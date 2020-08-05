РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5254 посетителя онлайн
Новости
27 659 194

Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ

Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

О том, что "Росус" был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, сообщал сайт shiparrested.com. Ранее "Росусом" владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне.

В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно".

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года - оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

Также читайте: Взрыв в Ливане: более 100 погибших, Бейрут объявлен зоной бедствия, в городе введен режим ЧП

Автор: 

взрыв (6815) Ливан (126) россия (96267)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
ну кто бы сомневался, без лаптей тут не могло обойтись
показать весь комментарий
05.08.2020 11:16 Ответить
+35
Удивительное дело, но и тут без них не обошлось! Просто уникально есовпадение, согласитесь
показать весь комментарий
05.08.2020 11:16 Ответить
+25
Взрыв в Ливане произошел из-за аммиачной селитры на судне российского бизнесмена Гречушкина, - СМИ - Цензор.НЕТ 6688
показать весь комментарий
05.08.2020 11:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Какая разница!
показать весь комментарий
05.08.2020 11:50 Ответить
Я сразу сказал что рашка взорвала.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:31 Ответить
спецоперація крємлядєй 100%
показать весь комментарий
05.08.2020 11:32 Ответить
селитрой напоминает взрывы домов в 1999
показать весь комментарий
05.08.2020 11:45 Ответить
Я так понимаю, кацап не заплатил за ремонт судна братскому Ливану и братский Ливан оставил судно у себя на хранение, но так как селитра изначально на судне хранилось по кацапски россыпью, все это привело к трагедии.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:33 Ответить
Читайте внимательно, конфискованный груз переместили в склад еще несколько лет назад.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:37 Ответить
Сам лопатой грузил, раз такие подробности знаешь?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:38 Ответить
где россияне - там всегда терроризм
показать весь комментарий
05.08.2020 11:47 Ответить
А что трудно догадаться зная русское авось?
показать весь комментарий
05.08.2020 14:46 Ответить
На фото с метра взрыва именно на месте склада воронка от первоначального (основного) взрыва. Зачем журналющки писали о судне, которое типа лоцировали последний раз там в 2014 году - понять их трудно. Дебилы-с.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:02 Ответить
Вот сравнительное https://scontent.fhrk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/117237453_900368130485877_3394456835223775040_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=110474&_nc_ohc=lre99R82UaMAX-IhI9n&_nc_ht=scontent.fhrk5-2.fna&_nc_tp=7&oh=c5a0fb43c49c69c1dd7133e86cc3535d&oe=5F4F2FD8 фото места взрыва .
показать весь комментарий
05.08.2020 22:23 Ответить
Груз из Грузии хранился как конфискат на ливийском складе, но крайним оказался бывший владелец судна которое перевозило груз.))
показать весь комментарий
05.08.2020 11:35 Ответить
На Кацапії бувших не буває.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:37 Ответить
Тобто, ви заперечуєте всі факти, що наросіяни не люди?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:38 Ответить
Да при чем здесь это, в чем вина бывшего владельца судна у которого все конфисковали?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:40 Ответить
обиделся за братушек?
показать весь комментарий
05.08.2020 11:41 Ответить
Тому що всі біди на планеті від кацапів.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:43 Ответить
Ага.
Як той, хто натиснув кнопку «Пуск», «Бука» що збив МН17 на Донбассі.
Канешно не Путін.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:38 Ответить
В какой таре кацапы хранили аммиачную селитру? Наверное в дорогой, как хранить развитые(!) страны? Может братья ливанцы пересыпали из тары в тару эту селитру или взяли с корабля, как есть (в самой дешевой таре)?
показать весь комментарий
05.08.2020 15:29 Ответить
https://dumskaya.net/news/vzryv-v-beyrute-na-sudne-s-gruzom-selitry-6-let-121862/

Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4488
показать весь комментарий
05.08.2020 22:28 Ответить
Кажуть - перша думка завжди правильна, я зразу чомусь подумав про кацапів і рязанський цукор. Кому ще не ясно, що Наросія - це країна-терорист і вона лишня на карті світу.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:36 Ответить
"По торчащим рогам узнаете их...". Так сказано в старих книгах.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:37 Ответить
Ну вот и нога кремля нарисовалась заголовок как всегда правильный, текстовка в статье подкачала, ну зачем нужны были последние строки
показать весь комментарий
05.08.2020 11:40 Ответить
Усе, що спонукає до ненависті до кацапів, є правильним, апріорі!
показать весь комментарий
05.08.2020 11:44 Ответить
Лайно не треба пробувати на смак, щоб переконатися, що це лайно. З людиноподібними так само.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:46 Ответить
А какие строки по вашему важные последние строки статьи опровергают или как-то смягчают не понравившийся вам заголовок "Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе"?

Что не так?
показать весь комментарий
05.08.2020 13:25 Ответить
Все, заголовок продублировать а тексте и хватит
показать весь комментарий
05.08.2020 13:30 Ответить
Усе зло в світі від кацапів.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:42 Ответить
дружище, не скатывайся до уровня пещерных "патриотов".
Кацапы конечно зло, но кроме них полно других злодеев.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:29 Ответить
Де кацапи!?
Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3187
показать весь комментарий
05.08.2020 13:50 Ответить
http://docs.cntd.ru/document/1200107273

3 Селитра является окислителем и пожароопасна.

Пожаровзрывоопасные характеристики селитры: температура самовоспламенения - 350 °С, нижний концентрационный предел распространения пламени - 175 г/мГОСТ 2-2013 Селитра аммиачная. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой).

При температуре 210 °С селитра разлагается на оксиды азота и пары воды, при этом при взаимодействии оксидов азота и селитры выделяются кислород и аммиак, что может привести к пожару или взрыву.

При взаимодействии селитры с горючими дисперсными материалами (порошки металлов, древесные опилки, сахар и другие органические вещества) происходит выделение тепла.

При взаимодействии с серой, кислотами, суперфосфатом, хлорной известью, порошковыми металлами (особенно цинком) селитра разлагается с выделением токсичных оксидов азота и кислорода. Выделяющийся кислород вызывает возгорание горючих материалов, и, как следствие, пожар.

В случае загрязнения селитры органическими материалами или при пожаре разложение селитры переходит во взрыв. Селитра также взрывается под действием сильных ударов.

Разведение огня ближе 50 м от мест погрузки, разгрузки и хранения селитры, а также курение вблизи этих мест запрещается.

Селитра взрывается при ее попадании в зону пожара.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:44 Ответить
Прикольно, последний раз судно было замечено в порту в 2014, селитру с него переместили в склад, но в названии взрыв произошел именно на судне.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:44 Ответить
Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута.

И нужен он им был этот арест, если знали, что груз судна настолько опасен? Штрафонули бы лучше да отпустили с Аллахом. Может доплыли бы до Воронежа там местные давно просили его разбомбить. Но муслики, такие муслики.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:48 Ответить

