РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17002 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
10 509 98
обстрел (20424) перемирие (1461) операция Объединенных сил (4176)

Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС

Российские наемники вели огонь из стрелкового оружия рядом с Зайцево. Их выстрелы были неприцельными, и потому военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ. Раненых и потерь нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - сказано в сообщении.

Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Помним": СБУ опубликовала сюжеты о погибших на Донбассе снайперах центра "А" Денисе Волочаеве и Дмитрии Каплунове ВИДЕО

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

"Наши защитники продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор противнику в случае угрозы их жизни или здоровью", - сказано в сообщении.

Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС 01
Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС 02
Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС 03
Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС 04

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+29
Это руснявые кому сказали, что стреляли не прицельно?
показать весь комментарий
29.08.2020 17:38
+24
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8138
показать весь комментарий
29.08.2020 18:02
+17
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5317
показать весь комментарий
29.08.2020 18:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это руснявые кому сказали, что стреляли не прицельно?
показать весь комментарий
29.08.2020 17:38 Ответить
Генштаб.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:45 Ответить
это так называется, чтобы президент владимир мог продолжать счёт дней перемирья, а не начинать заново
показать весь комментарий
29.08.2020 17:49 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6119
показать весь комментарий
29.08.2020 23:57 Ответить
Нервничают кремляди перед Нормандией , мечтают спровоцировать ВСУ на ответньій огонь. А стреляли если не в воздух , то наугад.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:42 Ответить
Перед какой Нормандией? Встреча советников сорвана, "домашнее задание" от ***** не выполнено...
показать весь комментарий
29.08.2020 17:48 Ответить
Нормандия видимо Вам по ночам снится.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:57 Ответить
Мьікола , снится Нормандия Пуйлу , в ночньіх кошмарах. Украина , Франция и Германия имеют согласованньіе позиции и неоднократно вьісказьівались за ее проведение.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:01 Ответить
Не хочу Вас обидеть, но Минские соглашения придумал злой карлик и ничего хорошего для Украины там не предусмотрено. А Нормандский формат лишь способ продвинуть эти соглашения. Так что Нормандия в интересах рашки, только поступает она хитро, Украина делает уступку они приезжают на переговоры. Уступок нет и саммита нет.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:09 Ответить
Минские соглашения придумали Путин с Порошенко , так точнее. Зеленский через Нормандский формат заставил Пу обороняться : именно РФ и хочет (не может) вьіполнить Минские соглашения в главньіх пунктах безопасности. Зеленский смог поймать злого карлика контрприемом.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:14 Ответить
ой ****... а я уж хотел вступить в беседу...
Zelensky - Catcher in the Rye.
Jerome Salinger...
показать весь комментарий
29.08.2020 18:44 Ответить
Зеленский "поймал" ***** тем что подписал формулу Штайнмайера-путина, ради встречи в Нормандии?! Теперь кремлёвцы требуют вписать её в украинское законодательство. Это такой "хитрый" ход - в поддавки играть? Дальше что будет?
показать весь комментарий
29.08.2020 18:48 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 818
показать весь комментарий
29.08.2020 19:14 Ответить
Робити нічого йому придумувати ) Він хотів дійти до Києва, не вийшло - українці чомусь не раділи расєйським військам в Україні, тому Мінськи угоди це компроміс кожної сторони, а для України це була відстрочка для введення санкцій, не більш того, краще у той час нічого зробити не можна було.
показать весь комментарий
29.08.2020 21:26 Ответить
Я Вам ссылку дал:"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины" https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/25/7113572/
А Вы мне, простите, ерунду пишите.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:21 Ответить
Саммит в Берлине отменен ? Так нет , встреча советников не состоялась , а єто разньіе вещи.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:17 Ответить
Отменён.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:18 Ответить
Мьікола , не дождетесь ! Как вам за Пу обидно , непонятно , почему ? Кстати , перед Парижским саммитом бьіли аналогичньіе потуги Кремля по его срьіву , не получилось.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:22 Ответить
зебанутым нет покоя
показать весь комментарий
30.08.2020 02:40 Ответить
Мне за Вас обидно, Вы обманываете себя.
показать весь комментарий
30.08.2020 09:19 Ответить
Мьікола , вьі обманьіваете всех , утверждая , что Берлинский саммит отменен. Зачем?
показать весь комментарий
30.08.2020 09:44 Ответить
К чему повторы, давай пруфы. Только "пруфы Фасмера" не принимаются.
показать весь комментарий
30.08.2020 12:08 Ответить
бубе значок "потерь нет"...готическим шрифтом.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:43 Ответить
а есть какая-то статистика по...как бы ...не боевым смертям за этот период ???
(ну чтоб сравнить количество выстрелов... с количеством инфарктов и неосторожных обращений с оружием)
показать весь комментарий
29.08.2020 17:45 Ответить
Пару дней назад была за месяц. Ты имел другую точку зрения.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:47 Ответить
статистика не боевых потерь??? где??? я пропустил!?!!
(какую другую точку зрения я имел??? какую?)
прошу подтверждения Ваших слов.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:56 Ответить
