Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. В 2022 году средняя зарплата будет 15 тысяч.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. грн. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тыс. грн", - написал он.

По словам премьер-министра, обороты набирают кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса, а отечественная промышленность демонстрирует рост.

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"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние три месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивое тренд на рост", - отметил Шмыгаль.







