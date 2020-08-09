УКР
Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виклав своє бачення того, як працюватимуть вільні економічні зони (зони пріоритетного розвитку) на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Стосовно створення привабливих умов для бізнесу, який прийде на території, які сьогодні є тимчасово окупованими, який прийде на території, які сьогодні розташовані біля лінії розмежування, ми маємо декілька напрямків. Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору започаткування і ведення там бізнесу. Бачення і концепція сьогодні є. Конкретні кроки Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій розроблять і представлять", - сказав голова уряду.

"Це та стратегія і той шлях, який має дати змогу оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів", – додав він.

Читайте також: За останній тиждень кількість безробітних в Україні зменшилася на 6 тисяч осіб, - Шмигаль

За словами прем'єра зони пріоритетного розвитку - це 15-20-кілометрова зона від лінії розмежування

"Зони пріоритетного розвитку – це ті зони, які вимагають певних преференцій для бізнесу, для створення робочих місць. Сьогодні ми можемо говорити про утворення таких зон у якійсь віддаленості від лінії розмежування. Наприклад, 15-кілометрова зона, може, 20-кілометрова зона. Ми рахуємо ці речі зараз. І представимо їх", - сказав Шмигаль.

Читайте також: На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко

Нагадуємо, раніше новопризначений керівник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук, говорячи про компроміси з ОРДЛО, на які він готовий піти, заявив, що може йтися  про "особливу систему управління" у цих регіонах і про вільну економічну зону в них таким чином, щоб не поступатися суверенітетом і незалежністю України.

Автор: 

+34
А Україну, з точки бачення бізнеса,він оживляти не збирається ??))
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
+24
Шмыга живет в своем иллюзорном мире, у него уже война закончилась, Донбасс и Крым наши, уже Крыму предлагает воду, уже любовь и братство с агрессором. В общем дядя поехал крышей давно как и все зеленые.
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
+21
Ньювасюки?
показати весь коментар
09.08.2020 17:33 Відповісти
Ньювасюки?
показати весь коментар
09.08.2020 17:33 Відповісти
А Україну, з точки бачення бізнеса,він оживляти не збирається ??))
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
Звичайно, що Шмигалю Україна не потрібна. Для нього треба вкрасти на Донбасі та потім він буде далеко від України.
показати весь коментар
09.08.2020 17:41 Відповісти
А он в этом не фурычит и сверху приказа не было. Он же служит не Украине, а сатанистам, а те добро не давали на подъем украинской экономики. Если украинцы избирают во власть олигархат, то пусть знают, что он работает не на них, а на сатану, и они голосуют за сатану. А это большой грех, но украинцы в грех не верят, уже 29 лет грешат и не поверили в грех и вопрошают, а почему все так плохо.
показати весь коментар
09.08.2020 17:44 Відповісти
Маловероятно.
показати весь коментар
09.08.2020 18:33 Відповісти
доять поки доїться....- а потім ,
"куплю пинДжак с оливом..., и заграницу...."Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 4015
показати весь коментар
09.08.2020 18:51 Відповісти
Шмыга живет в своем иллюзорном мире, у него уже война закончилась, Донбасс и Крым наши, уже Крыму предлагает воду, уже любовь и братство с агрессором. В общем дядя поехал крышей давно как и все зеленые.
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
У нього завжди був зелений дах.
показати весь коментар
09.08.2020 17:43 Відповісти
Рептилоидный.
показати весь коментар
09.08.2020 17:44 Відповісти
Шмьіг. Шмьіг шмьіг Шмьігаль.
С мамой по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
Шмьіг. Топ. Очень нелегки
В неизвестность первые шаги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она.
показати весь коментар
09.08.2020 17:52 Відповісти
...под староя телегою рабочие лежат. .. Через четыре года здесь будет город сад!!!
показати весь коментар
09.08.2020 20:28 Відповісти
Как говорил в свое время О. Блохин - "Фантастика продаеться на третьем этаже "
показати весь коментар
09.08.2020 19:28 Відповісти
Все это будет не при вас, скот ЗЕбильный
показати весь коментар
09.08.2020 17:33 Відповісти
То есть для того,чтобы развиваться любой из украинских областей,достаточно взять в руки автоматы???*****,вы хоть понимаете,что творите???
показати весь коментар
09.08.2020 17:39 Відповісти
Наче так, для того щоб держава почала дбати про регіон,його треба рознести на друзки!!!))
показати весь коментар
09.08.2020 17:43 Відповісти
Яка держава? у них по три паспорти, крадуть, як в останній день.
показати весь коментар
09.08.2020 21:29 Відповісти
Ахметкина шавка слишком много тявкает последнее время .Убить тысячи невинных душ , а им ещё и помощь и пляски под их дудку ?
показати весь коментар
09.08.2020 18:26 Відповісти
А зробити зоною пріоритетного розвитку скажімо гірські райони Карпат у своїй ріднійЛьвівській області, хоча б ліквідовані недавно Турківський в Старосамбірський, де між деякими селами і колишніми райцентрами не кажучи вже про нові зв'язку у деякі пори року немає, не кажучи вже про роботу, де люди змушені красти ліс і рубати новорічні ялинки, щоб мати таку-сяку копійчину на їжу, Шмигаль не хоче? Він хоче за рахунок не надто багатих бойків розвивати багатющий ресурсами Донбас?
показати весь коментар
09.08.2020 18:31 Відповісти
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
Над небом нависли свинцовые тучи.
- Куда ты завёл нас, Сусанин дремучий ?

