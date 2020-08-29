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Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали

В пятницу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в утренней сводке в субботу.

В штабе подчеркнули, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

"С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.

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Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали 01
Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали 02
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Топ комментарии
+6
а из каких критериев твой моск пришел к такому умозаключению?
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29.08.2020 08:44
+5
Братание на фронте когда ожидается?
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29.08.2020 08:22
+5
"Прошла зима,
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
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29.08.2020 08:48
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А всі інші?
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29.08.2020 08:17 Ответить
НВФ, як учора написав цензор...ще трохи і почнуть називати повстанцями, щоби відділяти порушників тиші від самої тиші, дні якої наростають...
і навіть бомби з дронів нє в счьот
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29.08.2020 09:05 Ответить
кцп пнх
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29.08.2020 09:06 Ответить
Мовні негаразди? Мандруй на цюцюрку, цапориле.
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29.08.2020 09:15 Ответить
Братание на фронте когда ожидается?
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29.08.2020 08:22 Ответить
Вау! А часів палеозою у тебе фоток нема?
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29.08.2020 08:40 Ответить
А ще він був піонером.

І ще один ганебний випадок псує його репутацію, виявляється він не ухилявся від строкової служби, доброчинно ходив в війскомат по повістках і, о який жах! - служив в армії.
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29.08.2020 08:48 Ответить
Фотографія 2012 року, липень місяць. Що ти сказати цим хотів? Чи думав, що маніпуляція пройде?
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29.08.2020 08:51 Ответить
У 2012 у нас була війна з кацапнею? Та й тема не про це.
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29.08.2020 08:58 Ответить
Сводки с войны точь-в-точь как от Совинформбюро. Левитана не хватает. В Квартале еще остались непристрелянные непристроенные?
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29.08.2020 08:26 Ответить
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 2528
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29.08.2020 08:27 Ответить
якби т служив, ти би знав, небойових в трат реально багато
а севєцькій армії наприклад, ще коли я служив, небойові втрати щороку становили ледве не дивізію
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29.08.2020 08:40 Ответить
не твоє діло.
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29.08.2020 08:43 Ответить
не взяли по здоров'ю чи відкосив?
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29.08.2020 08:45 Ответить
я ж не ти.
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29.08.2020 08:58 Ответить
звичайно, я ж служив
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29.08.2020 09:04 Ответить
Кому?
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29.08.2020 09:08 Ответить
тому ж, кому і твій жирний кумир
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29.08.2020 10:48 Ответить
Різниця в тому, що я захищав Україну, а ти як сам сказав служив , тобто команди фас, аппорт і мєсто ти вивчив і знаєш.
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29.08.2020 11:14 Ответить
А підрив на міні- це бойова втрата?
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29.08.2020 08:52 Ответить
Не бреши, твою дивізію.
За два роки в нашій частині не було жодного летального. І раніше теж.
Мій командир пригадав лише один випадок коли боєць зазирнув з сірником в бідон з нітрофарбою.
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29.08.2020 08:54 Ответить
може в тебе частина була в пару сотень особового складу, там може бути
я у піхотному полку, окрема рота звязку (хоча до цього був НО БМП-2), пару суіцидів, (думаю пару вбивств пояснили суіцидом), про вибиті зуби, струси мозку, поломані руки ноги то я взагалі мовчу. десяток дизертирів, в основному отримав листа що кохана виходить заміж і бігли додому бити рило жениху (цк із Германії зайцем на товарняках)
і постійні жорстокі бійки, в основному проти кавказців, бо азіатів з трьох ударів можна було розігнати якщо їх не набагато більше
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29.08.2020 09:00 Ответить
В Приднестровье все спокойно.
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29.08.2020 08:30 Ответить
З якого переляку та сторона перестала пулять? Війна, стій! Раз-два. До речі, де ті ванги які тут писали що влітку ***** обов"язково нападьот?
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29.08.2020 08:30 Ответить
Все на местах.Любую тему открой.
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29.08.2020 08:52 Ответить
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 8678№14
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29.08.2020 08:57 Ответить
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували - Цензор.НЕТ 2853

