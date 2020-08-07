УКР
На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко

На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко

На відновлення тимчасово непідконтрольної Києву частини Донецької і Луганської областей знадобиться близько 10 млрд доларів. Це приблизно 5-7% ВВП країни.

Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, це приблизно 5-7% ВВП країни.

"Попередня оцінка - це близько 10 млрд доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Ідеться про 5-7% нашого ВВП", - зазначив Устенко.

На думку радника президента, для відновлення цих територій після їх реінтеграції необхідно створити фонд, у тому числі за участю донорів.

Також на Цензор.НЕТ: Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"

