2 875 76

На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

На восстановление временно неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 млрд долларов. Это примерно 5-7% ВВП страны.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, это примерно 5-7% ВВП страны.

"Предварительная оценка - это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко.

По мнению советника президента, для восстановления этих территорий после их реинтеграции необходимо создать фонд, в том числе с участием доноров.

+28
Они не идиоты они враги! Идиоты кто за них голосовал!
показать весь комментарий
07.08.2020 21:46 Ответить
+26
И восстанавливать должна раша
показать весь комментарий
07.08.2020 21:45 Ответить
+26
На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4807
показать весь комментарий
07.08.2020 21:47 Ответить
Для відновлення Донбасу потрібна відсутність там російських військ.
07.08.2020 21:44 Ответить
И восстанавливать должна раша
07.08.2020 21:45 Ответить
а восстанавливать будут терпилы.
07.08.2020 21:54 Ответить
У российских войск давно перешиты шевроны на ополчение ДНРыЛНРы.
Так что украинское быдло будет и Донбасс восстанавливать, и содержать оккупационные войска.
Быдло на то и быдло.
07.08.2020 21:53 Ответить
давайте восстанавливать бейрут...там можно 5 лрд обойтись...и шмыгаля от проблемы воды в крым отвлечем
07.08.2020 22:39 Ответить
Идиоты .
Кто напал , тот пусть и тратит деньги .
07.08.2020 21:44 Ответить
Они не идиоты они враги! Идиоты кто за них голосовал!
07.08.2020 21:46 Ответить
Та ви що ? ...***** просто *няшка * ..

..
.
...https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif https://cs11.pikabu.ru/images/big_size_comm_an/2019-07_3/1563060529151040943.gif На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1142
07.08.2020 21:46 Ответить
ти і твій комент

На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4834
07.08.2020 21:48 Ответить
Так это и есть КОЗЕЛ!
07.08.2020 21:50 Ответить
На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4807
07.08.2020 21:47 Ответить
На бамбас денег НЕ ДАМ!!!Они позвали в свой дом войну!!!
07.08.2020 21:47 Ответить
На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9655
07.08.2020 22:01 Ответить
Вот пусть и помогает в восстановлении! Самообслуживание - сами обосрались, сами убирайте.
08.08.2020 07:52 Ответить
Ту часть Донбасса можно востановить только одним методом и без денег. И не из за денег. Это метод полного отсутствия той части Донбасса! Окончательно и безповоротно.
07.08.2020 21:48 Ответить
І давно цей Устенко працює радником?
07.08.2020 21:48 Ответить
Какие 10 лярдов? Не льготы по потере кормильца, не пенсии за погибшего колорадоносительного сына, а налоги (даже с пенсии) на восстановление Донбасса, уничтоженного и разбитого сыном.
07.08.2020 21:48 Ответить
Т.е. платить должен не виновный (преступник), а доноры ???
А, ну да, та сторона не виновата, их там нет.... - как завещал великий Зе!
07.08.2020 21:49 Ответить
их там нет. иначе были бы военнопленные той стороны в лагере для военнопленных.
хотя бы одного за 7 лет покажешь? где лагерь для военнопленных находится вообще?
08.08.2020 08:53 Ответить
окупованому донбасу нічого не потрібно давати.
07.08.2020 21:50 Ответить
Заберите у рыжего ,зятя рыжего,мужа рыжей
07.08.2020 21:50 Ответить
Ермакак и Шмыгаля нужно расстрелять .
Это для начала ...
07.08.2020 21:51 Ответить
Для початку треба відповідати тим, хто обрав та сприяв обранню зевлади.
показать весь комментарий
А зіпсований матеріал який там мешкає відновленню не підлягає.
показать весь комментарий
...вообще не палишься от слова "совсем", слопатоед
показать весь комментарий
А свинособаки последний год и не пытаются шифроваться. Вполне открыто топят за московитского выкидыша.
показать весь комментарий
07.08.2020 21:57 Ответить
На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6810
07.08.2020 21:53 Ответить
Какой может быть советник президента у такого президента....
На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9094
07.08.2020 21:54 Ответить
Євробляха з одним колесом.
показать весь комментарий
советники преза наркоши-трепача под стать ему ...
в кабмине нет плана развития страны по отраслям и регионам на ближайший месяц, 3 месяца, полгода, год и т.д.,
а они уже подсчитывают затраты на восстановление неосвобождённых территорий ... дауны
тем более, что это не обязанность Украины
07.08.2020 21:55 Ответить
рано считать разбитые яйца, "советник президента Устенко", - зеленые с кацапней на пару еще их бьют и ты тоже...
07.08.2020 21:55 Ответить
На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4849
Шахтьори нахвалялись що самі відновлять мошчь Домбаса.
07.08.2020 21:55 Ответить
**** вам за щеку. Из того дамбаса сделать разве что полигон для военной техники
07.08.2020 21:55 Ответить
Вы разницу между восстанием в Турции,и хернёй на Дамбассе видели?!А она есть,маленькая,но Очень важная...очень...
07.08.2020 21:57 Ответить
завтра в лугандоне - "дамбасу не нужны $10 млрд. от нахлебников которых он кормит!" )
07.08.2020 21:57 Ответить
Любители х.йла пусть будут донорами, я пас
07.08.2020 21:57 Ответить
Пока жрать есть нельзя кормильцев восстанавливать, а то опять суки всех кормить начнут
07.08.2020 21:57 Ответить
https://twitter.com/osmaktv
https://twitter.com/osmaktv

