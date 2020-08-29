Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС
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Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поруч з Зайцевим. Їхні постріли були неприцільно, і тому військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь. Поранених і втрат немає.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.
Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Zelensky - Catcher in the Rye.
Jerome Salinger...
А Вы мне, простите, ерунду пишите.
(ну чтоб сравнить количество выстрелов... с количеством инфарктов и неосторожных обращений с оружием)
(какую другую точку зрения я имел??? какую?)
прошу подтверждения Ваших слов.
я спросил о не боевых потерях наших, украинских военных... за август 2020
по-моему эта статистика не очень доступна (тем более в связи с упорным не желанием признавать фактов нарушения сепарами и руцкими мифического перемирия (в виде ежедневных и не прицельных как бы провокаций)
Я вопроса дождусь чей...........?
29.08.2020 13:52
А твоя ложь она вот: -
kostjaua5
Не врите на кривом сказали,что там было наступление с градами,наши уже отступили под Павлоград.
Ты врешь! Такого не было.
kostjaua5
Да мне лично ***** на карточку перечисляет
Опять ложь! Максимум фирмы Пригожина.
Дальше вспоминать? Твою ложь относительно Гладковских, офшоров, "Ротердам +" и прочего, прочего, прочего....
-- Ты выстелы слышал?
-- Слышал.
-- И я слышал. А их нет!
там сепары уже прицельно мину сбросили.. но тоже не угадали - наши кроты в штабе капитулянта... посчитали это неосторожным обращением с оружием...
https://ru.euronews.com/2020/08/25/ru-volodymyr-zelensky-interview-euronews-crimea-donbass
Пора закривать граници с рашей, ордло и кримом.