На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко
На відновлення тимчасово непідконтрольної Києву частини Донецької і Луганської областей знадобиться близько 10 млрд доларів. Це приблизно 5-7% ВВП країни.
Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За його словами, це приблизно 5-7% ВВП країни.
"Попередня оцінка - це близько 10 млрд доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольної території. Ідеться про 5-7% нашого ВВП", - зазначив Устенко.
На думку радника президента, для відновлення цих територій після їх реінтеграції необхідно створити фонд, у тому числі за участю донорів.
Також на Цензор.НЕТ: Міністр оборони Таран на фронті: "Всі хочуть миру. У мене передчуття закінчення війни"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что украинское быдло будет и Донбасс восстанавливать, и содержать оккупационные войска.
Быдло на то и быдло.
Кто напал , тот пусть и тратит деньги .
..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif
А, ну да, та сторона не виновата, их там нет.... - как завещал великий Зе!
хотя бы одного за 7 лет покажешь? где лагерь для военнопленных находится вообще?
Это для начала ...
в кабмине нет плана развития страны по отраслям и регионам на ближайший месяц, 3 месяца, полгода, год и т.д.,
а они уже подсчитывают затраты на восстановление неосвобождённых территорий ... дауны
тем более, что это не обязанность Украины
Шахтьори нахвалялись що самі відновлять мошчь Домбаса.
https://twitter.com/osmaktv
Генический Визит 25
@osmaktv
Это треш.Генический сепар Коваленко,которого посадили на 5 лет за организацию антимобилизационного митинга, а затем обменяли в ОРДЛО на наших пленных, вернулся в Геничееск и собирается на выборы.
-скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли ?
-я полагаю, что торг здесь не уместен !!!
-браво Киса, браво, моя школа !!!
народ Донбасса(россии) сам решит.
А может быть, ещё чего-нибудь из нижнего белья?
Відновлювати тільки за рахунок агресора (росії).
Сначала граница, потом взыскание денег с виновника торжества, потом восстановление.
Российские деньги можно вперёд.
Но сначла граница.
У них там шо в ОП - палата советников №6 имеется?
Скинемся и восстановиим дома и работу вусему ОРДЛО!
десятками тысяч погибших, миллионами переселенцев с ущербом тоже пять миллиардов.
Все ли у Вас там шановни панове в порядке с математикой? Только независимые европейские или американские аудиторы назовут реальную цифру, в моем представлении на порядок а то и два больше заявленной.
(П. Шуклинов)