Генический Визит 25

@osmaktv


Это треш.Генический сепар Коваленко,которого посадили на 5 лет за организацию антимобилизационного митинга, а затем обменяли в ОРДЛО на наших пленных, вернулся в Геничееск и собирается на выборы.

На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9284
07.08.2020 21:59 Ответить
...-пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
-скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли ?
-я полагаю, что торг здесь не уместен !!!
-браво Киса, браво, моя школа !!!
07.08.2020 21:59 Ответить
Для его восстановления сначала его нужно освободить, взять под контроль границу, изъять на этой территории все виды оружия, вооружений и боеприпасов, разминировать, вывести из рублевой зоны, изъять все рашен и доунбасские паспорта, вывести все рашен вооруженные формирования, ликвидировать оккупационную и доундасскую администрацию,провести следствие и осудить всех пособников оккупантов. И ввести на 5 лет ВГА и прямое управление из Киева. А после всего этого ( и еще много другого) начинать восстановление за счет РФ конечно, как страны агрессора и оккупанта. ( ну не Украине же за это все платить) Иначе эта " черная дыра" пожрет и 10 и 20 миллиардов, но толку не будет. А если невтерпеж, куда потратить 10 миллиардов, то для начала можно начать восстанавливать украинский ( освобожденный) Донбасс, что мешает.
07.08.2020 22:02 Ответить
сначала восстановить границу ...чтоб не восстанавливать что-то чужим с паспортами рашки
07.08.2020 22:02 Ответить
Репара́ции (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. reparatio - восстановление) - форма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C материальной ответственности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE международного права , в частности, возмещение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государством , в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объём и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.
07.08.2020 22:02 Ответить
дайте им гроши.
народ Донбасса(россии) сам решит.
07.08.2020 22:04 Ответить
А вы думали почему их там нет ? Когда повесят нам этот гадючник на шею ,фюрер скажет , Это ваши разборки ,а мы миротворцы. Еще и пенсии им платить за весь период....
07.08.2020 22:08 Ответить
На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд.

А может быть, ещё чего-нибудь из нижнего белья?
07.08.2020 22:10 Ответить
В Бейруте бахнуло- 5 млрд долл убытка , у нас война 6 лет -10 млрд долл. Масса вопросов....
07.08.2020 22:13 Ответить
в день....
07.08.2020 22:21 Ответить
Нах-нах-нах-нах - наших відновлювачів.

