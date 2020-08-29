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Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон, згідно з яким мінімальна заробітна плата підвищується до 5 тис. грн.
Відповідна інформація з'явилася в картці документа на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Закон був переданий для підпису президента України Володимиру Зеленському.
Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.
Топ коментарі
+4 oleg1966
показати весь коментар29.08.2020 18:12
+4 Привет
показати весь коментар29.08.2020 18:19
+3 Гыг с Вами
показати весь коментар29.08.2020 18:13
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Будь ласка, зачекайте...
Але зара і особисто тобі чмо російськоУйловске Олег Петрович ed2c8e0a Я особисто скажу...
ІДИ НАЙУХ!!!!
бубаноидов женим на киваноидах...
2. Мінімальна заробітна плата зросте на 6%
"Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко - взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», - зазначив зеленський, даючи завдання.
Хотя лохторату который работал лишь на минималке - это конечно пойдёт, и он свои голоса отдаст клованской шобле...