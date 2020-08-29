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Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12:00 провокаційних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - зазначається в повідомленні.

Підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші, контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення і перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

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Топ коментарі
+2
А правда что кодировцы сношаюТ овец и садят коцапов на БУТЫЛКУ? 😈
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29.08.2020 13:03
+2
Розмовляв сьогодні з хлопцями- щойно з передка. Проклинають Зєлю. Кажуть що перемир'я це- на руку виключно сєпарам. Підтягують техніку і відливають укріплення з бетону. Нашим навіть дерева не дають.

Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
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29.08.2020 13:31
+2
Тебе в ;ЗЕдіджітал; з Лахти взяли?
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29.08.2020 13:46
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Ничо. ковкоз 2020 на носу и чепушилин пригролил зебобу шо если тот не извинится перед володькой дыровый то бд начнецца на день шафутинскага...
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29.08.2020 13:00 Відповісти
А правда что кодировцы сношаюТ овец и садят коцапов на БУТЫЛКУ? 😈
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29.08.2020 13:03 Відповісти
Не к добру.
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29.08.2020 13:03 Відповісти
Перед переговорами очень хоршая тенденция. Не устану повторять, что именно из за ДРГ, беспилотников и рысканья по "серой зоне" срывались предыдущие режимы тишины.
Ведь можно идти на компромисы не подрывая целостностьУкраины. Предыдущая власть этого не смогла хотела.
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29.08.2020 13:04 Відповісти
думаю, такая правда не понравится вышиватным троллям цензора
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29.08.2020 13:08 Відповісти
Розмовляв сьогодні з хлопцями- щойно з передка. Проклинають Зєлю. Кажуть що перемир'я це- на руку виключно сєпарам. Підтягують техніку і відливають укріплення з бетону. Нашим навіть дерева не дають.

Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
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29.08.2020 13:31 Відповісти
Я из посёлка Красный Октябрь, в Ольгино на работу езжу т.к с интернетом у нас беда.Проклинают все или те кто не голосовал за Зелю?
Ещё раз, или война или переговоры с потерей чего-то.Чучмеки в Сирии почти додавили Ассада и без серьезной техники. А тут всё крепчаем.
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29.08.2020 13:52 Відповісти
Зрозуміло. Макіївка, зараз під контролем кацапів. Аусвайс з двоголовою куркою вже отримав?
Як ;відреферендумився;?
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29.08.2020 13:56 Відповісти
Для сведения, аусвайс это немецкий паспорт.
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29.08.2020 14:05 Відповісти
Так. У кацапів не паспорт- а так, підтертися.
Так отримав чи ні?
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29.08.2020 14:35 Відповісти
Да, у меня есть немецкий паспорт и гражданство. Но что оно даёт? Будто каждый день посещаю Японию или Багамы.
Живу, работаю и иногда радуюсь жизни.
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29.08.2020 15:23 Відповісти
Я про кацапський. Не прикидайся дурником.
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29.08.2020 15:57 Відповісти
До речі, твоє село перейменували. Зараз ;Липське;.
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29.08.2020 13:59 Відповісти
Уже через год после Минска можно было нанести удар и выйти к границам. Правильно хлопцы говорят, что швайне укрепляют позиции.... хотя..... вот
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом. Источник: https://censor.net.ua/n3216328
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29.08.2020 14:01 Відповісти
Если отливают из бетона, значит не собираются нападать. Это уже плюс. А то путин нападэ, путин нападэ. А для чего дерево нашим, если скоро Пэтруха придет и в наступление.
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29.08.2020 17:34 Відповісти
а в Берліні режим тиші порушено Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался - Цензор.НЕТ 5754

https://www.youtube.com/results?search_query=demo+berlin&sp=EgJAAQ%253D%253D
Десятки тисяч людей на вулицях проти коронавірусної істерії!
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29.08.2020 13:10 Відповісти
Подтверждение єффективности дипломатических усилий Украиньі в Нормандском формате. Там имеются два козьіря в виде Франции и Германии , против блефа Путина. Зеленский умело разьігрьівает партию.
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29.08.2020 13:23 Відповісти
Тебе в ;ЗЕдіджітал; з Лахти взяли?
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29.08.2020 13:46 Відповісти
ПІДОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ
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29.08.2020 13:43 Відповісти
Для Рашки сейчас самое то. И рейтинг пятой колонны поддержать и Беларусью заняться.. Временное прекращение огня, как бы это хорошо не звучало, не приведет к изгнанию оккупантов с Донбасса и Крыма. А выполнение путинских хотелок приведет к утрате Украиной суверенитета
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29.08.2020 14:20 Відповісти
зрада антимармеладная.
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29.08.2020 23:44 Відповісти
17:37 Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС

Ну вот примерно так он не нарушался сегодня.
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30.08.2020 03:02 Відповісти
 
 