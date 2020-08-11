Рада может провести внеочередную сессию 25 августа, - "слуга народа" Гетманцев

Верховная Рада может собраться на внеочередную сессию 25 августа, чтобы принять, в частности, законопроект об увеличении минимальной заработной платы в Украине до 5 тыс грн.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, внес ли президент или не внес представление (о проведении внеочередного заседания. - Ред.), но время для этого есть и мы, скорее всего, соберемся, чтобы принять этот закон и другие законы", - сказал Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24".

