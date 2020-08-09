Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виклав своє бачення того, як працюватимуть вільні економічні зони (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу, який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямків. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору започаткування і ведення там бізнесу. Бачення і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", - сказав голова уряду.
"Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів", – додав він.
За словами прем'єра зони пріоритетного розвитку - це 15-20-кілометрова зона від лінії розмежування
"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон у якійсь віддаленості від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", - сказав Шмигаль.
Нагадуємо, раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси з ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися про "особливу систему управління" у цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"куплю пинДжак с оливом..., и заграницу...."
С мамой по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
Шмьіг. Топ. Очень нелегки
В неизвестность первые шаги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она.
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!
- Куда ты завёл нас, Сусанин дремучий ?
- Пошли вы все на ..., я сам заблудился,
хотел привести вас, но с тропочки сбился.
- А может отрежем Сусанину ногу ?
- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
Бамбас всегда отпугивал меня с т.з. бизнеса. Более того, я на те территории предпочитал не заезжать. Не знаю почему, но что-то удерживало. А уж сейчас-то... вот просто интересно, каими преференциями заманят туда бизнесы... или речь идет о местных землеройках? Так пускай барахтаются. Им помочь, освободить от налогов, предоставить льготы, они примут как должное и через 10 лет снова откажутся кормить Украину...
https://twitter.com/dmitrosel007 Конопляний Джмелик
Доки гармати мовчать - хай лунає наша пісня.
Коте Котярський
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1292467660849139713
Правда , он пока не решил , с чего начать - то ли воду в Крымс дать сначала , то ли Бомбас начать восстанавливать ...
И все эти льготы, только для задач по восстановлению Донбасса, а не вообще.
Зачем вот эти фантазии о деоккупации? Мариуполь балабольством вернули? А хоть что-то перемирием кто-то когда-то вернул?
В последнее время на госинформ политику положен болт...
Солдаты НАТО не заточены на то чтобы их служба была насыщена тяготами и лишениями как в совке, у них всё должно быть как у людей ...
... как космические корабли бороздят просторы вселенной....