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Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов

Зарплата медпрацівників - найнижча в країні, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні становила близько 10 500 гривень, то середня заробітна плата у сфері охорони здоров'я - 7 087 гривень. На 30 відсотків нижча, ніж у середньому в країні. Це ганьба для країни", - сказав Степанов.

За його словами, з вересня медикам підвищуватимуть зарплати через механізм доплат.

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Як повідомлялося раніше, на засіданні 19 червня 2020 року  Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.
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Топ коментарі
+18
Но ездят на самых крутых тачках....
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29.08.2020 15:38
+13
Точно, зато обездоленные врачи эту беду с лихвой компенсируют повальной коррупцией и бесконечными "допуслугами", да и за дикий аптечный рынок не забываем, эти авгиевы конюшни
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29.08.2020 15:49
+9
Особенно стоматологи бедуют(
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29.08.2020 15:42
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22% з роботодавця (ЄСВ), і +1,5% (ВЗ) з працівника. Хоча практично все з роботодавця. Бо працівник ніяк не фігурує в цій схемі, а фігурує лише обезлічена "зарплата", щоб не було кому гроши повернути в випадку переплати податків. Щоб ніхто не знав скільки ж реально він сплатив податків і думав, що податки у нас не найбільший в світі, а найменші
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29.08.2020 17:20 Відповісти
Вы все напутали... Работодатель забирает все у рабочих (а не платит с себя)
Сначала с так называемого Фонда оплаты труда (это общий зарплатный фонд рабочих): ЕСВ - 22%
Потом с каждого работника отдельно: 18% НДФЛ
Потом 1,5% ВС...
А уже дальше, рабочий получив свои копейки тратит свои деньги на товары или услуги в которых заложены НДС, акциз, пошлины, сборы...

Но начисляет и перечисляет налоги действительно предприятие (бухгалтерия), поэтому, граждане не знают как их грабят и думают, что во всем виноват "капитализм", хотя Украина - типичная социалистичесская скотоферма...
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29.08.2020 21:45 Відповісти
Я вам не заперечую, а встряг лише для того, щоб скорегувати деякі неточності. Звісно ж, що гроши на податки за робітника заробив той робітник, а не роботодавець. Просто для того, щоб робітник не став ГРОМАДЯНИНОМ і не розумів, наскільки його грабують, податки за нього платить хтось інший. Як колись поміщик платив податки за своїх кріпаків.
Недарма ж в ПКУ фігурує зарплата, а не конкретний громадянин, якому в випадку переплати податків потрібно цю переплату повернути. Як це робиться в нормальних демократичних країнах.
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30.08.2020 00:09 Відповісти
точно! медицина должна быть платной! и не менее, чем за кордоном, в германии или в штатах, например. надеюсь, к этому и придем! а как вы хотите?
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29.08.2020 18:41 Відповісти
я вообще фигею от высеров в ветке. хотел бы посмотреть на того кто будет за 4-5 тысяч работать, отучившись 6 лет в медицинском и отдав не мерено бабла и нервов за учебу.
оно то и понятно, пи*деть на ресурсе - не мешки таскать Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 3704 .сравните работу хирурга и менеджера в офисе так для примера Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9544. вы че думали вас будут лечить за 5 копеек?
забудьте про бесплатную медицину,это сказки , лучше правящую мразь напрягайте. Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 9544
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29.08.2020 16:55 Відповісти
На кого менять на Петю и Супрун? Ничем не лучше нынешних
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29.08.2020 17:22 Відповісти
Учителя ниже. Посоревнуемся?
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29.08.2020 17:17 Відповісти
учителя школ или преподаватели вузов?
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29.08.2020 17:21 Відповісти
ни один уважающий себя медработник не живет на зарплату. Кто возразит?
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29.08.2020 17:20 Відповісти
Взагалі то ніякої поваги від того, що вимушений як злодій брати хабар, до себе не додається. Було б можливо достойно жити за чесно зароблені гроші, більшість би відмовлялись від таких "подарунків".
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29.08.2020 17:29 Відповісти
не смеши. За последние 30 лет только одна старшая медсестра отказалась от бабок. Все остальные брали...От санитарки до зав. отделением. И при этом оставались уважаемыми людьми
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29.08.2020 17:42 Відповісти
И вот парадокс - эта вся публика на дыбы встаёт - не хочет никаких реформ, блеют про то, что совковая система Семашко - самая лучшая в мире. Значит, эта система, для них и с финансовой точки зрения приемлема.
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29.08.2020 17:48 Відповісти
1) Далеко не "вся", а лише всілякі начальники від головних лікарів і вище.

