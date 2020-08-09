Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виклав своє бачення того, як працюватимуть вільні економічні зони (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу, який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямків. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору започаткування і ведення там бізнесу. Бачення і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", - сказав голова уряду.

"Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів", – додав він.

За словами прем'єра зони пріоритетного розвитку - це 15-20-кілометрова зона від лінії розмежування

"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон у якійсь віддаленості від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо, раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси з ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися про "особливу систему управління" у цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю України.