Цензор.НЕТ
6 821 86

Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации

Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал свое видение того, как будут работать свободные экономические зоны (зоны приоритетного развития) на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, то мы имеем несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят ", - сказал глава правительства.

"Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последнюю неделю количество безработных в Украине уменьшилось на 6 тысяч человек, - Шмыгаль

По словам премьера зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона от линии разграничения

"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: На восстановление оккупированного Донбасса нужно около $10 млрд, - советник президента Устенко

Напоминаем, ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти про "особую систему управления" в этих регионах и о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью Украины.

Автор: 

Топ комментарии
+34
А Україну, з точки бачення бізнеса,він оживляти не збирається ??)
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
+24
Шмыга живет в своем иллюзорном мире, у него уже война закончилась, Донбасс и Крым наши, уже Крыму предлагает воду, уже любовь и братство с агрессором. В общем дядя поехал крышей давно как и все зеленые.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
+21
Ньювасюки?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:33
Ньювасюки?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:33
А Україну, з точки бачення бізнеса,він оживляти не збирається ??)
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
Звичайно, що Шмигалю Україна не потрібна. Для нього треба вкрасти на Донбасі та потім він буде далеко від України.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:41
А он в этом не фурычит и сверху приказа не было. Он же служит не Украине, а сатанистам, а те добро не давали на подъем украинской экономики. Если украинцы избирают во власть олигархат, то пусть знают, что он работает не на них, а на сатану, и они голосуют за сатану. А это большой грех, но украинцы в грех не верят, уже 29 лет грешат и не поверили в грех и вопрошают, а почему все так плохо.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:44
Маловероятно.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:33
доять поки доїться....- а потім ,
"куплю пинДжак с оливом..., и заграницу...."Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
09.08.2020 18:51
Шмыга живет в своем иллюзорном мире, у него уже война закончилась, Донбасс и Крым наши, уже Крыму предлагает воду, уже любовь и братство с агрессором. В общем дядя поехал крышей давно как и все зеленые.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
У нього завжди був зелений дах.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:43
Рептилоидный.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:44
Шмьіг. Шмьіг шмьіг Шмьігаль.
С мамой по дорожке - милый стриж!
Маленькие ножки не спешат,
Только знай себе твердят:
Шмьіг. Топ. Очень нелегки
В неизвестность первые шаги.
А в саду дорожка так длинна -
Прямо к небу тянется она.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:52
...под староя телегою рабочие лежат. .. Через четыре года здесь будет город сад!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 20:28
Как говорил в свое время О. Блохин - "Фантастика продаеться на третьем этаже "
показать весь комментарий
09.08.2020 19:28
Все это будет не при вас, скот ЗЕбильный
показать весь комментарий
09.08.2020 17:33
То есть для того,чтобы развиваться любой из украинских областей,достаточно взять в руки автоматы???*****,вы хоть понимаете,что творите???
показать весь комментарий
09.08.2020 17:39
Наче так, для того щоб держава почала дбати про регіон,його треба рознести на друзки!!!)
показать весь комментарий
09.08.2020 17:43
Яка держава? у них по три паспорти, крадуть, як в останній день.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:29
Ахметкина шавка слишком много тявкает последнее время .Убить тысячи невинных душ , а им ещё и помощь и пляски под их дудку ?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:26
А зробити зоною пріоритетного розвитку скажімо гірські райони Карпат у своїй ріднійЛьвівській області, хоча б ліквідовані недавно Турківський в Старосамбірський, де між деякими селами і колишніми райцентрами не кажучи вже про нові зв'язку у деякі пори року немає, не кажучи вже про роботу, де люди змушені красти ліс і рубати новорічні ялинки, щоб мати таку-сяку копійчину на їжу, Шмигаль не хоче? Він хоче за рахунок не надто багатих бойків розвивати багатющий ресурсами Донбас?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:31
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
Над небом нависли свинцовые тучи.
- Куда ты завёл нас, Сусанин дремучий ?

- Пошли вы все на ..., я сам заблудился,
хотел привести вас, но с тропочки сбился.

- А может отрежем Сусанину ногу ?

