Рада может провести внеочередную сессию 25 августа, - "слуга народа" Гетманцев

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания. - Ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24".

И вот что любопытно - чем меньше они собираются , тем нам как-то спокойнее .
В идеале - чтобы этих властей не было вообще , никаких .
11.08.2020 10:25 Ответить
Да увеличивайте сразу до 5 миллионов! Вот тогда заживем! Как в 90-х....
11.08.2020 10:28 Ответить
как же тошнит от "подачек" этих **** "слуг народа"!!!!млять одолжение нам сделали спустились с небес на грешную землю осчастливить своим присутствием плебса.твари зажравшиеся лучше бы вообще делали все молча один хрен для населения толку от вас никакого кроме новых проблем!!!!
11.08.2020 10:37 Ответить
А понту з того що зберетьтся це збіговисько дурогонів !!))
11.08.2020 10:40 Ответить
 
 