- Пошли вы все на ..., я сам заблудился,
хотел привести вас, но с тропочки сбился.

- А может отрежем Сусанину ногу ?

- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
показати весь коментар
09.08.2020 17:45 Відповісти
Шмигнул в мечтанія...
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
Маячня сивого меріна !!))
показати весь коментар
09.08.2020 17:45 Відповісти
как это все надоело, провал во всем - эпидемия, экономика, война, а эти только прожекты по распилу бюджета каждый день выдают
показати весь коментар
09.08.2020 17:40 Відповісти
оч.здравый посыл: дамбасня в долгу у Украины. Бамбас обязан Украине... бамбасня должна Украине, а не наоборот...
Бамбас всегда отпугивал меня с т.з. бизнеса. Более того, я на те территории предпочитал не заезжать. Не знаю почему, но что-то удерживало. А уж сейчас-то... вот просто интересно, каими преференциями заманят туда бизнесы... или речь идет о местных землеройках? Так пускай барахтаются. Им помочь, освободить от налогов, предоставить льготы, они примут как должное и через 10 лет снова откажутся кормить Украину...
показати весь коментар
09.08.2020 18:00 Відповісти
Донбасити, завжди вважали що вони всіх годуют, тому всі і все винні, це вже ментальне,на генному рівні !!!)))
показати весь коментар
09.08.2020 18:12 Відповісти
Старая комедия так называется шмыгало тут шмыгало там, это и есть суть шмыгаля для двух господ , один из господ с той стороны.
показати весь коментар
09.08.2020 17:43 Відповісти
В італійців Фігаро,в українців шмигало !!))
показати весь коментар
09.08.2020 18:13 Відповісти
Как по мне-сначала должны зайти ВСУ,навести порядок,все,кто с русскими аусвайсами должны покинуть Украину,потом уже можно о чем то думать...
показати весь коментар
09.08.2020 17:44 Відповісти
А ЗЕ сміливіший за Шмигаля , він заявив , що кримським татарам треба надати статус корінного населення у Криму . Це у той час, коли Єрмак у своїй ОПі Татарова своїм раднком призначає, смае тогго батька тітушок Майдану. .Це у той час коли США заяляє протест рашистам проти утисків прав людини у Криму ... А шо случілось с НЕлохом ? ААА БЕНЮ ТАМ ЖАРЯТЬ?
показати весь коментар
09.08.2020 17:45 Відповісти
А ще при всіх обмінах Зе не звільнив жодного кримського татарина.
показати весь коментар
09.08.2020 17:46 Відповісти
Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации - Цензор.НЕТ 3727
показати весь коментар
09.08.2020 17:49 Відповісти
Маленька поправочка: лугандонов нє корміть.
показати весь коментар
09.08.2020 21:38 Відповісти
Трохи помиляєшься , Бубочка вирішив надати кримським татарам статус корінного народа України !!!)))
показати весь коментар
09.08.2020 17:49 Відповісти
Так почему не дал за 1,5 года ,.как земельку продавать время нашлось ???
показати весь коментар
09.08.2020 19:51 Відповісти
Це справа Верховної Ради, а там нюанси та народ на майдані.
показати весь коментар
09.08.2020 21:40 Відповісти
Территории эти сначала -вернуть,зачистить,потом все остальное.Не ставьте телегу впереди лошади.
показати весь коментар
09.08.2020 17:45 Відповісти
Підозрюю що це дуже слаба "замануха" для ЛДНР.
показати весь коментар
09.08.2020 17:46 Відповісти
Куда я потрачу выигранный в лотарею миллион долларов ...
показати весь коментар
09.08.2020 17:46 Відповісти
Віддай мені, а я подякую.
показати весь коментар
09.08.2020 21:42 Відповісти
https://twitter.com/dmitrosel007

https://twitter.com/dmitrosel007 Конопляний Джмелик
Доки гармати мовчать - хай лунає наша пісня.

