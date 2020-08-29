США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Беларусь освободить политического заключенного Виталия Шклярова.

Об этом в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Цензор.НЕТ.

"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Г-н Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим 8-летним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и отвезли за 300 километров в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных", - подчеркнул Биган.

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Он также выразил поддержку от имени США всем участникам протеста.

"Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете, и мы вас не забудем", - добавил заместитель государственного секретаря США.