Відмазуєш ГРУ ГШ РФ.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:56 Ответить
Нік зміни. Де твої армія, віра, мова ?
показать весь комментарий
05.08.2020 12:08 Ответить
Они пытались штрафонуть но обломались. Моряков пришлось отпустить. Далее просто покидали мешки на склад и забыли.
показать весь комментарий
05.08.2020 13:30 Ответить
Ну вот даже здесь не обошлось без кацапов. Скорее всего подорвали селитру чтобы спрятать наркоту которую везли под прикрытием удобрений
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
А чего 6 лет ждали???
показать весь комментарий
05.08.2020 12:41 Ответить
Тескст по дебільному написаний. Але все одно...
показать весь комментарий
05.08.2020 11:51 Ответить
Заранее завезти "груз" в любую точку мира ( 2014 год ), и, в нужное время, ликвидировать. Записать в "ежедневник"!!!
показать весь комментарий
05.08.2020 11:53 Ответить
Аммиачная селитра является взрывчатым веществом с температурой плавления 169,6 °С. Она обладает низкой чувствительностью к инициирующим импульсам и крайне низкой - к детонационному импульсу к механическим воздействиям она вообще не чувствительна. Например, чтобы вызвать детонацию в расплаве аммиачной селитры, необходим заряд вторичного взрывчатого вещества (ВВ) типа тротила массой десятки и сотни граммов. Давление же на фронте детонации вторичного ВВ составляет примерно 10 ГПа (100 000 кгс/см ). При инициировании детонации осколком скорость последнего должна превышать 1500 м/с. Однако при сочетании ряда факторов возможны детонация и взрыв аммиачной селитры. Например, при нагреве в сосуде без отвода продуктов термического разложения селитра может взорваться. Она может детонировать также от ударов, возникающих при локальных взрывах других систем. Поскольку при производстве, хранении и транспортировке в обращении находятся огромные объемы аммиачной селитры, непринятие соответствующих мер предосторожности может привести к серьезным авариям.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:55 Ответить
Взрыв плава аммиачной селитры может инициироваться при нагревании от прямого сжатия ударной волны. Для жидкой и твердой аммиачной селитры, как и для ВВ, существует минимальный (критический) диаметр заряда, ниже которого инициирование и распространение детонации невозможны. Чем выше температура, тем меньше критический диаметр заряда он зависит также от размеров частиц, плотности и влажности материала. Критический диаметр для аммиачной селитры колеблется в широких пределах в зависимости от указанных условий и примерно в 100 раз больше, чем типичных ВВ. Но для одной и той же селитры критический диаметр резко и значительно снижается даже в слабоограниченном и особенно в ограниченном пространстве. Это особенно важно учитывать при выборе диаметра трубопроводов для транспортировки плава и сыпучего продукта.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:56 Ответить
Во всем нужно чувство меры. Даже в информационном противостоянии агрессору. Взрыв произошел не из-за конфискованной у российского бизнесмена селитры. Она лежала там 6 лет подряд. Взрыв произошел из-за местных мудаков, которые оказались подстать путинским.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:55 Ответить
https://dumskaya.net/news/vzryv-v-beyrute-na-sudne-s-gruzom-selitry-6-let-121862/

ТУТ фото,которое обьясняет ВСЕ.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:57 Ответить
Ну да. До мешков 20см. Одна искра и оно начинает весьма активно гореть с выделением кислорода. После этого можно только бежать.
И подобных случаев в истории было полно с этой же селитрой
показать весь комментарий
05.08.2020 12:16 Ответить
селитра загорается плохо. А вот взрывается от детонирующего взрыва - весьма и весьма для бытового вещества
показать весь комментарий
05.08.2020 12:23 Ответить
Сама по-себе понятно что плохо горит.
Но при нагревании выделяет кислород в котором горит и взрывается почти все.
В горном деле в скале сверлят дырку. Туда ложат тряпку смоченную жидким кислородом. Искра и нет скалы. Если по какой-то причине не взорвалось, то после испарения кислорода можно заложить новый "заряд".
показать весь комментарий
05.08.2020 15:31 Ответить
До основного взрыва на видео виден огонь с левой стороны и десятки(может больше) локальных взрывов,похожих на взрывы боекомплектов, в разных местах по всей площади. Это нельзя объяснить работой сварщика.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:52 Ответить
Хімію погано вчили.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:58 Ответить
Я не верю в то, что 3000 тонн лежалой 6 лет аммиачной селитры могло просто так сдетонировать от открытого огня.
Селитра - гигроскопичная фигня.
Она набирает влагу.
За 6 лет, в тех биг-бегах или мешках - если не каша, то точно больше критичных 4% влажности.
Подорвать одним махом такой объем - это сложная тема.
Запредельно сложная.
показать весь комментарий
05.08.2020 11:58 Ответить
если она натягивает много влаги - растворяется до киселя, если мало - сбивается в камень
(это по моему опыту (кулек 2 кг для дачных работ)... может в жизни с тоннами и тысячами тонн по другому)
показать весь комментарий
05.08.2020 12:04 Ответить
она сдетонировала от взрывов фейерверков