- Постойте, ребята, я вспомнил дорогу !
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45
Шмигнул в мечтанія...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
Маячня сивого меріна !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45
как это все надоело, провал во всем - эпидемия, экономика, война, а эти только прожекты по распилу бюджета каждый день выдают
показать весь комментарий
09.08.2020 17:40
оч.здравый посыл: дамбасня в долгу у Украины. Бамбас обязан Украине... бамбасня должна Украине, а не наоборот...
Бамбас всегда отпугивал меня с т.з. бизнеса. Более того, я на те территории предпочитал не заезжать. Не знаю почему, но что-то удерживало. А уж сейчас-то... вот просто интересно, каими преференциями заманят туда бизнесы... или речь идет о местных землеройках? Так пускай барахтаются. Им помочь, освободить от налогов, предоставить льготы, они примут как должное и через 10 лет снова откажутся кормить Украину...
показать весь комментарий
09.08.2020 18:00
Донбасити, завжди вважали що вони всіх годуют, тому всі і все винні, це вже ментальне,на генному рівні !!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 18:12
Старая комедия так называется шмыгало тут шмыгало там, это и есть суть шмыгаля для двух господ , один из господ с той стороны.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:43
В італійців Фігаро,в українців шмигало !!)
показать весь комментарий
09.08.2020 18:13
Как по мне-сначала должны зайти ВСУ,навести порядок,все,кто с русскими аусвайсами должны покинуть Украину,потом уже можно о чем то думать...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:44
А ЗЕ сміливіший за Шмигаля , він заявив , що кримським татарам треба надати статус корінного населення у Криму . Це у той час, коли Єрмак у своїй ОПі Татарова своїм раднком призначає, смае тогго батька тітушок Майдану. .Це у той час коли США заяляє протест рашистам проти утисків прав людини у Криму ... А шо случілось с НЕлохом ? ААА БЕНЮ ТАМ ЖАРЯТЬ?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45
А ще при всіх обмінах Зе не звільнив жодного кримського татарина.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:46
Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации - Цензор.НЕТ 3727
показать весь комментарий
09.08.2020 17:49
Маленька поправочка: лугандонов нє корміть.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:38
Трохи помиляєшся , Бубочка вирішив надати кримським татарам статус корінного народа України !!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:49
Так почему не дал за 1,5 года ,.как земельку продавать время нашлось ???
показать весь комментарий
09.08.2020 19:51
Це справа Верховної Ради, а там нюанси та народ на майдані.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:40
Территории эти сначала -вернуть,зачистить,потом все остальное.Не ставьте телегу впереди лошади.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:45
Підозрюю що це дуже слаба "замануха" для ЛДНР.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:46
Куда я потрачу выигранный в лотарею миллион долларов ...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:46
Віддай мені, а я подякую.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:42
https://twitter.com/dmitrosel007

https://twitter.com/dmitrosel007 Конопляний Джмелик
Доки гармати мовчать - хай лунає наша пісня.

