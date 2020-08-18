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Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн

Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн

Самый распространенный размер зарплаты в Украине - до 6 тысяч грн.

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников. Об этом сообщается на сайте Госстата, передает Цензор.НЕТ.

По данным статистического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

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Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Среди них было начислено:

  • до 4723,00 грн - 8,3%,
  • от 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
  • от 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
  • от 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
  • от 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
  • от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
  • от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • от 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
  • от 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
  • от 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
  • более 25000,00 грн - 6,6%.

Автор: 

статистика (2311) Госстат (220) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+6
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 431
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18.08.2020 10:06 Ответить
+5
Это как раз депы , министры,и судейская шваль.
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18.08.2020 09:59 Ответить
+4
Около 60% получают до 10 тыщ, при этом средняя зарплата 11,5 тыщ. Прикольно, как так может быть... Один нажрался мяса, второй поел капусты - в среднем поели голубцы. Вот такая вот статистика
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18.08.2020 10:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это как раз депы , министры,и судейская шваль.
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18.08.2020 09:59 Ответить
Щас к ним еще добавились так называемые "семейные врачи".

Знаю таких с зарплатой по 40тыс. Основная работа - сидеть на телефоне и посылать клиентов. Не обязательно лично. С этим норм справляется и медсестра.
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18.08.2020 10:23 Ответить
Около 60% получают до 10 тыщ, при этом средняя зарплата 11,5 тыщ. Прикольно, как так может быть... Один нажрался мяса, второй поел капусты - в среднем поели голубцы. Вот такая вот статистика
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18.08.2020 10:03 Ответить
Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
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18.08.2020 10:04 Ответить
Ну почему же. Там есть важная цифра - количество этих самых зарплат, которое равно количеству официально работающих в Украине. 6787,7 тысяч человек
Из них порядка трети разнообразные бюджетники. Итого на 45 млн населения около 4.5млн кормильцев. Выглядит как ППЦ
Раньше всё держалось на переводах из-за границы.
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18.08.2020 10:28 Ответить
Сейчас также держится на переводах из за границы.
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18.08.2020 10:29 Ответить
Просто є середня зарплата, а є медіанна. І в усіх країнах їх одинаково рахують.
Якщо брати медіанну зарплату, то вона около 9,5 тис грн.
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18.08.2020 11:04 Ответить
До речі треба враховувати що ті 8% що мають мінімалку, і тих 20% що мають трохи більше мінімалки це ті кому пишуть мінімалку, но реальності в них зарплата в конвертах.
І таких компаній у нас тьма.
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18.08.2020 11:09 Ответить
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8965
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18.08.2020 10:05 Ответить
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 431
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18.08.2020 10:06 Ответить
Вгадайте з якої сторони сидить Юзік.
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18.08.2020 10:11 Ответить
Коли різниця більш як в три рази між працівниками і їх керівниками, то це вже корупція, тому, що формується прошарок любих друзів тих хто при владі в такій конторі, і формування таких кланів йде не за професіональним критерієм а за законами мафії. Це висновок шведської комісії щодо подолання топ корупції у державній владі ще кінця 50-х років.
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18.08.2020 10:41 Ответить
Каждый таксист зарабатывает 25 000 гривен .Правда неофициально .официально работают только бюджетники.
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18.08.2020 11:21 Ответить
тобто половина робітників отримує зарплатню в межах 6000-12000 гривень
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18.08.2020 11:55 Ответить
а этот ёпа...й госстат не хочет нам рассказать как люди в мелких городах вынужденны выживать на 4500 гр . или у нас в стране заточено только всё для кИева ???
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18.08.2020 12:38 Ответить
 
 