Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС

Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия рядом с Зайцево. Их выстрелы были неприцельными, и потому военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ. Раненых и потерь нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - сказано в сообщении.

Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.







