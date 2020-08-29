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зарплата (2301) Шмыгаль Денис (2330)

Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. В 2022 году средняя зарплата будет 15 тысяч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн", - написал он.

По словам премьер-министра, обороты набирают кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса, а отечественная промышленность демонстрирует рост.

Также на Цензор.НЕТ: Медработники получают самую низкую зарплату в стране, - Степанов

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивое тренд на рост", - отметил Шмыгаль.

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Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль 05
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль 06
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
А доллар по чём, а цены на все какие?
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29.08.2020 18:40
+28
А в долларовом эквиваленте сколько? 50 долларов?
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29.08.2020 18:40
+27
Шмыгаль в окружении ЗеДятлов.
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9822
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29.08.2020 18:54
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Я говорю, что у нас Нью-Васюки лещ ут из каждой новости от властей. Я если человек с мозгами, то он сразу это видит.
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29.08.2020 19:39 Ответить
человек с мозгами не будет писать что через два года нас всех накроет счастье!!
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29.08.2020 19:40 Ответить
Курочка в гнезде, а яичко в ......
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29.08.2020 19:19 Ответить
Лучше в обратную сторону все делать, чтобы гривна дорожала, а не еще больше слабела.
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29.08.2020 19:20 Ответить
ти краще в доларах прогнозуй, якщо курс залишиться на цьому ж рівні то 15 000/27 = 550$, ок непогано. А якщо зарплата підросте і долар теж стрибне, то додупи такий ріст. Минулого року середня зарплата була щось 10 500, і в доларах це було ~ 430$, зараз за липень 2020 зарплата виросла до 11800 (ніби ж непоганий ріст), а в доларах це ті самі 430$.
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29.08.2020 19:24 Ответить
-14% падение ВВП. Экономика восстанавливается. Ваш Шмыгаль.
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29.08.2020 19:27 Ответить
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8165
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29.08.2020 19:31 Ответить
https://youtu.be/-GLUXk5mkPQ
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29.08.2020 19:37 Ответить
дебил вот ты нанял строителей они место того чтобы делать тебе ремонт берут ломают все бодряд и воруют строй материал и продают его на лево вот что ты сделаешь с такими строителями? будешь вспоминать что сам типа их выбрал?!!
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29.08.2020 19:39 Ответить
В качестве примера, для ососбо одарённого дебила => руслана ткаченко:
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 281
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29.08.2020 19:49 Ответить
дебилу бастену поясню свою мысль! проблема не токо в выборе проблема контроля после выбора! если меня возьмут на работу с условиями
1 неззя 5 лет уволит
2 я сам себе назначаю зарплату
3 я сам себе определяю объемы работы
4 я сам распоряжаюсь ресурсами материальными и денежными
ты очень вумный наш представляешь как при таких условиях я буду работать?!!
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29.08.2020 19:52 Ответить
Ruslan Tkachenko - "проблема не токо в выборе проблема контроля после выбора! если меня возьмут на работу с условиями............ неззя 5 лет уволит.........."

Попробуй с третьей попытки, потому как понять тебя могут только твои братья по разуму.
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29.08.2020 20:23 Ответить
через 2 года будет 15 тыс. грн, за 1 уе - Шмыгаль.
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29.08.2020 19:36 Ответить
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5919 Старо как мир...через два года..или осел..или шмыгаль..или падишах...но кто нить да сдохнет...
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29.08.2020 19:36 Ответить
Помница сбежавший папередник Киля обещал пенсии мин. аж по 5 тыщ.
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29.08.2020 19:39 Ответить
Маловато буде, міг би пообіцяти більше, всерівно на той час прем*єром не буде.
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29.08.2020 19:43 Ответить
Ага,а стакан пласмасовий 400 грам,жигулевского 300гривен
.
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29.08.2020 19:46 Ответить
Если такая зарплата будет у шмыгаля и шмыгалеподобных, то у Украины появится шанс, но пока зелёные мрази у руля - это пустые обещания!
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29.08.2020 19:47 Ответить
а этот Шмаркль тоже из квартала?или просто дебил?
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29.08.2020 19:48 Ответить
Какая разница!)))
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29.08.2020 21:54 Ответить
Почему то от законах Мерфи подумалось. После очередного повышения зряплаты жизненный уровень,как правило падает.
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29.08.2020 19:52 Ответить
Після широко анонсованої надбавки до пенсії , про яку блаблакають за пів-року, гривень в 30, через місяць -два завжди приходить тихенько якесь здорожчання комуналки чи нові податки яке забирає гривень 100. Особисто спостерінав! І це не залежить від того, хто при владі
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29.08.2020 22:12 Ответить
А за скільки буде кілограм халви?
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29.08.2020 19:53 Ответить
Где то мы уже это слышали
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9022
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29.08.2020 19:56 Ответить
Нет времени на раскачку? Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3681
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29.08.2020 20:06 Ответить
Я помню чудное мгновенье
Передо мною доллар подскочил
А я его своим Джипом чуть не задавил Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6014
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29.08.2020 19:59 Ответить
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль.

