Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн
Самый распространенный размер зарплаты в Украине - до 6 тысяч грн.
Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников. Об этом сообщается на сайте Госстата, передает Цензор.НЕТ.
По данным статистического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.
Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).
Среди них было начислено:
- до 4723,00 грн - 8,3%,
- от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
- от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
- от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
- от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
- от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
- от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
- от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
- от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
- от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
- более 25000,00 грн - 6,6%.
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Знаю таких с зарплатой по 40тыс. Основная работа - сидеть на телефоне и посылать клиентов. Не обязательно лично. С этим норм справляется и медсестра.
Из них порядка трети разнообразные бюджетники. Итого на 45 млн населения около 4.5млн кормильцев. Выглядит как ППЦ
Раньше всё держалось на переводах из-за границы.
Якщо брати медіанну зарплату, то вона около 9,5 тис грн.
І таких компаній у нас тьма.