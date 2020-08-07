На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

На восстановление временно неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей понадобится около 10 млрд долларов. Это примерно 5-7% ВВП страны.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, это примерно 5-7% ВВП страны.

"Предварительная оценка - это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко.

По мнению советника президента, для восстановления этих территорий после их реинтеграции необходимо создать фонд, в том числе с участием доноров.

Также на Цензор.НЕТ: Министр обороны Таран на фронте: "Все хотят мира. У меня предчувствие окончания войны"