2) Реформа лише медицини нічого не дасть в нерівноправній державі, де все побудовано по ієрархічній системі влади. Тобто в тоталітарній державі. Все рівно все прийде до добре знайомого: ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень. Потрібна зміна типу держави на рівноправну демократичну. Без цього всі ці т.з. "реформи" - то лише симуляція, яка лише ззовні подібна до того, що є в цивілізованому світі, а внутрішнє це не життєздатна конструкція, бо зберігає тоталітарну сердцевину.

3) Мені краще знати. Бо половина моїх родичів - медики: хирурги, кардиологи і анестезіологи - самі високооплачувані в цивілізованих країнах і самі не "доходні" у нас. І це їх свідомий вибір.
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29.08.2020 19:26 Відповісти
Блажен, кто верует. Что тебе лучше знать? Ты усвой другое - ни один медик в Штатах, Германии, Британии и даже в Израиле не станет подставлять свой карман для "левого" бабла от пациента. Улетит с волчьим билетом. Что-то хочешь опровергнуть сгоняй в больничку не к родокам или по их связям, ак как обычный человек. Потом расскажешь о медиках-бессеребренниках
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29.08.2020 19:43 Відповісти
А я до них і не ганяю. Я в Києві, а вони - ні. Проте система мені відома з перших вуст і стригти всіх під одну гребінку після проходження всіх кругів пекла в київській лікарні не раджу.
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29.08.2020 20:04 Відповісти
В штатах зарплата анестезіолога 200-300 тис.дол. у рік,на рівні сенаторів.Нах.. їм ще щось підставляти???
У нас -біля 4тис.дол за рік з макс. надбавками(нічні,складність...)
Рівень двірника,посудомийки...
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30.08.2020 01:05 Відповісти
Открыл Америку. Чего за врачей?Давай за учителей, инженеров, пенсионеров. Пока воруют те что у власти, толку не будет. А воровать они перестанут лет через 100-200. И то не факт
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30.08.2020 08:09 Відповісти
да, у всех есть частный приработок. а вы хотите, чтоб медработник, уважающий себя, жил в подвале с клопами и жрал картофельную шелуху?
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29.08.2020 18:43 Відповісти
Та не может быть!В одной стране,ведь живём!Почему я наработал на две хаты в Турции,а врачи не могут?!
Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 553 Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 6208
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29.08.2020 17:28 Відповісти
Бедность, проще делать вид что медицина бесплатная.
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29.08.2020 17:34 Відповісти
А у нас в Славянске, вата дрочила и дрочит на Степанова - типа, он из наших, местных, значит медицина будет в шоко... как при совке - всё бесплатно. Дбл, блд.
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29.08.2020 17:45 Відповісти
а при ком была (будет) в шоколаде? Я помню при Брежневе было неплохо
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29.08.2020 17:51 Відповісти
Про Германию.
Власть порешила сохранять зарплату работникам, ушедшим на самоизоляцию, вне зависимости от результатов тестов. То есть, больничная страховка в данном случае не используется, а работодатель поучает компенсацию от государства.
Преподователям и медработникам будут делать тесты на Корону раз в две недели, бесплатно.
На прошлой неделе в Нюрнберге, в одном из ночных клубов, провели закрытую приватную гулянку -- 40 заболевших. Все молодые.
Отакэ...
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29.08.2020 18:07 Відповісти
да, не прошло и три года, как раздуплились и увидели... впрочем, если б не "корона", то и не заметили бы. а все патамуша медики - лохи. а шоб договорились и не вышли хотя бы один день на работу в поликлиники и больницы? так нет же - народ как-то не привык сам себе дырки штопать, сердце заводить, ... даже рожать как-то без медиков не принято... а медикам всех жалко, вот и ходят на работу кажинный день за нищенскую зарплату на грани минималки и выматываются как на войне... ну а если хто подаст чего - так благодарствуйте...
тьфу!... позор и унижение Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов - Цензор.НЕТ 4363
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29.08.2020 18:36 Відповісти
"а шоб договорились и не вышли хотя бы один день на работу в поликлиники и больницы?"

у нас еще совковое законодательство, а совок, в свое время предусмотрел и етот вариант - уголовная ответственность за отказ во врачебной помощи.
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29.08.2020 19:24 Відповісти
А законодавство що, не люди пишуть? Не законодавство винно, а рабська психологія комусь чи чомусь підпорядковуватись, відсутність традиції боротьби за свої права. Можна було б і не страйкувати з самого початку, а створити страйковий комітет і висунути вимоги по оплаті праці. І лише якщо вимоги не задоволені на протязі якогось часу, виходити на страйк. Винні б були б очах суспільства вже не вони, а законодавці. Все як в нормальних демократичних країнах
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29.08.2020 21:21 Відповісти
медики мешают естественному отбору.
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29.08.2020 20:53 Відповісти
И все ездят на машинах. Какая медицина такая и зарплата.
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30.08.2020 00:01 Відповісти
овцы и это схавают.
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30.08.2020 12:03 Відповісти
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