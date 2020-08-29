Наемники РФ режим прекращения огня на Донбассе в пятницу не нарушали
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В пятницу российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"28 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - говорится в утренней сводке в субботу.
В штабе подчеркнули, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
"С начала текущих суток, 29 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в штабе.
Пожалуйста, подождите...
і навіть бомби з дронів нє в счьот
І ще один ганебний випадок псує його репутацію, виявляється він не ухилявся від строкової служби, доброчинно ходив в війскомат по повістках і, о який жах! - служив в армії.
непристрелянныенепристроенные?
а севєцькій армії наприклад, ще коли я служив, небойові втрати щороку становили ледве не дивізію
За два роки в нашій частині не було жодного летального. І раніше теж.
Мій командир пригадав лише один випадок коли боєць зазирнув з сірником в бідон з нітрофарбою.
я у піхотному полку, окрема рота звязку (хоча до цього був НО БМП-2), пару суіцидів, (думаю пару вбивств пояснили суіцидом), про вибиті зуби, струси мозку, поломані руки ноги то я взагалі мовчу. десяток дизертирів, в основному отримав листа що кохана виходить заміж і бігли додому бити рило жениху (цк із Германії зайцем на товарняках)
і постійні жорстокі бійки, в основному проти кавказців, бо азіатів з трьох ударів можна було розігнати якщо їх не набагато більше
...
Кому вірити?
Настало лето...
Спасибо "ЗЕлюкам"
За это..."
А санкції- за них платять прості расєяни, а не ротенберги. Тому ***** чхати на санкції, бо чхав він на свій народ.