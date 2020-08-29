Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували
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Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12:00 провокаційних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - зазначається в повідомленні.
Підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші, контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення і перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
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+2 Порохобандерівець
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+2 Порохобандерівець
показати весь коментар29.08.2020 13:46
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Ведь можно идти на компромисы не подрывая целостностьУкраины. Предыдущая власть этого не
смоглахотела.
Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
Ещё раз, или война или переговоры с потерей чего-то.Чучмеки в Сирии почти додавили Ассада и без серьезной техники. А тут всё крепчаем.
Як ;відреферендумився;?
Так отримав чи ні?
Живу, работаю и иногда радуюсь жизни.
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом. Источник: https://censor.net.ua/n3216328
https://www.youtube.com/results?search_query=demo+berlin&sp=EgJAAQ%253D%253D
Десятки тисяч людей на вулицях проти коронавірусної істерії!
Ну вот примерно так он не нарушался сегодня.