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Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС

Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поруч з Зайцевим. Їхні постріли були неприцільно, і тому військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь. Поранених і втрат немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували

"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.

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Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС 04
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Топ коментарі
+29
Это руснявые кому сказали, что стреляли не прицельно?
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29.08.2020 17:38
+24
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8138
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29.08.2020 18:02
+17
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5317
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29.08.2020 18:13
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Это руснявые кому сказали, что стреляли не прицельно?
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29.08.2020 17:38 Відповісти
Генштаб.
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29.08.2020 17:45 Відповісти
это так называется, чтобы президент владимир мог продолжать счёт дней перемирья, а не начинать заново
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29.08.2020 17:49 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6119
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29.08.2020 23:57 Відповісти
Нервничают кремляди перед Нормандией , мечтают спровоцировать ВСУ на ответньій огонь. А стреляли если не в воздух , то наугад.
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29.08.2020 17:42 Відповісти
Перед какой Нормандией? Встреча советников сорвана, "домашнее задание" от ***** не выполнено...
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29.08.2020 17:48 Відповісти
Нормандия видимо Вам по ночам снится.
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29.08.2020 17:57 Відповісти
Мьікола , снится Нормандия Пуйлу , в ночньіх кошмарах. Украина , Франция и Германия имеют согласованньіе позиции и неоднократно вьісказьівались за ее проведение.
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29.08.2020 18:01 Відповісти
Не хочу Вас обидеть, но Минские соглашения придумал злой карлик и ничего хорошего для Украины там не предусмотрено. А Нормандский формат лишь способ продвинуть эти соглашения. Так что Нормандия в интересах рашки, только поступает она хитро, Украина делает уступку они приезжают на переговоры. Уступок нет и саммита нет.
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29.08.2020 18:09 Відповісти
Минские соглашения придумали Путин с Порошенко , так точнее. Зеленский через Нормандский формат заставил Пу обороняться : именно РФ и хочет (не может) вьіполнить Минские соглашения в главньіх пунктах безопасности. Зеленский смог поймать злого карлика контрприемом.
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29.08.2020 18:14 Відповісти
ой ****... а я уж хотел вступить в беседу...
Zelensky - Catcher in the Rye.
Jerome Salinger...
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29.08.2020 18:44 Відповісти
Зеленский "поймал" ***** тем что подписал формулу Штайнмайера-путина, ради встречи в Нормандии?! Теперь кремлёвцы требуют вписать её в украинское законодательство. Это такой "хитрый" ход - в поддавки играть? Дальше что будет?
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29.08.2020 18:48 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 818
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29.08.2020 19:14 Відповісти
Робити нічого йому придумувати ) Він хотів дійти до Києва, не вийшло - українці чомусь не раділи расєйським військам в Україні, тому Мінськи угоди це компроміс кожної сторони, а для України це була відстрочка для введення санкцій, не більш того, краще у той час нічого зробити не можна було.
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29.08.2020 21:26 Відповісти
Я Вам ссылку дал:"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины" https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/25/7113572/
А Вы мне, простите, ерунду пишите.
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29.08.2020 19:21 Відповісти
Саммит в Берлине отменен ? Так нет , встреча советников не состоялась , а єто разньіе вещи.
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29.08.2020 20:17 Відповісти
Отменён.
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29.08.2020 20:18 Відповісти
Мьікола , не дождетесь ! Как вам за Пу обидно , непонятно , почему ? Кстати , перед Парижским саммитом бьіли аналогичньіе потуги Кремля по его срьіву , не получилось.
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29.08.2020 20:22 Відповісти
зебанутым нет покоя
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30.08.2020 02:40 Відповісти
Мне за Вас обидно, Вы обманываете себя.
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30.08.2020 09:19 Відповісти
Мьікола , вьі обманьіваете всех , утверждая , что Берлинский саммит отменен. Зачем?
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30.08.2020 09:44 Відповісти
К чему повторы, давай пруфы. Только "пруфы Фасмера" не принимаются.
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30.08.2020 12:08 Відповісти
бубе значок "потерь нет"...готическим шрифтом.
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29.08.2020 17:43 Відповісти
а есть какая-то статистика по...как бы ...не боевым смертям за этот период ???
(ну чтоб сравнить количество выстрелов... с количеством инфарктов и неосторожных обращений с оружием)
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29.08.2020 17:45 Відповісти
Пару дней назад была за месяц. Ты имел другую точку зрения.
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29.08.2020 17:47 Відповісти
статистика не боевых потерь??? где??? я пропустил!?!!
(какую другую точку зрения я имел??? какую?)
прошу подтверждения Ваших слов.
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29.08.2020 17:56 Відповісти
Была на днях, искать не буду 12 человек не боевых вроде. Вчера сводка разведки была, там сепары феерверки устраивали, бухали и уже какой месяц в депресии находятся.
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29.08.2020 18:15 Відповісти
простите, пожалуйста, мы с Вами об одном и том говорим или....???
я спросил о не боевых потерях наших, украинских военных... за август 2020
по-моему эта статистика не очень доступна (тем более в связи с упорным не желанием признавать фактов нарушения сепарами и руцкими мифического перемирия (в виде ежедневных и не прицельных как бы провокаций)
