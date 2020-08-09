Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал свое видение того, как будут работать свободные экономические зоны (зоны приоритетного развития) на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, то мы имеем несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят ", - сказал глава правительства.

"Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, - Шмыгаль

По словам премьера зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона от линии разграничения

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

Напоминаем, ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти про "особую систему управления" в этих регионах и о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью Украины.