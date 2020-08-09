Шмыгаль рассказал про зоны приоритетного развития на Донбассе после деоккупации
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал свое видение того, как будут работать свободные экономические зоны (зоны приоритетного развития) на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса, который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, то мы имеем несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня есть. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят ", - сказал глава правительства.
"Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создания рабочих мест, наполнения местных бюджетов", - добавил он.
По словам премьера зоны приоритетного развития - это 15-20-километровая зона от линии разграничения
"Зоны приоритетного развития - это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", - сказал Шмыгаль.
Напоминаем, ранее новоназначенный руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, говоря о компромиссах по ОРДЛО, на которые он готов пойти, заявил, что речь может идти про "особую систему управления" в этих регионах и о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью Украины.
Бамбас всегда отпугивал меня с т.з. бизнеса. Более того, я на те территории предпочитал не заезжать. Не знаю почему, но что-то удерживало. А уж сейчас-то... вот просто интересно, каими преференциями заманят туда бизнесы... или речь идет о местных землеройках? Так пускай барахтаются. Им помочь, освободить от налогов, предоставить льготы, они примут как должное и через 10 лет снова откажутся кормить Украину...
https://twitter.com/dmitrosel007 Конопляний Джмелик
Доки гармати мовчать - хай лунає наша пісня.
Коте Котярський
https://twitter.com/dmitrosel007/status/1292467660849139713
Правда , он пока не решил , с чего начать - то ли воду в Крымс дать сначала , то ли Бомбас начать восстанавливать ...
И все эти льготы, только для задач по восстановлению Донбасса, а не вообще.
Зачем вот эти фантазии о деоккупации? Мариуполь балабольством вернули? А хоть что-то перемирием кто-то когда-то вернул?
В последнее время на госинформ политику положен болт...
Солдаты НАТО не заточены на то чтобы их служба была насыщена тяготами и лишениями как в совке, у них всё должно быть как у людей ...
... как космические корабли бороздят просторы вселенной....