Коте Котярський
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1292467660849139713
показати весь коментар
09.08.2020 17:46 Відповісти
Сначала деокупируй а потом обещай.
показати весь коментар
09.08.2020 17:47 Відповісти
Українською це звучит так-"Не кажи гоп поки не перескочиш!" !!!))
показати весь коментар
09.08.2020 17:54 Відповісти
А планета нам разрешит устроить там резервацию аленей?? Только резервацию платную, эти существа столько срут всем, что даже природа в акуе с токого количества гавна и аж кричит - столько переработать не смогу..
показати весь коментар
09.08.2020 17:49 Відповісти
Как этому бедняге хочется повосстанавливать Бомбас , что просто кушать не может .
Правда , он пока не решил , с чего начать - то ли воду в Крымс дать сначала , то ли Бомбас начать восстанавливать ...
показати весь коментар
09.08.2020 17:50 Відповісти
Ти шо,така пилорама по розпилці держбабла намальовується !!))
показати весь коментар
09.08.2020 17:58 Відповісти
бредит мальчик ???????????????
показати весь коментар
09.08.2020 17:51 Відповісти
оно уже не мальчик , но бредит , озвучивает хотелки своих господ
показати весь коментар
09.08.2020 18:30 Відповісти
Нет, вот если бы они сделали так, что, фирмы из всей Украины, которые задействованы на восстановление Донбасса - получат налоговую льготу, пропорционально вложенным деньгам по восстановлению - это - да, такое - можно рассматривать (и то, если условия конкурентности будут соблюдены, а не то что бомбасяне между собой порешают, кто им лучче, или бубочки шныри). А так - ИДИТЕ НА Х#Й.
показати весь коментар
09.08.2020 17:52 Відповісти
С хера льготы? Шо они взяли автоматы в руки и убивали украинцев 6 лет? Льготы?
показати весь коментар
09.08.2020 17:54 Відповісти
Нет, смысл моего предложения в том, чтобы предоставить льготы не региону, а тем фирмам , со всей Украины, которые будут бамбас восстанавливать. Вся проблема в честных тендерах.
И все эти льготы, только для задач по восстановлению Донбасса, а не вообще.
показати весь коментар
09.08.2020 18:13 Відповісти
из того, что сказала ахметовская проститутка шмыгаль, следует, что воры и бандиты ахметов с коламойским уже поделили и продали страну.
показати весь коментар
09.08.2020 17:52 Відповісти
Ну шо. свободная экономзона - тогда для всей Украины обьявляйте. А то кормильцы налоги платить не будут и всякая шваль к ним примкнувшая- Мотолылы с Захарченками, а остальные будут работать на эту шушеру. Вот хер вам, товарищь Шмыгаль на всю вашу ахметовскую харю.
показати весь коментар
09.08.2020 17:53 Відповісти
Шмыгло не дури людям головы , еще лет 20 -ть туда, в этот гадюшник никто не койки не вложит . Дураков нет Ну разве ,что наркоту производить
показати весь коментар
09.08.2020 17:55 Відповісти
Нарид, чего вы икру мечете? В заголовке же написано " ПОСЛЕ ДЕОКУПАЦИИ!"
показати весь коментар
09.08.2020 17:56 Відповісти
На паркані написано х.. А він там є?
показати весь коментар
09.08.2020 17:57 Відповісти
Одна прилаштовувалась ,то каже, що вся pussy була в скалках !!!)))
показати весь коментар
09.08.2020 18:04 Відповісти
копейки
показати весь коментар
09.08.2020 17:56 Відповісти
та были до войны на Донбассе и территории приоритетного развития и свободные экономические зоны, ничего из этого хорошего не вышло, местные бандюки воспользовались в своих интересах, мутили тёмные делишки по прикрытием и незаконно обогащались...особого позитивного выхлопа для территорий не было.
показати весь коментар
09.08.2020 17:58 Відповісти
Ждите, когда РФ вернет контроль над границей и т.д. Никогда. Сама. Она.Не вернет. Спросите Грузию и Молдавию.
Зачем вот эти фантазии о деоккупации? Мариуполь балабольством вернули? А хоть что-то перемирием кто-то когда-то вернул?
показати весь коментар
09.08.2020 18:03 Відповісти
шо воно меле ?
показати весь коментар
09.08.2020 18:04 Відповісти
Вот только никакого Шмыгаля тогда уже не будет.
показати весь коментар