фактически в порту соорудили огромную бомбу с детонатором и подорвали ее

поищите в сети видео подрыва 1,5 кг селитры - увы, очень похожий шар белого дыма.
непонятно только почему так много красного дыма пошло вверх, это вероятно ржавчина превратившегося в пыль склада или что-то еще
показать весь комментарий
05.08.2020 12:21 Ответить
иные говорят, что как раз красный дым - признак взрыва селитры...
показать весь комментарий
05.08.2020 13:29 Ответить
Оранжевый "Дым" это окисел азота. Он как раз образуется при взрыве селитры.
Ядовитый, хорошо растворяется в воде с образованием азотной кислоты.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:17 Ответить
https://censor.net/news/3212088/bezdeyistvie_i_halatnost_predvaritelnye_prichiny_vzryva_v_beyirute_reuters/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74347484

Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4925
показать весь комментарий
05.08.2020 22:37 Ответить
Взрыв в Бейруте: пострадавшую столицу Ливана сняли с высоты птичьего полета (видео) - гуглите
показать весь комментарий
05.08.2020 12:01 Ответить
Да кабздец.
И самое жуткое - живешь, кормишь семью, пытаешься что-то делать.
А тут **** - и все.
И от тебя ни черта не зависит..
показать весь комментарий
05.08.2020 12:04 Ответить
И самое жуткое - живешь, кормишь семью, пытаешься что-то делать - хранишь селитру черт те как...
показать весь комментарий
06.08.2020 07:27 Ответить
А идиотизм никто не отменял...
Мда......
показать весь комментарий
06.08.2020 09:54 Ответить
******

""""А он (Владелец судна) в то время уже жил на Кипре.
Мне он( жителю Одессы с паспортом РФ Боге. П.) должен 60 тысяч долларов, старшему механику - 50 тысяч, третьему механику - около 20, боцману - около 10. Хотя заказчики из Мозамбика заплатили ему миллион долларов (я это знаю от предыдущего капитана «Росуса»). Он просто решил судно бросить, а миллион прикарманить.
Я сначала не волновался: думал, заказчики-то груз не оставят, они ведь только за перевозку миллион заплатили. Но они «никаких шевелений не проявляли вообще»
показать весь комментарий
05.08.2020 22:38 Ответить
///
Сухогруз, ходивший под флагом Молдовы, принадлежал бывшему жителю российского Хабаровска, гражданину РФ Игорю Гречушкину, который сейчас живет на Кипре, рассказал экс-капитан Прокошев. Он говорит, что, когда поступал на судно перед рейсом, узнал, что прежней команде судовладелец четыре месяца не выплачивал зарплату.
Нитрат аммония, по словам бывшего капитана, загрузили в порту грузинского Батуми для доставки в Мозамбик. По дороге туда судно зашло в Грецию на дозаправку. Там владелец судна, по словам моряка, отказался оплатить продовольствие для команды. Он отправил сухогруз в Бейрут, чтобы взять дополнительный груз. Но, как оказалось, корабль не был предназначен для перевозки этого груза. В итоге судно арестовали власти Ливана за неуплату портового сбора.
Часть команды, по словам Прокошева, смогла покинуть Ливан, а его и еще троих членов команды отказались выпускать. "И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты (судовладелец Гречушкин, - ред.) даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт", - рассказал бывший капитан.