Щоб мінімальна зарплата була такою, треба щоб ВВП був у 4 рази більший. А він постійно падає. Тож робимо висновок - почне працювати друкарський верстат, що призведе до інфляції, якщо не гіперінфляції Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7485 . І за ці 15000 знецінених гривень нещасний українець зможе придбати 50 буханок хліба. Ура, це перемога!!! Твою дивізію...
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29.08.2020 19:59 Ответить
Средняя все же, а не минимальная. Минималку к тому времени до 7 тыс. догонят.
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29.08.2020 20:43 Ответить
Ви маєте рацію, протупив трохи. Дійсно, збираються підвищувати середню з/п. Але суті справи це, на жаль, не змінює.
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29.08.2020 21:00 Ответить
Через два года ни Зеленского, ни Шмыгаля не будет у власти! Шмыганут в норку!
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29.08.2020 20:00 Ответить
Средняя зарплата будет 15000гр..Шо,опять Коболеву и судьям повысят?!
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29.08.2020 20:01 Ответить
Печатный станок все выдержит,даже инфляцию в мильон процентов....спросите МаДУРы с нефтью... Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1273
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29.08.2020 20:01 Ответить
15000 у.е. Чмогаль вещает
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29.08.2020 20:02 Ответить
На РАБссии средний класс 17 тыщ рублев...Путлер всегда прав.... Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5510 Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5510
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29.08.2020 20:05 Ответить
Маня з колгоспа давала всім підряд, а Ніна ще не втратила цноти, але в середньому обі були ку@вами/ Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5297
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29.08.2020 20:05 Ответить
Ахметов матиме 20 млрд на зеленому тарифі, єврей стільки ж, робітники по 8 тис. Всередньому робітник матиме тисячу баксів.
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29.08.2020 20:08 Ответить
Венесуэла с нефтью уже доповышалась... Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9671булка хлеба 900 000 боливаров...
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29.08.2020 20:10 Ответить
Ну, наконец-то зеленое поле чудес заплодоносило увеличенными зарплатами ... Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5756 Среднестатистический Буратино подумал: так вот же он, долгожданный конец эпохи бедности. Таки да, поддакнул ему Беня и заботливо поправил на башке у Буратины клоунский колпак ...
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29.08.2020 20:13 Ответить
Да конечно,всяким судьишкам,прокурорам и прочим пожирателям налогов не трудно и по пятьсот тысяч платить,средняя будет двадцать.
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29.08.2020 20:16 Ответить
Шмыгаль забыл уточнить что курс к этому времени будет 45-50 грн. за долл.
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29.08.2020 20:22 Ответить
У меня странное чувство, когда правящая сейчас партия СН обещает, что через 2-3 года мы будем жить лучше и даже ср.зарплата подымится до 15 000 гривен. То есть Слуги Народа сами понимают, что ни сегодня , ни завтра, и вообще пока они у власти в стране в лучшую сторону ничего не изменится.
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29.08.2020 20:22 Ответить
А вы зеленые твари то хоть через год в Украине будете ? Вы думайте где жить в ростове будете !!!
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29.08.2020 20:29 Ответить
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн - а столица мира автоматически перейдет в Нью-Васюки
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29.08.2020 20:50 Ответить
Вопрос не в абсолютном уровне зарплаты. Главное сколько ты за нее купить сможешь.
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29.08.2020 21:00 Ответить
главное пообещать и станок включить
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29.08.2020 21:12 Ответить
рост экономики на 40% пережили и 15 000 зарплат тоже переживём... Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5300
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29.08.2020 21:13 Ответить
Санитары еще не выехали Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1498
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29.08.2020 21:16 Ответить
А цены?
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29.08.2020 21:17 Ответить
...а хлібина по 200.
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29.08.2020 21:20 Ответить
то есть ещё два года с зекерманычами экономика будем в глубокой жопе.. Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2039
З.Ы. "средняя зарплата поляков в июне составила почти 5300 злотых. Это свыше 39 000 гривен или более 1400 долларов. Средняя зарплата в Украине в июле составила 11 579 гривен, по данным Госстата, что почти в 3,5 раза меньше..."
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29.08.2020 21:21 Ответить
Угу. А долар буде по 40...
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29.08.2020 21:41 Ответить
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. При этом проезд в маршрутке составит менее 160 грн.а мясо будет стоить каких то 1400, - Шмыгаль.
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29.08.2020 21:43 Ответить
доживи з початку, фантазер. якщо зараз відняти доходи олігархів то теперішня середня вдвічі завищена
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29.08.2020 21:51 Ответить
" будет, будет шашлик из тебя будет"
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29.08.2020 21:55 Ответить
якось невдобно спитати : а скільки у долярах ?
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29.08.2020 22:09 Ответить
в бюджеті діра на ТРИДЦЯТЬ ВІДСОТКІВ - пора друкувати нову макулатуру?
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29.08.2020 22:16 Ответить
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7983
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29.08.2020 23:21 Ответить
Ложь, пиндеж и провокация.
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29.08.2020 23:23 Ответить
Що? Знову?


«Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає кадрові ротації в економічному блоці уряд. Про це він заявив ввечері у суботу, 29 серпня 2020 року, в етері телеканалу "Україна 24".

"Я не виключаю, я думаю, що до осені точно можуть бути якісь ротації по окремим міністерствам. Можу навіть спрогнозувати - два, три міністерства", - сказав Арахамія При цьому політик відповів ствердно на уточнююче питання, чи йдеться про економічний блок уряду.Арахамія також наголосив, що на сьогодні немає передумов для повної заміни уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку уряду не можна.

"Точно не виключено (що уряд буде замінено - ред.), але поки у нас жодних таких планів немає", - сказав глава фракції».

Я не виключаю, що восени будуть міняти не два-три, а половину Кабміну, включно з прем'єром... Пригадую, ще січні також ходили розмови, шо поміняють лише податківця і митника...
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29.08.2020 23:51 Ответить
...ню-ню, шимпанЗЕ Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5836 Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6727
Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2332
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30.08.2020 01:57 Ответить
Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн,

Напечатать гривны, не проблема! Но вот какой будет курс доллара? Если 25-26, то Шмыгалю надо дать орден и записать благодарность в личное дело. Если же 50, то посадить на нары!
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30.08.2020 05:57 Ответить
Но цены ведь поднимут тоже...
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30.08.2020 06:14 Ответить
До війни зарплата в регіонах була десь 3000 і це було трохи більше 300 доларів. Зараз курс виріс втричі і зарплата піднімається потроху до 8000 що буде всі ті ж самі 300 доларів. Якщо зарплата раптом скочить до 15 тисяч то мабуть курс буде 49.6 бо всі зарплати як не крути приходять до долара
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30.08.2020 08:38 Ответить
Дениска, ти вже тоже записався в зелені кідараси? Тоже вже знаєш як киздіти і не червоніти?
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30.08.2020 08:49 Ответить
Если курс подскочит до 50, то надо проводить денежную реформу в соотношении 10 к 1. Уже от этих нулей с ума сойдешь. Скоро опять зарплату будут выдавать миллионами.
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30.08.2020 09:01 Ответить
"Было дело и цены снижали"

(из песни В. Высоцкого "Баллада о детстве")
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30.08.2020 10:11 Ответить
силос для овец.
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30.08.2020 11:50 Ответить
К этому времени буханка хлеба 1000 стоить будет?
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30.08.2020 18:29 Ответить
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