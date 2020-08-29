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Новини Політика України
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Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про підвищення

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон, згідно з яким мінімальна заробітна плата підвищується до 5 тис. грн.

Відповідна інформація з'явилася в картці документа на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Закон був переданий для підпису президента України Володимиру Зеленському.

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Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.

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Топ коментарі
+4
Вылизала?Язык не стёрла, шлюха ЗЕбильная
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29.08.2020 18:12
+4
Это какая у тебя реальность...параллельная?? Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 4965 В бредовых снах..или после большой дозы??
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29.08.2020 18:19
+3
куда бы еще минималку подвесить? Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 6529

Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 584
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29.08.2020 18:13
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Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 5656
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29.08.2020 18:09 Відповісти
пардон , Клоуна
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29.08.2020 18:09 Відповісти
Зеленый клоун готовится к местным выборам, хочет, чтобы лохи опять за его дрочеров голосовали.Повышает пенсии и зарплаты перед выборами.Тьфу, блин.
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29.08.2020 19:39 Відповісти
Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 1772
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29.08.2020 19:42 Відповісти
Оно убогое хоть знает размер минималки??
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29.08.2020 18:09 Відповісти
оно убогое просто поднимает зарплату..о таки да и говорит мол за 1 месяц с двадцать дней до местных выборов ПО ВСЕЙ Украине это не связано с подкупом избирателя в пользу Слуги Нарида не простое совпадение... сколько таких "совпадений" то было при СССР к Октябрю годовщине к Майским к Победе к Съезду Пленуму Юбилею комсомола Партии Милиции Армии..а сейчас к датам у нас продаются награды звания посады.. к датам у нас делаются или парады или танцы с бубном по еврейски к праздникам у нас повышаются цены и растет инфляция и тарифы и кое как и когда то один раз на 1000 поднятий-таки чуточку поднимают зарплату пенсии пособия минимальную прожиточную корзину и это не политика и никак не связана с делами и вернее с провалом...власти.... каждый раз те же окрашенные "новые грабли"....
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29.08.2020 18:21 Відповісти
Мрази,экономика подает налоги растут,а офшорщики понятия не имеют что делать.
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29.08.2020 18:10 Відповісти
Не надо врать . Где у тебя налоги выросли? Если не нравится иди бастуй .
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29.08.2020 18:11 Відповісти
Налог растет с ростом минзарплаты,ты,мразь зеленая,про это прекрасно знаешь.
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29.08.2020 18:17 Відповісти
ну откуда ему знать что рост минималки это РОСТ ШТРАФОФ ЭТО РОСТ ПЛАТЕЖЕЙ В БАНКАХ КОТОРЫЙ ВЫСЧИТЫВАЮТСЯ С МИНИМАЛКИ В % откуда ему знать что обратиться в суд станет еще дороже ибо судебный сбор рассчитан с минимальной зарплаты...откуда ему знать что незаметно то как полезут вверх тарифы ЖКХ на процент минимальной зарплаты ее повышения... как увеличатся затраты на бюджет исходя из минималки тарифы на транспорт топливо воду свет на рост минималки... а это в итоге рост инфляции ан 3-5 %...явный и опосредованный...и так далее и так далее налог на недвижимость земельный налог НДС и прочее прямо или опосредованно имеют связь или привязку к минималке... вот будете смеяться..... но сумма взяток растет пропорционально роста минималки..типа риск растет также...
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Друже, не переймайся, бо це падлюча Уйловотроляча істота... І напрямок руху йому вже задан... Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 2942
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29.08.2020 18:30 Відповісти
Ббббб...ля!!! Я завжди був відносно чемним і толерантним... Форумчани які мене знають ... підтвердять.
Але зара і особисто тобі чмо російськоУйловске Олег Петрович ed2c8e0a Я особисто скажу...
ІДИ НАЙУХ!!!!
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29.08.2020 18:22 Відповісти
Президент Зеленский молодец и самій честній из всех Президентов Украині ,в отличие от предідущих подонков,мерзавцев,корупционеров ,которые всю жизнь грабили граждан Украины .
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29.08.2020 18:10 Відповісти
Вылизала?Язык не стёрла, шлюха ЗЕбильная
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29.08.2020 18:12 Відповісти
Тёска ,не бузи ,я опираюсь только на факты и реальность.
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29.08.2020 18:15 Відповісти
Это какая у тебя реальность...параллельная?? Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 4965 В бредовых снах..или после большой дозы??
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29.08.2020 18:19 Відповісти
та практически святой игрун на пианино..скоро канонизируем.
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29.08.2020 18:12 Відповісти
Имеешь в виду, что не подпишет?
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29.08.2020 18:13 Відповісти
дыбилы в надежде ,шо то им поможет на местных выборах...
бубаноидов женим на киваноидах...
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29.08.2020 18:11 Відповісти
Все таки перешел красную линию. Ну, не хочет народ повышения зарплаты, хватает ему повышение тарифов.
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29.08.2020 18:11 Відповісти
куда бы еще минималку подвесить? Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 6529

Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 584
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29.08.2020 18:13 Відповісти
на рог кривой...
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29.08.2020 18:19 Відповісти
слава україні!
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29.08.2020 18:20 Відповісти
максималку себе тоже не забудьте ,а то все о народе думаете
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29.08.2020 18:23 Відповісти
1. Ціна газу для населення зросла на 45%

2. Мінімальна заробітна плата зросте на 6%

"Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко - взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», - зазначив зеленський, даючи завдання.
Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 3011
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29.08.2020 18:24 Відповісти
И не говори, всё плохо, всё плохо, шо ж робыть??? При петралексеиче круче было - газ по чём был, не помнишь?
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29.08.2020 18:28 Відповісти
как на хабах в ЕС
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29.08.2020 18:29 Відповісти
Газ с сентября возрастет для населения почти в двое , с минималкой вас товарищи !
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29.08.2020 18:25 Відповісти
Петросяна еще бы выбрали президентом:😂
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29.08.2020 18:29 Відповісти
черный юмор у клоуна
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29.08.2020 18:32 Відповісти
наверняка в дождевиках подавали на подпись такое достижение. бубочка ж обписался от радости и гордости.
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29.08.2020 18:36 Відповісти
Профанация это повышение минималки!!! 18% работник + 33% работодатель + 20%НДС забирает государство, самые высокие в мире налоги в Украине.
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29.08.2020 18:44 Відповісти
А камуналка на сколько выросла?
Хотя лохторату который работал лишь на минималке - это конечно пойдёт, и он свои голоса отдаст клованской шобле...
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29.08.2020 19:03 Відповісти
соцобеспечение 1720 гр... это вообще космос
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29.08.2020 19:16 Відповісти
А врачи которые получали по 3400 теперь будут получать 3600? Вот молодчина перезэдэнт!
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29.08.2020 19:48 Відповісти
за 200 грвень а пиара как будто до 10 тыщ минималку подняли
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29.08.2020 19:53 Відповісти
уууу зрадище.
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30.08.2020 00:08 Відповісти
 
 