Держстат розповів, які зарплати в Україні: 6,6% працівників отримують понад 25 тис. грн
Найпоширеніший розмір зарплати в Україні - до 6 тисяч грн.
Державна служба статистики оприлюднила розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за видами економічної діяльності у червні 2020 року. Зарплату понад 25 тис. гривень нарахували для 6,6% працівників. Про це повідомляється на сайті Держстату, передає Цензор.НЕТ.
За даними статичного відомства, найчастіше громадяни отримують зарплату від мінімальної 4723 грн до 6000 грн - 20,0% штатних працівників.
Загалом кількість штатних працівників на кінець місяця, яким виплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на місяць, що становило 6787,7 тисяч осіб, що на 3,9% менше, ніж у березні (7061,9 тисячі осіб).
Серед них було нараховано:
- до 4723,00 грн - 8,3%,
- від 4723,01 до 6000,00 грн - 20,2%,
- від 6000,01 до 6500,00 грн - 5,6%,
- від 6500,01 до 7000,00 грн - 5,3%,
- від 7000,01 до 8000,00 грн - 7,4%,
- від 8000,01 до 10000,00 грн - 10,9%,
- від 10000,01 до 12000,00 грн - 9,7%,
- від 12000,01 до 15000,00 грн - 10,7%,
- від 15000,01 до 20000,00 грн - 10,0%,
- від 20000,01 до 25000,00 грн - 5,3%,
- понад 25000,00 грн - 6,6%.
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Знаю таких с зарплатой по 40тыс. Основная работа - сидеть на телефоне и посылать клиентов. Не обязательно лично. С этим норм справляется и медсестра.
Из них порядка трети разнообразные бюджетники. Итого на 45 млн населения около 4.5млн кормильцев. Выглядит как ППЦ
Раньше всё держалось на переводах из-за границы.
Якщо брати медіанну зарплату, то вона около 9,5 тис грн.
І таких компаній у нас тьма.