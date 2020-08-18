Держстат розповів, які зарплати в Україні: 6,6% працівників отримують понад 25 тис. грн

Найпоширеніший розмір зарплати в Україні - до 6 тисяч грн.

Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників. Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.

За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.

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Загалом кількість штатних працівників на кінець місяця, яким виплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисячі осіб).

Серед них було нараховано: