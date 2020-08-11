УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9412 відвідувачів онлайн
Новини
1 158 4

Рада може провести позачергову сесію 25 серпня, - "слуга народу" Гетманцев

Рада може провести позачергову сесію 25 серпня, - "слуга народу" Гетманцев

Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тис. грн.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не знаю, вніс президент чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання. - Ред.), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - сказав Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" не збирає підписів для проведення позачергової сесії Ради, - Корнієнко

Автор: 

ВР (15239) позачергове засідання (223) Гетманцев Данило (958) зарплата (2306)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И вот что любопытно - чем меньше они собираются , тем нам как-то спокойнее .
В идеале - чтобы этих властей не было вообще , никаких .
показати весь коментар
11.08.2020 10:25 Відповісти
Да увеличивайте сразу до 5 миллионов! Вот тогда заживем! Как в 90-х....
показати весь коментар
11.08.2020 10:28 Відповісти
как же тошнит от "подачек" этих **** "слуг народа"!!!!млять одолжение нам сделали спустились с небес на грешную землю осчастливить своим присутствием плебса.твари зажравшиеся лучше бы вообще делали все молча один хрен для населения толку от вас никакого кроме новых проблем!!!!
показати весь коментар
11.08.2020 10:37 Відповісти
А понту з того що зберетьтся це збіговисько дурогонів !!))
показати весь коментар
11.08.2020 10:40 Відповісти
 
 