09.08.2020 18:10 Відповісти
циркач, про какую деокупацию идёт речь? Приднестровье уже сколько оккупировано? Что заставит х..йла оставить Донбасс? Как в поговорке - дурень думкою радіє.
показати весь коментар
09.08.2020 18:11 Відповісти
Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 1548
показати весь коментар
09.08.2020 18:12 Відповісти
На язиці мозолей не буває !!))
показати весь коментар
09.08.2020 18:20 Відповісти
Шмыгаль мог бы с таким же успехом поразглагольствовать про создание зон приоритетного развития на Марсе, после колонизации его Маском. Причем про Марс было бы более реальным в плане реализации.
показати весь коментар
09.08.2020 18:21 Відповісти
Смешно.... Только не смешно от того - что с каждым днём всё более актуальным становится вопрос - кому на куй нужен такой касапоголвый даунбасс?? Зеленоголовые петишисты - это уже вопрос фактически ВСЕУКРАИНСКОГО референдума.. я вообще на эту фигню не подписываюсь.. я ещё в 2012-ом сказал - стену между нами поставить, пока естественный отбор не закопает там последнего путиненыша.. вы чё, гаденыши, враги УКРАИНЫ?? как и каким местом можно хотеть чего-то другого, когда ты всем кричишь - УКРАИНА понад все..
показати весь коментар
09.08.2020 18:23 Відповісти
Это единственный разумный выход, но стена должна быть больше ментальная чем натуральная. Любую стену можно пробить.
В последнее время на госинформ политику положен болт...
показати весь коментар
09.08.2020 18:43 Відповісти
Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 2820
показати весь коментар
09.08.2020 18:25 Відповісти
Увесь "розвиток" Донбасу - то 10% пенсам промоскальским гавкувкучим та 90% на кишеню Ахметову...
показати весь коментар
09.08.2020 18:29 Відповісти
Охохох. Як влучно...
показати весь коментар
09.08.2020 18:37 Відповісти
Минулого тижня головував на манєже поціновувач корабельних сосен Корнієнко, цими вихідними прем'єр міністр Шмигаль, а наступними буде Арахамія))). Тому що іншим рота не дозволяють відкривати)))
показати весь коментар
09.08.2020 18:33 Відповісти
Мрійник.
показати весь коментар
09.08.2020 18:43 Відповісти
Зона на дамбвабвелугандонії може бути тільки одна. Фільтраційна. На три типи: тюрьма, позбавлення громадянства, підтвердження громадянства.
показати весь коментар
09.08.2020 18:44 Відповісти
Зона там уже є. Потрібно тільки колючкою те все обнести і пострілювати, щоб не розповзались по Україні.
показати весь коментар
09.08.2020 18:55 Відповісти
Обіцянки - це стиль заяв зеленої влади. Все в майбутньму часі. Зроблять чи ні - не відомо, але ''Українці, голосуйте за наші обіцянки''. І українці голосують, хоча самі ж вигадали іронічний вислів ''обіцянки-цяцянки, а дурному радість''. По життєвим справам - все розуміють. Як тільки політичні справи - дурному радість.
показати весь коментар
09.08.2020 19:03 Відповісти
Окупований Лугандон буде великим полігоном для ЗСУ, де у майбутньому будуть бази НАТО. Яке відновлення, який у цьому сенс, коли там обісрані кацапо-фашисти під боком ?
показати весь коментар
09.08.2020 19:14 Відповісти
Если будут базы НАТО, то нужна инфраструктура соответствующего уровня, в том числе и для отдыха - бары, клубы, казино и пожалуй что и бардели тоже
Солдаты НАТО не заточены на то чтобы их служба была насыщена тяготами и лишениями как в совке, у них всё должно быть как у людей ...
показати весь коментар
10.08.2020 17:57 Відповісти
СКАЗОЧНЫЙ ФАНТАСТ!!!
показати весь коментар
09.08.2020 19:34 Відповісти
Без москаля на гілляці ніякий розвиток Донбасу неможливий.
показати весь коментар
09.08.2020 21:47 Відповісти
Ах ты ж шавка задрипаная! Лезь, чмо, в окопы и оттудова пиарясь гавкай!
... как космические корабли бороздят просторы вселенной....
показати весь коментар
09.08.2020 23:33 Відповісти
Что Ахметка сказал, то и говорит.
показати весь коментар
09.08.2020 23:59 Відповісти
Зони будуть зеленим колаборантам.
показати весь коментар
10.08.2020 07:10 Відповісти
 
 