Он рассказал, как писал письма президенту РФ с просьбами о помощи, но получал отписки. В результате оставшиеся члены команды сами наняли адвоката, который добился, чтобы их выпустили из Ливана.
Нитрат аммония с корабля конфисковали власти Бейрута. А пароход в итоге утонул, года два-три назад. У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать, - рассказал Прокошев.По его словам, судовладелец остался должен моряками десятки тысяч долларов.
показать весь комментарий
05.08.2020 22:48 Ответить
Я думала рукожопее наших не бывает. Как обстоят дела с этим в нашем припортовом? Свят, свят, свят))))
показать весь комментарий
05.08.2020 12:17 Ответить
Взрыв в Бейруте (экскурс по версиям)

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform https://twitter.com/tZEinform https://twitter.com/tZEinform

" взрыв пиротехники" - был бы виден разлет пиротехнических изделий и подрывы салютов. Ничего этого нет. Да и мощность слишком большая для этого.
" во время сварочных работ сдетонировала селитра" - Глупость. При нагревании селитра плавится, горит, но не детонирует. Для подрыва аммиачной селитры нужна взрывчатка.
"Взрыв склада где хранилась конфискованная взрывчатка" - и это все хранилось в порту ? сколько ж лет они собирали 20-30 тонн взрывчатки ?
"... произошел взрыв на корабле перевозящим селитру" - вполне возможно. Но тогда это теракт. Для подрыва такого количества селитры нужно чтобы взрывчатка составляла 20% от веса селитры. Для подготовки теракта - идеально. Судно приходит в точное время в точное место.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:24 Ответить
Мешка Гексогена хватит...
показать весь комментарий
05.08.2020 12:29 Ответить
Крысы кремля всегда оставляют след...
Конгресс США признаает РАБссию ТЕРРОРИСТОМ №1 в Мире...,дело времени...
показать весь комментарий
05.08.2020 12:27 Ответить
Было два взрыва
https://www.youtube.com/watch?v=79gejYbe-W4
показать весь комментарий
05.08.2020 12:41 Ответить
Я з першої хвилини трагедіїї говорив, що там мають бути великі вуха засрашки. Так воно і є. Де засрашка, там смерть, безлад, голод, холод і сльози. А на самому верху всього страшного - брехня!
показать весь комментарий
05.08.2020 12:44 Ответить
сомнений почти нет, что это результат "туристического визита" каких-нибудь мишкина и чепыги, которые приезжали из-за поребрика в бейрут посмотреть на местные шпили
показать весь комментарий
05.08.2020 12:48 Ответить
"судно "Росус" под флагом Молдовы"...
показать весь комментарий
05.08.2020 12:56 Ответить
с украинским экипажем.
показать весь комментарий
05.08.2020 15:07 Ответить
Какая селитра.Вы видели бублик взрывной волны?Взорвалось компктное сверхмощное моноустройство.Вопрос чье и для кого было доставлено.При взрыве 3 кт селитры половина мешков валялась бы всему Бейруту.
показать весь комментарий
05.08.2020 12:59 Ответить
Якби російський бізнесмен Ігор Гречушкін, власник корабля Rhosus, що возив добриво між Батумі та Африкою, свого часу стежив за своїм майном і вчасно ремонтував судно, вибуху б не трапилося.
Якби ліванська бюрократія, що не випустила вщент поламаний корабель в море і арештувала вантаж росіянина, краще подумала, де зберігати вибухонебезпечне добриво, вибуху - принаймні, такого масштабного - не трапилось би. Катастрофа стала можливою саме завдяки людській недбалості - як російського бізнесмена, так і ліванських посадовців !!
показать весь комментарий
05.08.2020 13:00 Ответить
і знову підРосія... ну як без підРосії???
показать весь комментарий
05.08.2020 13:12 Ответить
А я ще вчора казав, Шо без лаптєй тут не обійшлось...
показать весь комментарий
05.08.2020 13:14 Ответить
Маленький ливанчик задержал пароход
Больше в порту никто не живет
показать весь комментарий
05.08.2020 13:22 Ответить
Все правильно, нечего у ваших русских людей ничего конфисковывать - подрывать все скопом еще на дальних подходах без разговоров!
показать весь комментарий
05.08.2020 13:27 Ответить
Вибух у Лівані стався через конфісковану в російського бізнесмена Гречушкіна аміачну селітру, що зберігалася на складі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9671
показать весь комментарий
05.08.2020 13:37 Ответить
вот так всегда:
хоть их там нет, остался явный след
показать весь комментарий
05.08.2020 13:39 Ответить
вчерась гаварил палюбасу без лаптей не абашлось...
показать весь комментарий
05.08.2020 14:22 Ответить
Удобрение - это бомба замедленного действия .
показать весь комментарий
05.08.2020 14:25 Ответить
Дома взрывали при помощи селитры , а тут сколько , и ума хватило сколько хранить . Посмотрите в момент расследования дурно запахнет след и окажется , что он русский.
показать весь комментарий
05.08.2020 14:31 Ответить
Забыли дописать привезенной укранискими моряками на молдавском корабле)))))
показать весь комментарий
05.08.2020 14:37 Ответить
Из Грузии.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:30 Ответить
Задержанные (взятые в заложники властями Ливана фактически) в 2013 члены экипажа судна с селитрой - украинцы, работающие на российскую компанию, само судно под молдавским флагом.
Вот что писал один из членов экипажа "- Мы здесь в таком положении с 3 октября 2013-го, - говорит Борис Николаевич. - Судовладелец бросил судно. Грузовладелец - находящийся в трюмах аммониум нитрат. Это взрывоопасное вещество. А нас - «кинули». Вот так 10 месяцев мы бесплатно живем на пороховой бочке."
А вот еще интересный пассаж: "Судом было дано разрешение на выгрузку опасного груза, однако куда и кому его выгружать - неизвестно. Морякам предложили самим найти на него покупателя. Но при этом у них не было средств связи и возможности покинуть борт. Запрет на выход в город стал мерой, предпринятой властями после того, как экипаж объявил голодовку в знак протеста против ареста. К тому же большинство ливанских чиновников по-английски ни бельмеса не понимают, а россиян вообще не жалуют и не хотят общаться.
За капитана, хоть он и одессит, российские власти не хлопочут.
- Украинские посольские работники тоже не принимают участия в моей судьбе, - пишет Борис Прокошев, - Они говорят о России - «гнусное государство с гнусными нравами». В итоге никто из нас не может вернуться домой. И все международные морские кодексы и законы пасуют перед желанием ответственных лиц сэкономить несколько тысяч долларов на найме охраны для судна."
показать весь комментарий
05.08.2020 15:05 Ответить
Оно, канэшн, понятно, что параша местами открещиваецца. Но некто Борис Николаевич Прокошев был и есть до сих пор гражданином параши. Посему его возмущенные пассажи про поведение "украинских посольских работников" имеют особый привкус. Зачем муда*ка ты здесь цитируешь?
показать весь комментарий
05.08.2020 22:11 Ответить
Кто бы сомневался, что и в этом дерь... появятся рога козломордых.
показать весь комментарий
05.08.2020 16:15 Ответить
Давно пора вводити морську блокаду рогатим.
показать весь комментарий
05.08.2020 17:59 Ответить
Как говорил ещё Эдисон, "я могу поверить, что ковбой выстрелил в индейца, пуля срикошетировала от томагавка и разорвала верёвку, которой тот привязал к рельсам его девушку, освободив её за секунду до проезда поезда. Но вот что как раз в этот момент там оказался кинооператор, который всё это снял, не верится."

