. Если по какой-то причине не взорвалось, то после испарения кислорода можно заложить новый "заряд".
Селитра - гигроскопичная фигня.
Она набирает влагу.
За 6 лет, в тех биг-бегах или мешках - если не каша, то точно больше критичных 4% влажности.
Подорвать одним махом такой объем - это сложная тема.
Запредельно сложная.
(это по моему опыту (кулек 2 кг для дачных работ)... может в жизни с тоннами и тысячами тонн по другому)
фактически в порту соорудили огромную бомбу с детонатором и подорвали ее
поищите в сети видео подрыва 1,5 кг селитры - увы, очень похожий шар белого дыма.
непонятно только почему так много красного дыма пошло вверх, это вероятно ржавчина превратившегося в пыль склада или что-то еще
Ядовитый, хорошо растворяется в воде с образованием азотной кислоты.
И самое жуткое - живешь, кормишь семью, пытаешься что-то делать.
А тут **** - и все.
И от тебя ни черта не зависит..
Мда......
""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
Сухогруз, ходивший под флагом Молдовы, принадлежал бывшему жителю российского Хабаровска, гражданину РФ Игорю Гречушкину, который сейчас живет на Кипре, рассказал экс-капитан Прокошев. Он говорит, что, когда поступал на судно перед рейсом, узнал, что прежней команде судовладелец четыре месяца не выплачивал зарплату.
Нитрат аммония, по словам бывшего капитана, загрузили в порту грузинского Батуми для доставки в Мозамбик. По дороге туда судно зашло в Грецию на дозаправку. Там владелец судна, по словам моряка, отказался оплатить продовольствие для команды. Он отправил сухогруз в Бейрут, чтобы взять дополнительный груз. Но, как оказалось, корабль не был предназначен для перевозки этого груза. В итоге судно арестовали власти Ливана за неуплату портового сбора.
Часть команды, по словам Прокошева, смогла покинуть Ливан, а его и еще троих членов команды отказались выпускать. "И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты (судовладелец Гречушкин, - ред.) даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт", - рассказал бывший капитан.
Он рассказал, как писал письма президенту РФ с просьбами о помощи, но получал отписки. В результате оставшиеся члены команды сами наняли адвоката, который добился, чтобы их выпустили из Ливана.
Нитрат аммония с корабля конфисковали власти Бейрута. А пароход в итоге утонул, года два-три назад. У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать, - рассказал Прокошев.По его словам, судовладелец остался должен моряками десятки тысяч долларов.
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" взрыв пиротехники" - был бы виден разлет пиротехнических изделий и подрывы салютов. Ничего этого нет. Да и мощность слишком большая для этого.
" во время сварочных работ сдетонировала селитра" - Глупость. При нагревании селитра плавится, горит, но не детонирует. Для подрыва аммиачной селитры нужна взрывчатка.
"Взрыв склада где хранилась конфискованная взрывчатка" - и это все хранилось в порту ? сколько ж лет они собирали 20-30 тонн взрывчатки ?
"... произошел взрыв на корабле перевозящим селитру" - вполне возможно. Но тогда это теракт. Для подрыва такого количества селитры нужно чтобы взрывчатка составляла 20% от веса селитры. Для подготовки теракта - идеально. Судно приходит в точное время в точное место.
Конгресс США признаает РАБссию ТЕРРОРИСТОМ №1 в Мире...,дело времени...
https://www.youtube.com/watch?v=79gejYbe-W4
Якби ліванська бюрократія, що не випустила вщент поламаний корабель в море і арештувала вантаж росіянина, краще подумала, де зберігати вибухонебезпечне добриво, вибуху - принаймні, такого масштабного - не трапилось би. Катастрофа стала можливою саме завдяки людській недбалості - як російського бізнесмена, так і ліванських посадовців !!
Больше в порту никто не живет
хоть их там нет, остался явный след
Вот что писал один из членов экипажа "- Мы здесь в таком положении с 3 октября 2013-го, - говорит Борис Николаевич. - Судовладелец бросил судно. Грузовладелец - находящийся в трюмах аммониум нитрат. Это взрывоопасное вещество. А нас - «кинули». Вот так 10 месяцев мы бесплатно живем на пороховой бочке."
А вот еще интересный пассаж: "Судом было дано разрешение на выгрузку опасного груза, однако куда и кому его выгружать - неизвестно. Морякам предложили самим найти на него покупателя. Но при этом у них не было средств связи и возможности покинуть борт. Запрет на выход в город стал мерой, предпринятой властями после того, как экипаж объявил голодовку в знак протеста против ареста. К тому же большинство ливанских чиновников по-английски ни бельмеса не понимают, а россиян вообще не жалуют и не хотят общаться.
За капитана, хоть он и одессит, российские власти не хлопочут.
- Украинские посольские работники тоже не принимают участия в моей судьбе, - пишет Борис Прокошев, - Они говорят о России - «гнусное государство с гнусными нравами». В итоге никто из нас не может вернуться домой. И все международные морские кодексы и законы пасуют перед желанием ответственных лиц сэкономить несколько тысяч долларов на найме охраны для судна."
--- https://russian.rt.com/world/news/771105-alaeddin-vzryv-beirutПо его словам, взрыв произошёл спустя примерно минуту.
«Начали снимать эту картину небольшого дымка со стороны порта. После, наверное, минуты прозвучал этот огромный взрыв, ---
В нужное время, в нужном месте (ближе убило бы их, дальше было бы неэффектно). По-моему, это прокол.
« В Николаевском порту два года хранится 3200 тонн аммиачной селитры. Это почти на полтонны больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа.
Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» под названием «Бейрут может быть не так уж и далеко, а оказаться у нас прямо под носом…» сообщает руководитель ГО «Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко.
18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами «просроченной» селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше (!!!), чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута», - пишет Сенченко. Он отметил, что было открыто уголовное производство № 12018000000000576 в рамках которого следователями СБУ установлено, что 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры сначала из Казахстана железной дорогой доставили в грузинский Поти, а оттуда на судне «Тузла» под флагом острова Кука товар прибыл в Николаевский морпорт 18 сентября 2018 года. Через два дня Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря дала вывод, что эта селитра просроченная.«
Так что, у нас Николаев стоит на очереди.
http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте
Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.
Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.
Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.
Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.
Одноразовое судно на один рейс.
И одноразовый экипаж..
И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.
Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...
А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?
Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?
Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.
Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".
А точно никуда не девается?
Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...
Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.
Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.
UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.