Была на днях, искать не буду 12 человек не боевых вроде. Вчера сводка разведки была, там сепары феерверки устраивали, бухали и уже какой месяц в депресии находятся.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:15 Ответить
простите, пожалуйста, мы с Вами об одном и том говорим или....???
я спросил о не боевых потерях наших, украинских военных... за август 2020
по-моему эта статистика не очень доступна (тем более в связи с упорным не желанием признавать фактов нарушения сепарами и руцкими мифического перемирия (в виде ежедневных и не прицельных как бы провокаций)
показать весь комментарий
29.08.2020 18:26 Ответить
Сєпари стєкломоєм отруїлись ... ? Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2434 Ну це їм судьба така.
показать весь комментарий
29.08.2020 21:27 Ответить
Это свинособака, не звертай уваги.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:20 Ответить
мурзик, ты свинособаку на зуб пробовал? И сразу вопрос задавай чей.......
показать весь комментарий
29.08.2020 18:37 Ответить
Для чего мне всякий генетический мусор на зуб пробовать? Я же не дикарь из страны-помойки. Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6750
показать весь комментарий
29.08.2020 18:39 Ответить
Ну да ты из пенсильвании огурец
показать весь комментарий
29.08.2020 18:46 Ответить
Угу. И всегда пишу под своим флагом и своим именем, в отличие от свинособаки из страны-помойки.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:56 Ответить
Бог придумал ники. Живу в Германии, не люблю чёрных и мусликов. Саша
показать весь комментарий
29.08.2020 19:00 Ответить
Я тебе верю, свинособака. Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох. Ты же пока не сдохло, руснявое? Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8447
показать весь комментарий
29.08.2020 19:04 Ответить
Вроде сдох!? Как определить? Потыкать палкой?
Я вопроса дождусь чей...........?
показать весь комментарий
29.08.2020 19:11 Ответить
Какие могут быть вопросы к свинособаке, которой светит срок если оно назовет своего фюрера ******?
показать весь комментарий
29.08.2020 19:15 Ответить
Він з окупованої території. Макіївський район. Називає своє село ;Красний Октябрь;, хоча воно давно перейменоване в Липське.
29.08.2020 13:52
показать весь комментарий
29.08.2020 20:25 Ответить
Шарійська курва. Ви нік його прочитайте.
показать весь комментарий
29.08.2020 21:38 Ответить
З німецького червона повітряна кулька
показать весь комментарий
29.08.2020 21:42 Ответить
Раньше был другой ник "Rote Fahne mit Stern" но забыл пароль.
показать весь комментарий
29.08.2020 21:47 Ответить
Грабовский ты очень внимательный.
показать весь комментарий
29.08.2020 21:45 Ответить
Чудік, ти хоча б подивився чий проксі вибрав. Як погода в Липську?
показать весь комментарий
29.08.2020 20:26 Ответить
с дрона бомбу сбросили...но это не считается
показать весь комментарий
29.08.2020 17:50 Ответить
И снайпер пару дней раньше.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:53 Ответить
Хваленное зелёное перемирие!
показать весь комментарий
29.08.2020 17:48 Ответить
Йа-йа, грюнен бубочка ист айн херой-каратистише, ес гибт фантастише перемирен ин дер юдише глазен...
показать весь комментарий
29.08.2020 18:50 Ответить
В восьми, мне ваш ботоксный карлик сказал
показать весь комментарий
29.08.2020 17:53 Ответить
Думаешь педофил кремлевский врет?
показать весь комментарий
29.08.2020 17:56 Ответить
твоя жопа горит, русский
показать весь комментарий
29.08.2020 17:55 Ответить
Тыц😂🌷××Унижайся дальше😂😂
показать весь комментарий
29.08.2020 17:56 Ответить
Доложите преЗЕденту, а то опять вещать будет о ненарушении перемирья целых 28 дней.
показать весь комментарий
29.08.2020 17:54 Ответить
Нельзя травмировать его "миролюбивую" психику.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:14 Ответить
Чуть-чуть до юбилейных дней перемирия не хватило!
показать весь комментарий
29.08.2020 17:54 Ответить
так не считается ж...так что все хватило! ))
показать весь комментарий
29.08.2020 17:57 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8138
показать весь комментарий
29.08.2020 18:02 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5317
показать весь комментарий
29.08.2020 18:13 Ответить
Ни какого кокаину, здав Крым, здав Донбас, стрыляють круглосуточно, за короновирус молчу.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:24 Ответить
В 2018 под такой статьей было бы уже море постов про то, как пуйлу продался......
показать весь комментарий
29.08.2020 18:05 Ответить
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3939
показать весь комментарий
29.08.2020 18:11 Ответить
Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:15 Ответить
Ну пруфа от тебя мы точно не дождемся. Ты ведь просто лгун.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:29 Ответить
Какие пруфы.Кривой это параша тудей и дима секилев в исполнении гетьмана рошеновского.Такое дерьмо в пруфах не нуждается)))
показать весь комментарий
30.08.2020 06:42 Ответить
Я так понял, ты достойный ученик кремлевских пропагандонов, так как твоя ложь, с каждым разом, все более цинична и масштабна. Ты, очевидео, лгун на зпрплате.
показать весь комментарий
30.08.2020 08:36 Ответить
Да мне лично ***** на карточку перечисляет Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9083
показать весь комментарий
30.08.2020 09:36 Ответить
И это должно оправдать твою ложь?
показать весь комментарий
30.08.2020 10:39 Ответить
Конечно,спроси у кривого,как и за что там платят,поливая Украину грязью,просто потому что приднестровский рошен проиграл выборы и ему на Демократических выборах,народ Украины дал адекватную оценку.И теперь оно обиделось.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:43 Ответить
На одну ложь ты придумываешь другую, еще большую ложь. Ты лживая мразь.
показать весь комментарий
30.08.2020 10:46 Ответить
Кроме парашенского вы всеврети есть еще что-то?
показать весь комментарий
30.08.2020 10:48 Ответить
Гнусный лгун, хоть один из твоих тезисов ты в состоянии подтвердить пруфами, а не воплями пса, которому защемили яйца?
А твоя ложь она вот: - Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9256
kostjaua5

Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.

Ты врешь! Такого не было.
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9256 kostjaua5

Да мне лично ***** на карточку перечисляет
Опять ложь! Максимум фирмы Пригожина.
Дальше вспоминать? Твою ложь относительно Гладковских, офшоров, "Ротердам +" и прочего, прочего, прочего....
показать весь комментарий
30.08.2020 14:19 Ответить
Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.

-- Ты выстелы слышал?
-- Слышал.
-- И я слышал. А их нет!
показать весь комментарий
29.08.2020 18:17 Ответить
ДМБ и про суслика. Ферштанден фотценкопф?
показать весь комментарий
29.08.2020 18:51 Ответить
Ти на ;рєфєрєндумє; за що голосував?
показать весь комментарий
29.08.2020 20:27 Ответить
За Разина конечно.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:38 Ответить
я так понимаю эту туфту писали писари в штабе оос или большой хенерал сидя в кресле , попивая кофе гарячий с коньяком Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4921 , 100 % на передовой этого вояку не видели никогда.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:18 Ответить
Да не парьтесь вы, праздник, выпили, стреляли по бутылкам, а пули летят далеко. Да и деньжата надо отрабатывать.
показать весь комментарий
29.08.2020 18:19 Ответить
Не прицельно это потому что не попали к счастью ни в кого?? Или как определили??
показать весь комментарий
29.08.2020 18:23 Ответить
ну да...а как еще...
там сепары уже прицельно мину сбросили.. но тоже не угадали - наши кроты в штабе капитулянта... посчитали это неосторожным обращением с оружием...
показать весь комментарий
29.08.2020 18:31 Ответить
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году. Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews
https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass

Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3320
показать весь комментарий
29.08.2020 18:28 Ответить
так наверное как и перемирием будет - то не прицельно, но хаотично - все не считается - война окончена - всем спасибо!
показать весь комментарий
29.08.2020 18:33 Ответить
кцп пнх
показать весь комментарий
29.08.2020 18:28 Ответить
А можешь гордо зайти под своей тряпкой?😂🌷
показать весь комментарий
29.08.2020 18:38 Ответить
Короче все идет к тому что конфликт тупо заморозят..
показать весь комментарий
29.08.2020 19:05 Ответить
А ти вийди і покричи ;Так капітуляції!;. Може зуби поковтаєш.
показать весь комментарий
29.08.2020 20:29 Ответить
Значит, никакого перемирия нет - идет война.
Пора закривать граници с рашей, ордло и кримом.
показать весь комментарий
29.08.2020 19:34 Ответить
людоеды должны быть наказаны
показать весь комментарий
29.08.2020 20:23 Ответить
"Не прицельные" - это значит не снайперы стреляли, что ли?
показать весь комментарий
29.08.2020 20:26 Ответить
 
 