--- https://russian.rt.com/world/news/771105-alaeddin-vzryv-beirutПо его словам, взрыв произошёл спустя примерно минуту.
«Начали снимать эту картину небольшого дымка со стороны порта. После, наверное, минуты прозвучал этот огромный взрыв, ---
В нужное время, в нужном месте (ближе убило бы их, дальше было бы неэффектно). По-моему, это прокол.
показать весь комментарий
06.08.2020 00:13 Ответить
а может это были учения коцапских дрг, которые тренировались как взрывать склады...
показать весь комментарий
06.08.2020 00:14 Ответить
У меня даже сомнений не было - что козломордый недонародец там "в деле"...
показать весь комментарий
06.08.2020 02:02 Ответить
А у нас ещё круче!
« В Николаевском порту два года хранится 3200 тонн аммиачной селитры. Это почти на полтонны больше, чем взорвалось в Бейруте 4 августа.
Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» под названием «Бейрут может быть не так уж и далеко, а оказаться у нас прямо под носом…» сообщает руководитель ГО «Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко.
18.09.2018 года судно Тузла с 3200 тоннами «просроченной» селитры зашло в Никморпорт на 12 причал. Началась положенная по процедуре отгрузка, но экологической инспекцией было отказано в оформлении груза. Помимо этого, экоинспекция обратилась в госпотребслужбу области, в таможню, прокуратуру, СБУ и полицию. Судно ушло, а груз остался лежать в порту. Что обращает на себя внимание - объемы груза (селитра) даже больше (!!!), чем взлетело в воздух вчера в порту Бейрута», - пишет Сенченко. Он отметил, что было открыто уголовное производство № 12018000000000576 в рамках которого следователями СБУ установлено, что 3,2 тысячи тонн аммиачной селитры сначала из Казахстана железной дорогой доставили в грузинский Поти, а оттуда на судне «Тузла» под флагом острова Кука товар прибыл в Николаевский морпорт 18 сентября 2018 года. Через два дня Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона Черного моря дала вывод, что эта селитра просроченная.«

