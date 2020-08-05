Взрыв в Ливане произошел из-за конфискованной у российского бизнесмена Гречушкина аммиачной селитры, хранившейся на складе, - СМИ

Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), конфискованных в 2014 году с судна "Росус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

О том, что "Росус" был задержан в Бейруте с 2750 тоннами аммиачной селитры, сообщал сайт shiparrested.com. Ранее "Росусом" владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска, говорили моряки, работавшие на судне.

В 2013 году судно "Росус" под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин "фактически бросил судно".

Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с "Росуса" переместили на один из складов в порту Бейрута. По данным сервиса MarineTraffic, в последний раз местонахождение судна регистрировали в ноябре 2014 года - оно находилось недалеко от места, где произошел нынешний взрыв.

Напомним, 4 августа, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в порту могла взорваться селитра. Количество погибших измеряется уже почти восемью десятками, а раненых — около 4 тыс. человек. Сообщалось также, что погиб генеральный секретарь партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян. В связи с трагедией Ливан запросил международную помощь.

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