Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов
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Зарплата медпрацівників - найнижча в країні, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні становила близько 10 500 гривень, то середня заробітна плата у сфері охорони здоров'я - 7 087 гривень. На 30 відсотків нижча, ніж у середньому в країні. Це ганьба для країни", - сказав Степанов.
За його словами, з вересня медикам підвищуватимуть зарплати через механізм доплат.
Як повідомлялося раніше, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
Сначала с так называемого Фонда оплаты труда (это общий зарплатный фонд рабочих): ЕСВ - 22%
Потом с каждого работника отдельно: 18% НДФЛ
Потом 1,5% ВС...
А уже дальше, рабочий получив свои копейки тратит свои деньги на товары или услуги в которых заложены НДС, акциз, пошлины, сборы...
Но начисляет и перечисляет налоги действительно предприятие (бухгалтерия), поэтому, граждане не знают как их грабят и думают, что во всем виноват "капитализм", хотя Украина - типичная социалистичесская скотоферма...
Недарма ж в ПКУ фігурує зарплата, а не конкретний громадянин, якому в випадку переплати податків потрібно цю переплату повернути. Як це робиться в нормальних демократичних країнах.
оно то и понятно, пи*деть на ресурсе - не мешки таскать .сравните работу хирурга и менеджера в офисе так для примера . вы че думали вас будут лечить за 5 копеек?
забудьте про бесплатную медицину,это сказки , лучше правящую мразь напрягайте.
2) Реформа лише медицини нічого не дасть в нерівноправній державі, де все побудовано по ієрархічній системі влади. Тобто в тоталітарній державі. Все рівно все прийде до добре знайомого: ти начальник - я дурень, я начальник - ти дурень. Потрібна зміна типу держави на рівноправну демократичну. Без цього всі ці т.з. "реформи" - то лише симуляція, яка лише ззовні подібна до того, що є в цивілізованому світі, а внутрішнє це не життєздатна конструкція, бо зберігає тоталітарну сердцевину.
3) Мені краще знати. Бо половина моїх родичів - медики: хирурги, кардиологи і анестезіологи - самі високооплачувані в цивілізованих країнах і самі не "доходні" у нас. І це їх свідомий вибір.
У нас -біля 4тис.дол за рік з макс. надбавками(нічні,складність...)
Рівень двірника,посудомийки...
Власть порешила сохранять зарплату работникам, ушедшим на самоизоляцию, вне зависимости от результатов тестов. То есть, больничная страховка в данном случае не используется, а работодатель поучает компенсацию от государства.
Преподователям и медработникам будут делать тесты на Корону раз в две недели, бесплатно.
На прошлой неделе в Нюрнберге, в одном из ночных клубов, провели закрытую приватную гулянку -- 40 заболевших. Все молодые.
Отакэ...
тьфу!... позор и унижение
у нас еще совковое законодательство, а совок, в свое время предусмотрел и етот вариант - уголовная ответственность за отказ во врачебной помощи.