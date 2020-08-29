Режим тишины в зоне ООС сегодня не нарушался
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С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксированы нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, 29 августа, по состоянию на 12:00, провокационных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Боевых потерь среди наших героев-защитников нет", - указывается в сообщении.
Подразделения ОС продолжают неуклонно соблюдать режим тишины, контролируют обстановку на линии боевого соприкосновения и находятся в постоянной готовности к безотлагательному адекватному реагированию в случаях обострения ситуации.
Топ комментарии
+2 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.08.2020 13:03
+2 Порохобандерівець
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+2 Порохобандерівець
показать весь комментарий29.08.2020 13:46
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Ведь можно идти на компромисы не подрывая целостностьУкраины. Предыдущая власть этого не
смоглахотела.
Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
Ещё раз, или война или переговоры с потерей чего-то.Чучмеки в Сирии почти додавили Ассада и без серьезной техники. А тут всё крепчаем.
Як ;відреферендумився;?
Так отримав чи ні?
Живу, работаю и иногда радуюсь жизни.
Отмечается, что морально психологическое состояние во вражеских подразделениях крайне низкое. К этому добавляется и существенная неукомплектованность личным составом. Источник: https://censor.net.ua/n3216328
https://www.youtube.com/results?search_query=demo+berlin&sp=EgJAAQ%253D%253D
Десятки тисяч людей на вулицях проти коронавірусної істерії!
Ну вот примерно так он не нарушался сегодня.