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Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12:00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - указывается в сообщении.

Подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях обострения ситуации.

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Топ комментарии
+2
А правда что кодировцы сношаюТ овец и садят коцапов на БУТЫЛКУ? 😈
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29.08.2020 13:03
+2
Розмовляв сьогодні з хлопцями- щойно з передка. Проклинають Зєлю. Кажуть що перемир'я це- на руку виключно сєпарам. Підтягують техніку і відливають укріплення з бетону. Нашим навіть дерева не дають.

Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
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29.08.2020 13:31
+2
Тебе в ;ЗЕдіджітал; з Лахти взяли?
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29.08.2020 13:46
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Ничо. ковкоз 2020 на носу и чепушилин пригролил зебобу шо если тот не извинится перед володькой дыровый то бд начнецца на день шафутинскага...
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29.08.2020 13:00 Ответить
А правда что кодировцы сношаюТ овец и садят коцапов на БУТЫЛКУ? 😈
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29.08.2020 13:03 Ответить
Не к добру.
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29.08.2020 13:03 Ответить
Перед переговорами очень хоршая тенденция. Не устану повторять, что именно из за ДРГ, беспилотников и рысканья по "серой зоне" срывались предыдущие режимы тишины.
Ведь можно идти на компромисы не подрывая целостностьУкраины. Предыдущая власть этого не смогла хотела.
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29.08.2020 13:04 Ответить
думаю, такая правда не понравится вышиватным троллям цензора
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29.08.2020 13:08 Ответить
Розмовляв сьогодні з хлопцями- щойно з передка. Проклинають Зєлю. Кажуть що перемир'я це- на руку виключно сєпарам. Підтягують техніку і відливають укріплення з бетону. Нашим навіть дерева не дають.

Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
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29.08.2020 13:31 Ответить
Я из посёлка Красный Октябрь, в Ольгино на работу езжу т.к с интернетом у нас беда.Проклинают все или те кто не голосовал за Зелю?
Ещё раз, или война или переговоры с потерей чего-то.Чучмеки в Сирии почти додавили Ассада и без серьезной техники. А тут всё крепчаем.
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29.08.2020 13:52 Ответить
Зрозуміло. Макіївка, зараз під контролем кацапів. Аусвайс з двоголовою куркою вже отримав?
Як ;відреферендумився;?
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29.08.2020 13:56 Ответить
Для сведения, аусвайс это немецкий паспорт.
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29.08.2020 14:05 Ответить
Так. У кацапів не паспорт- а так, підтертися.
Так отримав чи ні?
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29.08.2020 14:35 Ответить
Да, у меня есть немецкий паспорт и гражданство. Но что оно даёт? Будто каждый день посещаю Японию или Багамы.
Живу, работаю и иногда радуюсь жизни.
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29.08.2020 15:23 Ответить
Я про кацапський. Не прикидайся дурником.
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29.08.2020 15:57 Ответить
До речі, твоє село перейменували. Зараз ;Липське;.
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29.08.2020 13:59 Ответить
Уже через год после Минска можно было нанести удар и выйти к границам. Правильно хлопцы говорят, что швайне укрепляют позиции.... хотя..... вот
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом. Источник: https://censor.net.ua/n3216328
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29.08.2020 14:01 Ответить
Если отливают из бетона, значит не собираются нападать. Это уже плюс. А то путин нападэ, путин нападэ. А для чего дерево нашим, если скоро Пэтруха придет и в наступление.
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29.08.2020 17:34 Ответить
а в Берліні режим тиші порушено Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался - Цензор.НЕТ 5754

https://www.youtube.com/results?search_query=demo+berlin&sp=EgJAAQ%253D%253D
Десятки тисяч людей на вулицях проти коронавірусної істерії!
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29.08.2020 13:10 Ответить
Подтверждение єффективности дипломатических усилий Украиньі в Нормандском формате. Там имеются два козьіря в виде Франции и Германии , против блефа Путина. Зеленский умело разьігрьівает партию.
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29.08.2020 13:23 Ответить
Тебе в ;ЗЕдіджітал; з Лахти взяли?
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29.08.2020 13:46 Ответить
ПІДОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ
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29.08.2020 13:43 Ответить
Для Рашки сейчас самое то. И рейтинг пятой колонны поддержать и Беларусью заняться.. Временное прекращение огня, как бы это хорошо не звучало, не приведет к изгнанию оккупантов с Донбасса и Крыма. А выполнение путинских хотелок приведет к утрате Украиной суверенитета
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29.08.2020 14:20 Ответить
зрада антимармеладная.
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29.08.2020 23:44 Ответить
17:37 Оккупанты обстреляли защитников Украины рядом с Зайцево, - штаб ООС

Ну вот примерно так он не нарушался сегодня.
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30.08.2020 03:02 Ответить
 
 