Коте Котярський
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1292467660849139713
показать весь комментарий
09.08.2020 17:46
Сначала деокупируй а потом обещай.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:
Українською це звучит так-"Не кажи гоп поки не перескочиш!" !!!))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:54 Ответить
А планета нам разрешит устроить там резервацию аленей?? Только резервацию платную, эти существа столько срут всем, что даже природа в акуе с токого количества гавна и аж кричит - столько переработать не смогу..
показать весь комментарий
09.08.2020 17:49 Ответить
Как этому бедняге хочется повосстанавливать Бомбас , что просто кушать не может .
Правда , он пока не решил , с чего начать - то ли воду в Крымс дать сначала , то ли Бомбас начать восстанавливать ...
показать весь комментарий
09.08.2020 17:50 Ответить
Ти шо,така пилорама по розпилці держбабла намальовується !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 17:58 Ответить
бредит мальчик ???????????????
показать весь комментарий
09.08.2020 17:51 Ответить
оно уже не мальчик , но бредит , озвучивает хотелки своих господ
показать весь комментарий
09.08.2020 18:30 Ответить
Нет, вот если бы они сделали так, что, фирмы из всей Украины, которые задействованы на восстановление Донбасса - получат налоговую льготу, пропорционально вложенным деньгам по восстановлению - это - да, такое - можно рассматривать (и то, если условия конкурентности будут соблюдены, а не то что бомбасяне между собой порешают, кто им лучче, или бубочки шныри). А так - ИДИТЕ НА Х#Й.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:52 Ответить
С хера льготы? Шо они взяли автоматы в руки и убивали украинцев 6 лет? Льготы?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:54 Ответить
Нет, смысл моего предложения в том, чтобы предоставить льготы не региону, а тем фирмам , со всей Украины, которые будут бамбас восстанавливать. Вся проблема в честных тендерах.
И все эти льготы, только для задач по восстановлению Донбасса, а не вообще.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:13 Ответить
из того, что сказала ахметовская проститутка шмыгаль, следует, что воры и бандиты ахметов с коламойским уже поделили и продали страну.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:52 Ответить
Ну шо. свободная экономзона - тогда для всей Украины обьявляйте. А то кормильцы налоги платить не будут и всякая шваль к ним примкнувшая- Мотолылы с Захарченками, а остальные будут работать на эту шушеру. Вот хер вам, товарищь Шмыгаль на всю вашу ахметовскую харю.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:53 Ответить
Шмыгло не дури людям головы , еще лет 20 -ть туда, в этот гадюшник никто не койки не вложит . Дураков нет Ну разве ,что наркоту производить
показать весь комментарий
09.08.2020 17:55 Ответить
Нарид, чего вы икру мечете? В заголовке же написано " ПОСЛЕ ДЕОКУПАЦИИ!"
показать весь комментарий
09.08.2020 17:56 Ответить
На паркані написано х.. А він там є?
показать весь комментарий
09.08.2020 17:57 Ответить
Одна прилаштовувалась ,то каже, що вся pussy була в скалках !!!)))
показать весь комментарий
09.08.2020 18:04 Ответить
копейки
показать весь комментарий
09.08.2020 17:56 Ответить
та были до войны на Донбассе и территории приоритетного развития и свободные экономические зоны, ничего из этого хорошего не вышло, местные бандюки воспользовались в своих интересах, мутили тёмные делишки по прикрытием и незаконно обогащались...особого позитивного выхлопа для территорий не было.
показать весь комментарий
09.08.2020 17:58 Ответить
Ждите, когда РФ вернет контроль над границей и т.д. Никогда. Сама. Она.Не вернет. Спросите Грузию и Молдавию.
Зачем вот эти фантазии о деоккупации? Мариуполь балабольством вернули? А хоть что-то перемирием кто-то когда-то вернул?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:03 Ответить
шо воно меле ?
показать весь комментарий
09.08.2020 18:04 Ответить
Вот только никакого Шмыгаля тогда уже не будет.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:10 Ответить
циркач, про какую деокупацию идёт речь? Приднестровье уже сколько оккупировано? Что заставит х..йла оставить Донбасс? Как в поговорке - дурень думкою радіє.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:11 Ответить
Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 1548
показать весь комментарий
09.08.2020 18:12 Ответить
На язиці мозолей не буває !!))
показать весь комментарий
09.08.2020 18:20 Ответить
Шмыгаль мог бы с таким же успехом поразглагольствовать про создание зон приоритетного развития на Марсе, после колонизации его Маском. Причем про Марс было бы более реальным в плане реализации.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:21 Ответить
Смешно.... Только не смешно от того - что с каждым днём всё более актуальным становится вопрос - кому на куй нужен такой касапоголвый даунбасс?? Зеленоголовые петишисты - это уже вопрос фактически ВСЕУКРАИНСКОГО референдума.. я вообще на эту фигню не подписываюсь.. я ещё в 2012-ом сказал - стену между нами поставить, пока естественный отбор не закопает там последнего путиненыша.. вы чё, гаденыши, враги УКРАИНЫ?? как и каким местом можно хотеть чего-то другого, когда ты всем кричишь - УКРАИНА понад все..
показать весь комментарий
09.08.2020 18:23 Ответить
Это единственный разумный выход, но стена должна быть больше ментальная чем натуральная. Любую стену можно пробить.
В последнее время на госинформ политику положен болт...
показать весь комментарий
09.08.2020 18:43 Ответить
Шмигаль розповів про зони пріоритетного розвитку на Донбасі після деокупації - Цензор.НЕТ 2820
показать весь комментарий
09.08.2020 18:25 Ответить
Увесь "розвиток" Донбасу - то 10% пенсам промоскальским гавкувкучим та 90% на кишеню Ахметову...
показать весь комментарий
09.08.2020 18:29 Ответить
Охохох. Як влучно...
показать весь комментарий
09.08.2020 18:37 Ответить
Минулого тижня головував на манєже поціновувач корабельних сосен Корнієнко, цими вихідними прем'єр міністр Шмигаль, а наступними буде Арахамія))). Тому що іншим рота не дозволяють відкривати)))
показать весь комментарий
09.08.2020 18:33 Ответить
Мрійник.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:43 Ответить
Зона на дамбвабвелугандонії може бути тільки одна. Фільтраційна. На три типи: тюрьма, позбавлення громадянства, підтвердження громадянства.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:44 Ответить
Зона там уже є. Потрібно тільки колючкою те все обнести і пострілювати, щоб не розповзались по Україні.
показать весь комментарий
09.08.2020 18:55 Ответить
Обіцянки - це стиль заяв зеленої влади. Все в майбутньму часі. Зроблять чи ні - не відомо, але ''Українці, голосуйте за наші обіцянки''. І українці голосують, хоча самі ж вигадали іронічний вислів ''обіцянки-цяцянки, а дурному радість''. По життєвим справам - все розуміють. Як тільки політичні справи - дурному радість.
показать весь комментарий
09.08.2020 19:03 Ответить
Окупований Лугандон буде великим полігоном для ЗСУ, де у майбутньому будуть бази НАТО. Яке відновлення, який у цьому сенс, коли там обісрані кацапо-фашисти під боком ?
показать весь комментарий
09.08.2020 19:14 Ответить
Если будут базы НАТО, то нужна инфраструктура соответствующего уровня, в том числе и для отдыха - бары, клубы, казино и пожалуй что и бардели тоже
Солдаты НАТО не заточены на то чтобы их служба была насыщена тяготами и лишениями как в совке, у них всё должно быть как у людей ...
показать весь комментарий
10.08.2020 17:57 Ответить
СКАЗОЧНЫЙ ФАНТАСТ!!!
показать весь комментарий
09.08.2020 19:34 Ответить
Без москаля на гілляці ніякий розвиток Донбасу неможливий.
показать весь комментарий
09.08.2020 21:47 Ответить
Ах ты ж шавка задрипаная! Лезь, чмо, в окопы и оттудова пиарясь гавкай!
... как космические корабли бороздят просторы вселенной....
показать весь комментарий
09.08.2020 23:33 Ответить
Что Ахметка сказал, то и говорит.
показать весь комментарий
09.08.2020 23:59 Ответить
Зони будуть зеленим колаборантам.
показать весь комментарий
10.08.2020 07:10 Ответить
 
 