Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і становлять 11,6 тис. грн. У 2022 році середня зарплата буде 15 тисяч.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. грн. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати у країні будуть на рівні 15 тис. грн", - написав він.
За словами прем'єр-міністра, обороти набирають кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу, а вітчизняна промисловість демонструє зростання.
"Через пік економічної коронакризи в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні три місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання", - зазначив Шмигаль.
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1 неззя 5 лет уволит
2 я сам себе назначаю зарплату
3 я сам себе определяю объемы работы
4 я сам распоряжаюсь ресурсами материальными и денежными
ты очень вумный наш представляешь как при таких условиях я буду работать?!!
Попробуй с третьей попытки, потому как понять тебя могут только твои братья по разуму.
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Передо мною доллар подскочил
А я его своим Джипом чуть не задавил
Щоб мінімальна зарплата була такою, треба щоб ВВП був у 4 рази більший. А він постійно падає. Тож робимо висновок - почне працювати друкарський верстат, що призведе до інфляції, якщо не гіперінфляції . І за ці 15000 знецінених гривень нещасний українець зможе придбати 50 буханок хліба. Ура, це перемога!!! Твою дивізію...
З.Ы. "средняя зарплата поляков в июне составила почти 5300 злотых. Это свыше 39 000 гривен или более 1400 долларов. Средняя зарплата в Украине в июле составила 11 579 гривен, по данным Госстата, что почти в 3,5 раза меньше..."
«Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає кадрові ротації в економічному блоці уряд. Про це він заявив ввечері у суботу, 29 серпня 2020 року, в етері телеканалу "Україна 24".
"Я не виключаю, я думаю, що до осені точно можуть бути якісь ротації по окремим міністерствам. Можу навіть спрогнозувати - два, три міністерства", - сказав Арахамія При цьому політик відповів ствердно на уточнююче питання, чи йдеться про економічний блок уряду.Арахамія також наголосив, що на сьогодні немає передумов для повної заміни уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку уряду не можна.
"Точно не виключено (що уряд буде замінено - ред.), але поки у нас жодних таких планів немає", - сказав глава фракції».
Я не виключаю, що восени будуть міняти не два-три, а половину Кабміну, включно з прем'єром... Пригадую, ще січні також ходили розмови, шо поміняють лише податківця і митника...
Напечатать гривны, не проблема! Но вот какой будет курс доллара? Если 25-26, то Шмыгалю надо дать орден и записать благодарность в личное дело. Если же 50, то посадить на нары!
(из песни В. Высоцкого "Баллада о детстве")