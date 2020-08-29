Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС
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Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия рядом с Зайцево. Их выстрелы были неприцельными, и потому военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ. Раненых и потерь нет.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - сказано в сообщении.
Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.
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"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.
"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Zelensky - Catcher in the Rye.
Jerome Salinger...
А Вы мне, простите, ерунду пишите.
(ну чтоб сравнить количество выстрелов... с количеством инфарктов и неосторожных обращений с оружием)
(какую другую точку зрения я имел??? какую?)
прошу подтверждения Ваших слов.
я спросил о не боевых потерях наших, украинских военных... за август 2020
по-моему эта статистика не очень доступна (тем более в связи с упорным не желанием признавать фактов нарушения сепарами и руцкими мифического перемирия (в виде ежедневных и не прицельных как бы провокаций)
Я вопроса дождусь чей...........?
29.08.2020 13:52
А твоя ложь она вот: -
kostjaua5
Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.
Ты врешь! Такого не было.
kostjaua5
Да мне лично ***** на карточку перечисляет
Опять ложь! Максимум фирмы Пригожина.
Дальше вспоминать? Твою ложь относительно Гладковских, офшоров, "Ротердам +" и прочего, прочего, прочего....
-- Ты выстелы слышал?
-- Слышал.
-- И я слышал. А их нет!
там сепары уже прицельно мину сбросили.. но тоже не угадали - наши кроты в штабе капитулянта... посчитали это неосторожным обращением с оружием...
https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass
Пора закривать граници с рашей, ордло и кримом.