...
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29.08.2020 08:31 Ответить
Прапор таки жовто-блакитний.
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29.08.2020 08:39 Ответить
Теперь украинцы будут думать, что сепары не злобные ублюдки, а хорошие парни.
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29.08.2020 08:39 Ответить
а из каких критериев твой моск пришел к такому умозаключению?
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29.08.2020 08:44 Ответить
Українець-русі бхай-бхай?
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29.08.2020 08:41 Ответить
Короткий виклад СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та не зафіксувала таких порушень у Луганській області.

Кому вірити?
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29.08.2020 08:44 Ответить
а де протиріччя? три у донецькій і нуль у луганській, це неможливо?
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29.08.2020 08:47 Ответить
Перечитай ще раз звіт штабу ООС і звіт СММ ОБСЄ. Можливо тоді не будеш таке писати.
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29.08.2020 09:06 Ответить
я прокоментував твій пост і відповів на твоє питання
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29.08.2020 10:51 Ответить
Протиріччя. Знаєш що це? Це коли штаб доповідає про відсутність обстрілів, а смм каже, що було три обстріли. Отже на питання ти не відповів, бо не зрозумів суті питання.
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29.08.2020 14:48 Ответить
"Прошла зима,
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
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29.08.2020 08:48 Ответить
Ну что теперь им за это грамоту дать ?Медленно но уверено мы видим как у нас появилась Южная Осетия ..Есть 2 пути решения ..Вести войну или держать их в осаде
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29.08.2020 08:53 Ответить
За 60 лет не видел столько ЛЮДЕЙ С ПРИВЕТОМ, как за последние шесть.
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29.08.2020 09:09 Ответить
Додам - бореться з рашистською Ордою.
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29.08.2020 09:15 Ответить
Рашистська наволоч, ти якою мовою пишеш?
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29.08.2020 09:21 Ответить
ЛЮДЕЙ? Я у Донецьку побачив стільки МАВП у формі...
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29.08.2020 09:13 Ответить
А порохоботи негодують )
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29.08.2020 09:12 Ответить
Тобі подобається окупація назавжди твоєї країни?
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29.08.2020 09:16 Ответить
Що пропонуєш?
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29.08.2020 09:18 Ответить
Подобається?
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29.08.2020 09:19 Ответить
Тобі подобається?
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29.08.2020 09:25 Ответить
Потому что крепостные дамбасы обосралися от страха нахй
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29.08.2020 12:09 Ответить
Такие сводки доказьівают , что Нормандский формат реально работает. И работает на Украину , к большому неудовольствию Кремля.
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29.08.2020 12:09 Ответить
Івашин , зніми рожеві окуляри , вмикни нарешті логіку , та не дивись г+г , і відосіки зельонки.
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29.08.2020 13:35 Ответить
І який же нам плюс? Відчуждження окупованих територій?
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29.08.2020 14:49 Ответить
Главньій вопрос , решаемьій в Нормандском формате - вьівод российских войск и вооружений с Донбасса. Получится или нет , увидим . Но попьітаться стоит. Дипломатия - искуство возможного , РФ заинтересована в снятии санкций , перспектива на переговорах у Украиньі есть.
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29.08.2020 15:24 Ответить
Не виведе расєя свою армію. Вони будуть тримати цю "вавку" на тілі України максимально довго. Єдина умова, на яку вони погодяться- визнання расєйської юрисдикції над Кримом. Інші питання вони навіть не розглядатимуть.
А санкції- за них платять прості расєяни, а не ротенберги. Тому ***** чхати на санкції, бо чхав він на свій народ.
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29.08.2020 15:33 Ответить
В поддавки с Расеей играть не стоит , ее нужно довести по максимуму по дороге Номандского формата. Откажется вьіводить войска , получит новьіе , более жесткие санкции. Военного решения , приемлемого и посильного для Украиньі , пока нет.
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29.08.2020 15:39 Ответить
 
 