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США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США призвали власти Беларуси освободить политзаключенного Шклярова

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Беларусь освободить политического заключенного Виталия Шклярова.

Об этом в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Цензор.НЕТ.

"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Г-н Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим 8-летним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и отвезли за 300 километров в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных", - подчеркнул Биган.

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Он также выразил поддержку от имени США всем участникам протеста.

"Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете, и мы вас не забудем", - добавил заместитель государственного секретаря США.
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Чиполлино призадумался.
- Значит попасть в тюрьму - это большая честь? - спросил он.
- Выходит что так. Тюрьмы построены для тех кто ворует и убивает, но у принца Лимона все наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане.»- Джанни Родари «Приключения Чиполлино»
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29.08.2020 15:10 Ответить
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"Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным."
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29.08.2020 15:10 Ответить
Совершенно верно! Страх того, что Украина без них станет хорошо жить , это самый большой страх пуйла.
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29.08.2020 16:12 Ответить
Много слов. В Беларуси получающих зарплату меньше наших 5 тыс. гривен меньше чем у нас безработных, получающих ноль. А в Беларуси практически нет безработных. Кроме того у них пенсии намного выше чем в Украине.
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30.08.2020 01:02 Ответить
Кроме того Украина имеет намного выше природные ресурсы. Добывается много нефти газа (в Беларуси и близко этого нет), земля несравнимо лучше чем в Беларуси.
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30.08.2020 01:24 Ответить
Нас на протест вдохновляют не слова президента, а американские граждане, протестующие против убийств чернокожих. Жизнь черных имеет значение.
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29.08.2020 15:13 Ответить
БЕЛОрусс - это рассизм?
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29.08.2020 15:51 Ответить
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5F4942349471F

Для того чтобы принять правильное решение - бороться или сдаваться, - следует помнить, что Беларуси уже нет.
Лукашенко продал ее Москве за гарантию власти.
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29.08.2020 15:14 Ответить
Украине нужна милитаризация, расстрелы коррупционеров и полная поддержка США...и всё наладится.
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29.08.2020 16:42 Ответить
ну теперь сябры навеки со старшим братом
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29.08.2020 18:34 Ответить
Шкляров это политтехнолог. То есть специалист по зомбированию народа в угоду заказчикам. Все политтехнологи, не только в Беларуси, но и в Украине, должны сидеть в тюрьмах.
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30.08.2020 00:37 Ответить
 
 