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29.08.2020 18:26 Відповісти
Сєпари стєкломоєм отруїлись ... ? Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2434 Ну це їм судьба така.
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29.08.2020 21:27 Відповісти
Это свинособака, не звертай уваги.
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29.08.2020 18:20 Відповісти
мурзик, ты свинособаку на зуб пробовал? И сразу вопрос задавай чей.......
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29.08.2020 18:37 Відповісти
Для чего мне всякий генетический мусор на зуб пробовать? Я же не дикарь из страны-помойки. Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6750
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29.08.2020 18:39 Відповісти
Ну да ты из пенсильвании огурец
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29.08.2020 18:46 Відповісти
Угу. И всегда пишу под своим флагом и своим именем, в отличие от свинособаки из страны-помойки.
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29.08.2020 18:56 Відповісти
Бог придумал ники. Живу в Германии, не люблю чёрных и мусликов. Саша
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29.08.2020 19:00 Відповісти
Я тебе верю, свинособака. Если русский не врет, потыкайте его палкой - он, скорее всего, сдох. Ты же пока не сдохло, руснявое? Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8447
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29.08.2020 19:04 Відповісти
Вроде сдох!? Как определить? Потыкать палкой?
Я вопроса дождусь чей...........?
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29.08.2020 19:11 Відповісти
Какие могут быть вопросы к свинособаке, которой светит срок если оно назовет своего фюрера ******?
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29.08.2020 19:15 Відповісти
Він з окупованої території. Макіївський район. Називає своє село ;Красний Октябрь;, хоча воно давно перейменоване в Липське.
29.08.2020 13:52
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29.08.2020 20:25 Відповісти
Шарійська курва. Ви нік його прочитайте.
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29.08.2020 21:38 Відповісти
З німецького червона повітряна кулька
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29.08.2020 21:42 Відповісти
Раньше был другой ник "Rote Fahne mit Stern" но забыл пароль.
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29.08.2020 21:47 Відповісти
Грабовский ты очень внимательный.
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29.08.2020 21:45 Відповісти
Чудік, ти хоча б подивився чий проксі вибрав. Як погода в Липську?
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29.08.2020 20:26 Відповісти
с дрона бомбу сбросили...но это не считается
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29.08.2020 17:50 Відповісти
И снайпер пару дней раньше.
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29.08.2020 17:53 Відповісти
Хваленное зелёное перемирие!
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29.08.2020 17:48 Відповісти
Йа-йа, грюнен бубочка ист айн херой-каратистише, ес гибт фантастише перемирен ин дер юдише глазен...
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29.08.2020 18:50 Відповісти
В восьми, мне ваш ботоксный карлик сказал
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29.08.2020 17:53 Відповісти
Думаешь педофил кремлевский врет?
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29.08.2020 17:56 Відповісти
твоя жопа горит, русский
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29.08.2020 17:55 Відповісти
Тыц😂🌷××Унижайся дальше😂😂
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29.08.2020 17:56 Відповісти
Доложите преЗЕденту, а то опять вещать будет о ненарушении перемирья целых 28 дней.
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29.08.2020 17:54 Відповісти
Нельзя травмировать его "миролюбивую" психику.
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29.08.2020 18:14 Відповісти
Чуть-чуть до юбилейных дней перемирия не хватило!
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29.08.2020 17:54 Відповісти
так не считается ж...так что все хватило! ))
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29.08.2020 17:57 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8138
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29.08.2020 18:02 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5317
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29.08.2020 18:13 Відповісти
Ни какого кокаину, здав Крым, здав Донбас, стрыляють круглосуточно, за короновирус молчу.
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29.08.2020 18:24 Відповісти
В 2018 под такой статьей было бы уже море постов про то, как пуйлу продался......
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29.08.2020 18:05 Відповісти
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3939
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29.08.2020 18:11 Відповісти
Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.
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29.08.2020 18:15 Відповісти
Ну пруфа от тебя мы точно не дождемся. Ты ведь просто лгун.
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29.08.2020 19:29 Відповісти
Какие пруфы.Кривой это параша тудей и дима секилев в исполнении гетьмана рошеновского.Такое дерьмо в пруфах не нуждается)))
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30.08.2020 06:42 Відповісти
Я так понял, ты достойный ученик кремлевских пропагандонов, так как твоя ложь, с каждым разом, все более цинична и масштабна. Ты, очевидео, лгун на зпрплате.
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30.08.2020 08:36 Відповісти
Да мне лично ***** на карточку перечисляет Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9083
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30.08.2020 09:36 Відповісти
И это должно оправдать твою ложь?
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30.08.2020 10:39 Відповісти
Конечно,спроси у кривого,как и за что там платят,поливая Украину грязью,просто потому что приднестровский рошен проиграл выборы и ему на Демократических выборах,народ Украины дал адекватную оценку.И теперь оно обиделось.
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30.08.2020 10:43 Відповісти
На одну ложь ты придумываешь другую, еще большую ложь. Ты лживая мразь.
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30.08.2020 10:46 Відповісти
Кроме парашенского вы всеврети есть еще что-то?
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30.08.2020 10:48 Відповісти
Гнусный лгун, хоть один из твоих тезисов ты в состоянии подтвердить пруфами, а не воплями пса, которому защемили яйца?
А твоя ложь она вот: - Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9256
kostjaua5

Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.

Ты врешь! Такого не было.
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9256 kostjaua5

Да мне лично ***** на карточку перечисляет
Опять ложь! Максимум фирмы Пригожина.
Дальше вспоминать? Твою ложь относительно Гладковских, офшоров, "Ротердам +" и прочего, прочего, прочего....
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30.08.2020 14:19 Відповісти
Таким образом, с начала суток зафиксировали 2 нарушения договоренностей о режиме тишины.

-- Ты выстелы слышал?
-- Слышал.
-- И я слышал. А их нет!
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29.08.2020 18:17 Відповісти
ДМБ и про суслика. Ферштанден фотценкопф?
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29.08.2020 18:51 Відповісти
Ти на ;рєфєрєндумє; за що голосував?
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29.08.2020 20:27 Відповісти
За Разина конечно.
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29.08.2020 20:38 Відповісти
я так понимаю эту туфту писали писари в штабе оос или большой хенерал сидя в кресле , попивая кофе гарячий с коньяком Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4921 , 100 % на передовой этого вояку не видели никогда.
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29.08.2020 18:18 Відповісти
Да не парьтесь вы, праздник, выпили, стреляли по бутылкам, а пули летят далеко. Да и деньжата надо отрабатывать.
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29.08.2020 18:19 Відповісти
Не прицельно это потому что не попали к счастью ни в кого?? Или как определили??
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29.08.2020 18:23 Відповісти
ну да...а как еще...
там сепары уже прицельно мину сбросили.. но тоже не угадали - наши кроты в штабе капитулянта... посчитали это неосторожным обращением с оружием...
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29.08.2020 18:31 Відповісти
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году. Источник: Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews
https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass

Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3320
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29.08.2020 18:28 Відповісти
так наверное как и перемирием будет - то не прицельно, но хаотично - все не считается - война окончена - всем спасибо!
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29.08.2020 18:33 Відповісти
кцп пнх
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29.08.2020 18:28 Відповісти
А можешь гордо зайти под своей тряпкой?😂🌷
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29.08.2020 18:38 Відповісти
Короче все идет к тому что конфликт тупо заморозят..
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29.08.2020 19:05 Відповісти
А ти вийди і покричи ;Так капітуляції!;. Може зуби поковтаєш.
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29.08.2020 20:29 Відповісти
Значит, никакого перемирия нет - идет война.
Пора закривать граници с рашей, ордло и кримом.
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29.08.2020 19:34 Відповісти
людоеды должны быть наказаны
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29.08.2020 20:23 Відповісти
"Не прицельные" - это значит не снайперы стреляли, что ли?
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29.08.2020 20:26 Відповісти
 
 