Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн

Самый распространенный размер зарплаты в Украине - до 6 тысяч грн.

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в июне 2020 года. Зарплату свыше 25 тыс. гривен насчитали для 6,6% работников. Об этом сообщается на сайте Госстата, передает Цензор.НЕТ.

По данным статистического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатных работников.

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Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6787,7 тысяч человек, что на 3,9% меньше, чем в марте (7061,9 тысяч человек).

Среди них было начислено: