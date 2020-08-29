Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. В 2022 году средняя зарплата будет 15 тысяч.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн", - написал он.
По словам премьер-министра, обороты набирают кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса, а отечественная промышленность демонстрирует рост.
Также на Цензор.НЕТ: Медработники получают самую низкую зарплату в стране, - Степанов
"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивое тренд на рост", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
1 неззя 5 лет уволит
2 я сам себе назначаю зарплату
3 я сам себе определяю объемы работы
4 я сам распоряжаюсь ресурсами материальными и денежными
ты очень вумный наш представляешь как при таких условиях я буду работать?!!
Попробуй с третьей попытки, потому как понять тебя могут только твои братья по разуму.
.
Передо мною доллар подскочил
А я его своим Джипом чуть не задавил
Щоб мінімальна зарплата була такою, треба щоб ВВП був у 4 рази більший. А він постійно падає. Тож робимо висновок - почне працювати друкарський верстат, що призведе до інфляції, якщо не гіперінфляції . І за ці 15000 знецінених гривень нещасний українець зможе придбати 50 буханок хліба. Ура, це перемога!!! Твою дивізію...
З.Ы. "средняя зарплата поляков в июне составила почти 5300 злотых. Это свыше 39 000 гривен или более 1400 долларов. Средняя зарплата в Украине в июле составила 11 579 гривен, по данным Госстата, что почти в 3,5 раза меньше..."
«Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає кадрові ротації в економічному блоці уряд. Про це він заявив ввечері у суботу, 29 серпня 2020 року, в етері телеканалу "Україна 24".
"Я не виключаю, я думаю, що до осені точно можуть бути якісь ротації по окремим міністерствам. Можу навіть спрогнозувати - два, три міністерства", - сказав Арахамія При цьому політик відповів ствердно на уточнююче питання, чи йдеться про економічний блок уряду.Арахамія також наголосив, що на сьогодні немає передумов для повної заміни уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку уряду не можна.
"Точно не виключено (що уряд буде замінено - ред.), але поки у нас жодних таких планів немає", - сказав глава фракції».
Я не виключаю, що восени будуть міняти не два-три, а половину Кабміну, включно з прем'єром... Пригадую, ще січні також ходили розмови, шо поміняють лише податківця і митника...
Напечатать гривны, не проблема! Но вот какой будет курс доллара? Если 25-26, то Шмыгалю надо дать орден и записать благодарность в личное дело. Если же 50, то посадить на нары!
(из песни В. Высоцкого "Баллада о детстве")