Так что, у нас Николаев стоит на очереди.
показать весь комментарий
06.08.2020 10:36 Ответить
Ихтамнетная схема

http://cyprus24.online/ru/mnenyja/87-odnorazovaya-istoriya-v-bejrute Одноразовая история в Бейруте

Бизнесмен Игорь Гречушкин купил судно Росус, доставившее селитру в Бейрут, здесь, у нас, на Кипре за сумму, внимание - 300 000 Евро.

Для справки точно такое же судно, списанное на металлолом стоит 350 000. То есть Игорь купил судно дешевле металлолома.

Техническое состояни такое и было - металлолом. До Мозамбика, где обитает официальный покупатель селитры, это судно точно не добралось бы. Воду из трюма непрерывно откачивали постоянно включенные насосы. Так и плыли.

Максимум куда могло доплыть это судно, так это до Бейрута, куда оно и доплыло.

Одноразовое судно на один рейс.

И одноразовый экипаж..

И одноразовый судовладелец. Ни до этого рейса, ни после него Игорь Гречушкин судопревозками не занимался, и был полным профаном в этом деле. Вот такой коротенький эпизод бизнес биографии -- судовладелец на несколько месяцев.

Вот вы сейчас гадаете, почему Мозамбик не затребовал "арестованный" в Бейруте груз, за одну перевозку которого заплатил миллион... Почему власти Ливана держали это удобрение на складе много лет, вместо того, чтобы пустить его по назначению, как невостребованный груз...

А я встречные вопросы задам. А вы уверены, что этот самый Мозамбик вообще в курсе, что он чего-то там купил? А вы уверены, что этот "арестованный груз" остался невостребованным?

Может быть у этого груза изначально было такое назначение, быть арестованным в Ливане и дальше никуда не ехать?

Все знают, что самодельные ракеты Кассам летают именно на топливе из селитры. Поэтому официально оформленная поставка трех тысяч тонн селитры покупателю в Ливане точно бы попала под пристальное внимание и контроль со стороны всяких специфических международных организаций.

Совсем иное дело "Пришлось конфисковать... что делать... вот оно лежит... охраняется... никуда не девается".

А точно никуда не девается?

Кто знает, какая часть этого "удобрения" оставалась на складе в порту к моменту взрыва, а какая часть была пущена в ход...

Почему в порту? Да потому что интуиция подсказывает мне, что будь эта селитра соскладирована где-то в сельской местности, израильские ракеты нашли бы ее в течение суток... Иное дело порт посреди жилого города. Такие объекты даже израильская военщина в мирное время не бомбит.

Вот такой взгляд на события с солнечного Кипра.

UPD: Говорят, что Игорь Гречишников, которого все спецслужбы ищут сейчас по всему миру, вышел через своих адвокатов на связь с посольством России в Никосии.
показать весь комментарий
07.08.2020 20:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 