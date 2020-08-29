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Закон о повышении "минималки" передали на подпись Зеленскому
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал закон, согласно с которым минимальная заработная плата повышается до 5 тыс. грн.
Соответствующая информация появилась в карточке документа на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Закон был передан для подписи президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщалось, на внеочередном заседании 25 августа Рада поддержала в целом законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предусмотрено увеличение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с 1 сентября 2020 года.
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Топ комментарии
+4 oleg1966
показать весь комментарий29.08.2020 18:12
+4 Привет
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+3 Гыг с Вами
показать весь комментарий29.08.2020 18:13
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Але зара і особисто тобі чмо російськоУйловске Олег Петрович ed2c8e0a Я особисто скажу...
ІДИ НАЙУХ!!!!
бубаноидов женим на киваноидах...
2. Мінімальна заробітна плата зросте на 6%
"Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко - взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», - зазначив зеленський, даючи завдання.
Хотя лохторату который работал лишь на минималке - это конечно пойдёт, и он свои голоса отдаст клованской шобле...