Відновлювати тільки за рахунок агресора (росії).
07.08.2020 22:17 Ответить
Нехай пан Турчинов зателефонує тим хто його слізно просив не чинити спротив окупантам, пан Обама, Меркель.. і вони, ті гаранти, за все заплатять, або пана Турчинова треба в трибунал і ставити зубами до стінки з єдиним питанням- Чому не виконав Конституції?
07.08.2020 22:24 Ответить
Особьій статус дамбаса: поновлення всього знищеного за рахунок місцевого бюджету, пенсії як на Московії - з тих підприємств, де працювали. Україна оплачує тільки охорону кордону та сидовиків (не місцевих). Діловодство, навчання - українською.
07.08.2020 22:28 Ответить
а скільки планується вкрасти та по кишеням розсунути?
07.08.2020 22:29 Ответить
***** ты там овощу три лярда давало за Украину, придётся добавить ещё семь за разрушенный тобой Донбасс и убраться восвояси.
07.08.2020 22:32 Ответить
На восстановлении оккупированного Донбасса можно украсть около $10 млрд, - советник президента Устенко.Главное чтобы Запад дал хоть немного-а то разорим Украину
07.08.2020 22:54 Ответить
цифра маленькая, наверное ошиблись на один ноль.
07.08.2020 23:10 Ответить
Зегниде на первое время хватит
07.08.2020 23:38 Ответить
Это стеб ? Или они уверены, что считать умеют ?
07.08.2020 23:19 Ответить
кормить кормильтцев єто какойто позор?
07.08.2020 23:29 Ответить
Вот именно! Как это стерпит "гордый БАМБАС"!
08.08.2020 07:58 Ответить
Зегниды мрази
07.08.2020 23:37 Ответить
Контрольовану територію спочатку відновіть, а потім, після звільнення, Донбас. Феєричні дятли!
08.08.2020 00:12 Ответить
Если даунбасцы насрали у себя в доме, почему мы должны за них убирать. Сами, сами пусть кормятся. И так всю жизнь сидели на наших шеях. Откомандировать туда зеленского со слугами. Это ж их родные пацаны.
08.08.2020 00:53 Ответить
а чё гудок рыжий с ростовским нач овощной скотобазы не хотят скинуться на корм родным кормильцам?
08.08.2020 00:54 Ответить
Зачем восстанавливать то, что не отделено границей ?
Сначала граница, потом взыскание денег с виновника торжества, потом восстановление.
Российские деньги можно вперёд.
Но сначла граница.
08.08.2020 01:42 Ответить
Давайте на эти деньги купим у Гудвина в Изумрудном городе мозги для всех зебилов и янелоха первого. Будет дешевле и эфективней, Нет не какого Донбасса есть донецкая облась. Донбасс это абривиатура донецко-угольный-бассейн, и житили этого бассейна это черви,жуки,мыши,кроты и т д и т п. Там нужно лет десять розминированием заниматься после того как с боем очистить донецкую область от кацапов и сепаров,а потом делать уже вцборы и т д. Короче 15-20 лет ,это при условий что моника и его быдлам в понидельник пойдут на корм черьвям. И тут демократичиский суд не поможет,без суда и следствия,так как эти персонажи и пассажиры постоянно нарушают законы Украины,по этому можно без закона судить и убить...врагов нужно убивать,что бы они не возвращялись Портнов,Татаров,Лукаш,Шарий и весь квартал короче.
08.08.2020 08:05 Ответить
10? На Бейрут 15 по прогнозам нужно. А тут на бамбас.
08.08.2020 08:39 Ответить
Бл**ь! Дебилы говорильного жанра! Ребенка еще даже на зачал, потому как маму еще не выбрал, а уже договаривается в какой институт и за скоко его пристроить...
У них там шо в ОП - палата советников №6 имеется?
08.08.2020 08:48 Ответить
Восстановление ДАУНбаса? Пусть РАБОТАЮТ, и за СВОИ пусть отстраивают.
08.08.2020 09:20 Ответить
Нимедленно!
Скинемся и восстановиим дома и работу вусему ОРДЛО!

На відновлення окупованого Донбасу потрібно близько $10 млрд, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 1570
08.08.2020 09:42 Ответить
Ливан на следующий день после взрыва в порту заявил об пяти миллиардах долларов ущерба. Это при 150 погибших и частично разрушенного города. Донбасс, -это огромный регион, с разрушенной инфраструктурой, затопленными шахтами, заминированными полями,
десятками тысяч погибших, миллионами переселенцев с ущербом тоже пять миллиардов.
Все ли у Вас там шановни панове в порядке с математикой? Только независимые европейские или американские аудиторы назовут реальную цифру, в моем представлении на порядок а то и два больше заявленной.
08.08.2020 09:49 Ответить
. "Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно €100 млрд", - сказал Кучма, назвав восстановление Донбасса длительным и ответственным процессом, который во многом зависит от мировых лидеров.
08.08.2020 14:53 Ответить
«Кто сказал, что все хотят этот террористический сброд назад? "ДНР" и "ЛНР" - это террористические организации. Их надо судить по законам военного времени... Кто сказал, что все хотят платить за реконструкцию этого клочка "русского мира"? Вы хотите взять мои деньги, выпросить деньги на Западе и отдать туда...российским ворам, чтобы им хорошо жилось? И сколько лет они будут называть себя Украиной? Пока платим и выполняем условия террористов? Я - против. Почти 70% украинцев за интеграцию в ЕС. Это выбор западного мира, западных ценностей, западной цивилизации. Еще 53% хотят интеграции в НАТО. Я требую сначала спросить тех, кто с портретом Путина звал войну в свой дом..: а вы разделяете ценности большей части Украины?... Никаких новых прав, никакой своей армии, никакого права вето, никакой автономии, никакого языка, никаких денег и субсидий, свободных экономических зон. Ничего для Донецка и Луганска. Ноль. Наоборот - поражение в правах, запрет голосования и участия в выборах на 25 лет и отдельный налоговый сбор для бизнеса в 1% на выплаты семьям погибших украинских солдат, воевавших за возвращение Донбасса...Предлагаю дискуссии на тему "где взять деньги на восстановление Донбасса" перевести в иное русло. Где взять деньги на лучшую жизнь жителей Харькова, Одессы, Херсона, Днепра, Запорожья? Как сделать жизнь наших людей лучше и счастливей? Давайте брать кредиты для них, для их городов, семей и бизнеса. Мы должны заботиться о тех, кто с нами рядом, а не о предателях..."
(П. Шуклинов)
08.08.2020 20:02 Ответить
Прежде чем восстанавливать Донбасс, надо его освободить. Но по видимому самим жителям Донбасса хорошо там живётся и они не спешат в Украину. Пенсию Украина платит, Рашка деньги даёт, значит всё хорошо.
09.08.2020 08:13 Ответить
 
 