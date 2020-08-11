Рада може провести позачергову сесію 25 серпня, - "слуга народу" Гетманцев
Верховна Рада може зібратися на позачергову сесію 25 серпня, щоб ухвалити, зокрема, законопроєкт про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тис. грн.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не знаю, вніс президент чи не вніс подання (про проведення позачергового засідання. - Ред.), але час для цього є і ми, найімовірніше, зберемося, щоб ухвалити цей закон та інші закони", - сказав Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".
