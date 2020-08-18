УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10174 відвідувача онлайн
Новини
5 768 15

Держстат розповів, які зарплати в Україні: 6,6% працівників отримують понад 25 тис. грн

Держстат розповів, які зарплати в Україні: 6,6% працівників отримують понад 25 тис. грн

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні - до 6 тисяч грн.

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників. Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.

Читайте також: Рада може провести позачергову сесію 25 серпня, - "слуга народу" Гетманцев

Загалом кількість штатних працівників на кінець місяця, яким виплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисячі осіб).

Серед них було нараховано:

  • до 4723,00 грн - 8,3%,
  • від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
  • від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
  • від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
  • від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
  • від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
  • від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
  • від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
  • від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
  • від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
  • понад 25000,00 грн - 6,6%.

Автор: 

статистика (2251) Держстат (1619) зарплата (2268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 431
показати весь коментар
18.08.2020 10:06 Відповісти
+5
Это как раз депы , министры,и судейская шваль.
показати весь коментар
18.08.2020 09:59 Відповісти
+4
Около 60% получают до 10 тыщ, при этом средняя зарплата 11,5 тыщ. Прикольно, как так может быть... Один нажрался мяса, второй поел капусты - в среднем поели голубцы. Вот такая вот статистика
показати весь коментар
18.08.2020 10:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это как раз депы , министры,и судейская шваль.
показати весь коментар
18.08.2020 09:59 Відповісти
Щас к ним еще добавились так называемые "семейные врачи".

Знаю таких с зарплатой по 40тыс. Основная работа - сидеть на телефоне и посылать клиентов. Не обязательно лично. С этим норм справляется и медсестра.
показати весь коментар
18.08.2020 10:23 Відповісти
Около 60% получают до 10 тыщ, при этом средняя зарплата 11,5 тыщ. Прикольно, как так может быть... Один нажрался мяса, второй поел капусты - в среднем поели голубцы. Вот такая вот статистика
показати весь коментар
18.08.2020 10:03 Відповісти
Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
показати весь коментар
18.08.2020 10:04 Відповісти
Ну почему же. Там есть важная цифра - количество этих самых зарплат, которое равно количеству официально работающих в Украине. 6787,7 тысяч человек
Из них порядка трети разнообразные бюджетники. Итого на 45 млн населения около 4.5млн кормильцев. Выглядит как ППЦ
Раньше всё держалось на переводах из-за границы.
показати весь коментар
18.08.2020 10:28 Відповісти
Сейчас также держится на переводах из за границы.
показати весь коментар
18.08.2020 10:29 Відповісти
Просто є середня зарплата, а є медіанна. І в усіх країнах їх одинаково рахують.
Якщо брати медіанну зарплату, то вона около 9,5 тис грн.
показати весь коментар
18.08.2020 11:04 Відповісти
До речі треба враховувати що ті 8% що мають мінімалку, і тих 20% що мають трохи більше мінімалки це ті кому пишуть мінімалку, но реальності в них зарплата в конвертах.
І таких компаній у нас тьма.
показати весь коментар
18.08.2020 11:09 Відповісти
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8965
показати весь коментар
18.08.2020 10:05 Відповісти
Госстат рассказал, какие зарплаты в Украине: 6,6% работников получают больше 25 тыс. грн - Цензор.НЕТ 431
показати весь коментар
18.08.2020 10:06 Відповісти
Вгадайте з якої сторони сидить Юзік.
показати весь коментар
18.08.2020 10:11 Відповісти
Коли різниця більш як в три рази між працівниками і їх керівниками, то це вже корупція, тому, що формується прошарок любих друзів тих хто при владі в такій конторі, і формування таких кланів йде не за професіональним критерієм а за законами мафії. Це висновок шведської комісії щодо подолання топ корупції у державній владі ще кінця 50-х років.
показати весь коментар
18.08.2020 10:41 Відповісти
Каждый таксист зарабатывает 25 000 гривен .Правда неофициально .официально работают только бюджетники.
показати весь коментар
18.08.2020 11:21 Відповісти
тобто половина робітників отримує зарплатню в межах 6000-12000 гривень
показати весь коментар
18.08.2020 11:55 Відповісти
а этот ёпа...й госстат не хочет нам рассказать как люди в мелких городах вынужденны выживать на 4500 гр . или у нас в стране заточено только всё для кИева ???
показати весь коментар
18.08.2020 12:38 Відповісти
 
 